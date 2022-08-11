Поїздки в Європу - не спадкове і божественне право росіян, - глава МЗС Латвії Рінкевич
Поки триває агресія РФ в Україні, громадяни РФ не повинні відвідувати Європу.
Про це міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич пише у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Поїздки до Європи чи будь-якої іншої цивілізованої країни для росіян - не спадкове і божественне право, а привілей, яким не можна користуватися, доки Росія продовжує свою агресію", - написав він.
Глава МЗС закликав чинити тиск на російську громадськість, зупинивши видачу віз.
"Один із кроків, щоб зупинити Росію, - те, що широка громадськість відчує наслідки санкцій та заборони на поїздки", - додав дипломат.
Топ коментарі
+19 Aurimas Šandaris
показати весь коментар11.08.2022 11:03 Відповісти Посилання
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+9 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар11.08.2022 11:05 Відповісти Посилання
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Нех*й щастить, раша
з бункерним своїм сидіть.
Но уже не ездит.
Вони себе завжди поводили так,начеб-то їм все дозволено.
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Вот 3,14дарасам вход в цивилизацию и закрыли.
Вітаю рішення Сейму Латвії про визнання росії країною-спонсором тероризму. Абсолютно правильний крок у вірному напрямі, а також чіткий сигнал іншим країнам його наслідувати.
Вірю, що однодумців багато - і в Групі семи, і в ЄС, і в НАТО.
Те, що росія під путінським режимом є терористичною і варварською, це факт доведений звірствами російських військ в Україні, численними порушеннями та злочинами на нашій землі. Чим швидше цей факт стане юридичним рішенням та посилиться додатковими санкціями і глобальною ізоляцією росії, тим швидше завершиться ця війна. І головне - завершиться перемогою і України, і всього Вільного світу.
Разом обов'язково переможемо та зробимо світ безпечнішим без путіна!