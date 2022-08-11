У Польщі з лютого зареєструвалися 1,5 млн українських біженців, 300 тисяч працевлаштовані, - посол Зварич
У період з 24 лютого до серпня до Польщі виїхали та залишилися проживати там більше мільйона українців.
Про це розповів надзвичайний і повноважний посол України в Польщі Василь Зварич в інтерв'ю Еспресо, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, 1,5 млн українців - це та кількість наших громадян, що прибули в Польщу після 24 лютого та оформилися в Універсальній електронній системі реєстрації населення (PESEL). За даними польського уряду, з них понад 500 тисяч українців можуть бути працевлаштовані, з них понад 300 тисяч отримали роботу.
Українці мають такі ж права, як і поляки, можуть легально працювати, навчатися у школах та вищих навчальних закладах, отримувати медичні послуги.
Топ коментарі
+3 Ustym Karmaliuk
показати весь коментар11.08.2022 11:10 Відповісти Посилання
+2 дмитрий #513526
показати весь коментар11.08.2022 10:56 Відповісти Посилання
+1 Валентина Саюн #523841
показати весь коментар11.08.2022 11:00 Відповісти Посилання
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І це не Польша винна в тому, що ми зараз втратимо 4-5 млн найбільш активних молодих українців, які вже не повернуться після війни в Україну. За це проголосувало малоросійське 73% бидло в 2019р і саме воно відповідає за усе, що сталося з Україною за останні 3 роки.
І найбільш огидне в цьому те, що як раз оте оте малоросійське бидло залишилося, воно не змінилося за час війни і буде і далі топити Україну в болоті популізму і проросійського шовінізму.