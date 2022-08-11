Поїздки в Європу - не спадкове і божественне право росіян, - глава МЗС Латвії Рінкевич

Поки триває агресія РФ в Україні, громадяни РФ не повинні відвідувати Європу.

Про це міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич пише у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Поїздки до Європи чи будь-якої іншої цивілізованої країни для росіян - не спадкове і божественне право, а привілей, яким не можна користуватися, доки Росія продовжує свою агресію", - написав він.

Глава МЗС закликав чинити тиск на російську громадськість, зупинивши видачу віз.

"Один із кроків, щоб зупинити Росію, - те, що широка громадськість відчує наслідки санкцій та заборони на поїздки", - додав дипломат.

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