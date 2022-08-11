У Польщі з лютого зареєструвалися 1,5 млн українських біженців, 300 тисяч працевлаштовані, - посол Зварич

У період з 24 лютого до серпня до Польщі виїхали та залишилися проживати там більше мільйона українців.

Про це розповів надзвичайний і повноважний посол України в Польщі Василь Зварич в інтерв'ю Еспресо, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, 1,5 млн українців - це та кількість наших громадян, що прибули в Польщу після 24 лютого та оформилися в Універсальній електронній системі реєстрації населення (PESEL). За даними польського уряду, з них понад 500 тисяч українців можуть бути працевлаштовані, з них понад 300 тисяч отримали роботу.

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Українці мають такі ж права, як і поляки, можуть легально працювати, навчатися у школах та вищих навчальних закладах, отримувати медичні послуги.