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У Польщі з лютого зареєструвалися 1,5 млн українських біженців, 300 тисяч працевлаштовані, - посол Зварич

польша,польща

У період з 24 лютого до серпня до Польщі виїхали та залишилися проживати там більше мільйона українців.

Про це розповів надзвичайний і повноважний посол України в Польщі Василь Зварич в інтерв'ю Еспресо, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, 1,5 млн українців - це та кількість наших громадян, що прибули в Польщу після 24 лютого та оформилися в Універсальній електронній системі реєстрації населення (PESEL). За даними польського уряду, з них понад 500 тисяч українців можуть бути працевлаштовані, з них понад 300 тисяч отримали роботу.

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Українці мають такі ж права, як і поляки, можуть легально працювати, навчатися у школах та вищих навчальних закладах, отримувати медичні послуги.

біженці (1891) Польща (8617) Зварич Василь (38)


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Топ коментарі
+3
Дякуємо Польші за турботу про наших біженців.
І це не Польша винна в тому, що ми зараз втратимо 4-5 млн найбільш активних молодих українців, які вже не повернуться після війни в Україну. За це проголосувало малоросійське 73% бидло в 2019р і саме воно відповідає за усе, що сталося з Україною за останні 3 роки.
І найбільш огидне в цьому те, що як раз оте оте малоросійське бидло залишилося, воно не змінилося за час війни і буде і далі топити Україну в болоті популізму і проросійського шовінізму.
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11.08.2022 11:10 Відповісти
+2
И сколько из них мужичков призывного возраста, которые непонятным образом ( конечно же за деньги ) оказались там? У нас кто-то занимается этой проблемой или сбежали и сбежали, на мобилизацию мы и здесь наберём, а потом ещё сбежавшим будем платить зарплаты, пенсии, регрессы?...
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11.08.2022 10:56 Відповісти
+1
Якось тривожно сьогодні, тилові міста вночі вивозили дітей. Не ігноруйте тривоги, бережіть себе. Орки від безвиході убивають і руйнують цивільні об'єкти
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11.08.2022 11:00 Відповісти
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И сколько из них мужичков призывного возраста, которые непонятным образом ( конечно же за деньги ) оказались там? У нас кто-то занимается этой проблемой или сбежали и сбежали, на мобилизацию мы и здесь наберём, а потом ещё сбежавшим будем платить зарплаты, пенсии, регрессы?...
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11.08.2022 10:56 Відповісти
У Польщу тікали на початку війни чоловіка з Заходу України. Вони мають по 2 паспорти. Це особисто мої спостереження. Декілька разів тут бачила повні сім'ї з чоловіками на українських номерах авто. Знаю декілька чоловіків,які за кілька років переїхали в Польщу. Вони дуже сильно допомогають Україні.
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11.08.2022 11:19 Відповісти
Я також таких знаю чоловіків, які з польщі дуже сильно зараз допомагають Україні - набили собі патріотичне тату, поставили у фейсбуці жовто-блакитну аватарку 😸
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11.08.2022 12:25 Відповісти
Якось тривожно сьогодні, тилові міста вночі вивозили дітей. Не ігноруйте тривоги, бережіть себе. Орки від безвиході убивають і руйнують цивільні об'єкти
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11.08.2022 11:00 Відповісти
Відверто кажучи, нічого доброго у цьому не вбачаю.
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11.08.2022 11:01 Відповісти
Ні,це дуже добре,що є можливість тимчасово сховати дітей від вибухів і забезпечити їм щасливе дитинство навіть у війну. Польща дуже допомогає у цьому плані. Вони,як рідні.
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11.08.2022 11:21 Відповісти
Дякуємо Польші за турботу про наших біженців.
І це не Польша винна в тому, що ми зараз втратимо 4-5 млн найбільш активних молодих українців, які вже не повернуться після війни в Україну. За це проголосувало малоросійське 73% бидло в 2019р і саме воно відповідає за усе, що сталося з Україною за останні 3 роки.
І найбільш огидне в цьому те, що як раз оте оте малоросійське бидло залишилося, воно не змінилося за час війни і буде і далі топити Україну в болоті популізму і проросійського шовінізму.
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11.08.2022 11:10 Відповісти
Тих 73%-них вистачає і тут, в чергах за "гуманітаркою". З одного боку, серед біженців всеж-таки переважають "житєлі ЮґаВастока" (такі як я із сім'єю). З іншого, на тому ж таки ЮґаВастокє залишається більше "ждунів", які або відверто чекають "асвабадітєлєй" (і у нас будіт как в Кримє), або сподіваються "пріспасобіцца" (вот родичі в Данєцкє пріспасобілісь, нармально живут). Тому пропорція 73/27 десь так і зберігається. А про те, що 50% з тих 73% привезли із собою "рускіймір", годі й казати.
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11.08.2022 11:42 Відповісти
Із 1.5 млн, тільки 300 тис працюють, відкинемо 700 тис дітей і інвалідів, пенсіонерів, то якось не радісно для зрадофілів виходить. Понад 500 тис дорослих українців взагалі не збираються в Польщі залишатися.
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11.08.2022 13:28 Відповісти
абсолютна більшість українців там працюють нелегально і не потрапили в статистику.
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11.08.2022 18:08 Відповісти
 
 