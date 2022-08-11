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Польща не послабила свою обороноздатність, надаючи військове обладнання Україні, - міністр оборони Блащак

блащак,зеленський

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак запевняє, що його країна не послабила свою обороноздатність, надаючи військове обладнання Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на часопис Niedziela.

Блащак підкреслив, що Польща стоїть на боці України і розраховує на її перемогу. "Російські війська мають бути розгромлені та вибиті з українських земель. Ми не ведемо переговори з такими людьми, як Путін, ми не релятивізуємо звірства, ми не можемо зробити цю війну "звичною" у нашій свідомості", - заявив Блащак.

На запитання, чи не передала Польща Україні занадто багато зброї, глава Міноборони сказав, що "ми не робили нічого, що могло б знизити нашу обороноздатність і порушити гарантії безпеки". Він наголосив, що передача Україні військової техніки є "нашим історичним обов'язком".

"Український народ усіма силами бореться за свою свободу, Польщу та Європу, а також за спільні цінності та майбутнє без "російського чобота". Ми маємо допомогти їм: військово, політично, дипломатично та соціально", – сказав міністр.

На запитання, що Польща отримає чи купить на пільгових умовах в обмін на поставлені в Україну танки Т-72 і Pt-91 Twardy, глава Міноборони сказав: "Міністерства оборони Польщі та Німеччини досі ведуть діалог щодо механізму компенсації". Він визнав, що Польща поки не отримала "задовільних пропозицій".

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Блащак запевнив, що прогалини, які утворилися завдяки поставкам українській армії, будуть заповнені. "Тому ми замовили 116 вживаних танків Abrams, хоча раніше у мене був підписаний контракт на 250 з них в останній версії. Тому ми також плануємо контракти на корейські танки K2, гармати-гаубиці K9 і літаки FA-50", – пояснив він.

Він повідомив, що "вартість польської допомоги Україні вже перевищує 1,7 млрд доларів". "Ми перебуваємо в авангарді країн, які підтримують Україну, і віримо, що це в інтересах Польщі", – наголосив він.

Міністр додав, що польська оборонна промисловість "здатна виробляти конкурентоспроможну, якісну та ефективну зброю". "Польські зенітні установки Piorun, гаубиці Krab і гвинтівки Grot дуже високо оцінені українськими військовими", – сказав очільник Міноборони, що, на його думку, є найкращою рекомендацією.

"Ми чекаємо на польські бойові машини Borsuk, на винищувачі танків Ottokar Brzoza, на кораблі Miecznik", – додав він.

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Автор: 

зброя (7523) Польща (8617) допомога (8430) Блащак Маріуш (111)


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Звичайно! Адже в руках українців це озброєння зробить потенційного ворога слабшим у рази. Без жодної небезпеки і втрат серед польських військових.
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11.08.2022 10:49 Відповісти
вголос ніхто вам не скаже але полякам дуже вигідно передавати нам зброю тому вони вкладаються по максимуму.

адже вони наступні а поки українці тримаються і вибивають ворожу силу доти майбутня війна проти Польщі відтерміновується бо армія ворога меншає і слабшає.
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11.08.2022 10:50 Відповісти
Так справжні державні діячі вміють діяти розумно, бо займались у житті чимось серйозним, а не кривлялись у 95 кварталах чи інших помийках!
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11.08.2022 10:50 Відповісти
Интересно кто именно задаёт такие тупые или провокационные вопросы министру? Вроде бы уже для всех разумных людей очевидно, что пока мы воюем, то всё спокойно в той же Польше и странах Балтии и планы новоявленного бункерного фюрерка на нас не заканчиваются. И лучше закончить и войну и 2-ю армию мира здесь и сейчас, пока она не ворвалась в сытую и спокойную Европу. Однако кто-то продолжает гиперактивно "переживать" за военную помощь нам, её номенклатуру и объём
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11.08.2022 10:51 Відповісти
Польща добре розуміє, що надаючи військову допомогу Україні,
вона тим самим зміцнює свій східний кордон.
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11.08.2022 10:59 Відповісти
Не послабила все таки. В такому разі економіка Польщі є на рази міцнішою ніж економіка Німетчини, бо німці ше нічого не поставили а економіка вже не витримує.
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11.08.2022 11:30 Відповісти
послаблення оборонспроможності Польщі почалося з 08.08.08. До речі, смоленська катастрофа урядового літака 10.04.10 (вірніше: відсутність належної реакції на неї в т.ч. з боку Польщі) - також етап послаблення обороноздатності. А озброєння України для забепечення нашого супротиву ворогу - це вже необхідний наслідок того, що почалось 14 років тому. Причому - це менше зло для обороноздатності Польщі, порівняно з тим, якщо би ми, не дай Боже, були би знову поневолені касапами...
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11.08.2022 11:36 Відповісти
 
 