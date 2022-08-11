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Новини
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Поїздки в Європу - не спадкове і божественне право росіян, - глава МЗС Латвії Рінкевич

рінкевич,едгар

Поки триває агресія РФ в Україні, громадяни РФ не повинні відвідувати Європу.

Про це міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич пише у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Поїздки до Європи чи будь-якої іншої цивілізованої країни для росіян - не спадкове і божественне право, а привілей, яким не можна користуватися, доки Росія продовжує свою агресію", - написав він.

Глава МЗС закликав чинити тиск на російську громадськість, зупинивши видачу віз.

"Один із кроків, щоб зупинити Росію, - те, що широка громадськість відчує наслідки санкцій та заборони на поїздки", - додав дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чехія, яка головує в ЄС, підтримує заборону на видачу шенгенських віз громадянам РФ

Автор: 

віза (736) Європа (1876) Латвія (1360) росія (65949) Рінкевичс Едгарс (178)


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Топ коментарі
+19
Ну от раша і отримає безвізовий режим з Євросоюзом.
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11.08.2022 11:03 Відповісти
+16
А чому б їм не прокотитись по БАМу і аж до Чукотки, а скупатись на пляжах південного берега Баренцева моря.
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11.08.2022 11:04 Відповісти
+9
Едгару Рінкевичу-респект...
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11.08.2022 11:05 Відповісти
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Мєрзкі кацапи, залізний занавіс опускається)
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11.08.2022 11:01 Відповісти
в рашці були завжди "граніци на замкє"

поцікавтесь як втікав в Річ Посполиту через застави та заслони князь Курбський - "заклятий друг" Івана Грозного
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11.08.2022 11:17 Відповісти
Отож
Нех*й щастить, раша
з бункерним своїм сидіть.
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11.08.2022 11:03 Відповісти
Ну от раша і отримає безвізовий режим з Євросоюзом.
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11.08.2022 11:03 Відповісти
Візнєт)
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11.08.2022 11:14 Відповісти
Нєт віз - нєт проблєм! 😂
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11.08.2022 11:14 Відповісти
А чому б їм не прокотитись по БАМу і аж до Чукотки, а скупатись на пляжах південного берега Баренцева моря.
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11.08.2022 11:04 Відповісти
Море Лаптевых тоже неплохо.
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11.08.2022 11:12 Відповісти
Лучше морє Лаптєвих - ісконно русскоє. Южний бєрєг ждьот!
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11.08.2022 11:12 Відповісти
До Владивостока по транссибу туда-назад це 24 доби - аккурат вся відпустка,
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11.08.2022 11:20 Відповісти
І будь ласка насолоджуйтесь краєвидами "шірокой страни своей родной" і дишіте вольно і свободно
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11.08.2022 12:00 Відповісти
Я там служив свого часу. На південному березі Баренцева моря в травні ще сніг лежить на сопках
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31.12.2022 11:51 Відповісти
Едгару Рінкевичу-респект...
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11.08.2022 11:05 Відповісти
В цих вилупків є тільки одне право- здохнути.
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11.08.2022 11:09 Відповісти
Нехай їздять по своїй країні. Вона, як не крути, а велика й має купу цікавих й красивих місць ( нє сочтітє за русофіла). Нахіба їм їздити до Європи? Хіба що заради комфорту, але для цього цілком вистачає Мацкви й Пітєра,
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11.08.2022 11:09 Відповісти
Скоро вже не буде куди їздити, рашка буде стиснена до кордонів мааасковскай області.
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11.08.2022 11:13 Відповісти
А так правда, така велика теріторія, що навіть кацапи не можуть її засрати повністю. Як казав Бжезинський "росія володіє занадто великою теріторією, настане пора, коли це виправлять"
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11.08.2022 11:15 Відповісти
Але краще було б аби від Аляски до уралу відійшло Америці, а не китаю. Китай таке ж гівно, як і рашки і нахіба воно нам під боком?
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11.08.2022 12:05 Відповісти
Есть у меня знакомый из Кракова, который ездил летом в Тыву. Дешёво и холодно, можно пересидеть август.
Но уже не ездит.
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11.08.2022 11:57 Відповісти
back in the ussr
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11.08.2022 11:10 Відповісти
Спочатку треба пройти еволюцію до стадії людини розумної, а тоді їхати до суспільства.
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11.08.2022 11:11 Відповісти
свинособакам вход воспрещен.....
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11.08.2022 11:12 Відповісти
«Мы азиаты, но имеем претензию на европейское просвещение; хотим знать то, что знают другие, и знать не учившись и только по журналам» Д. Веневитинов © «Мнения русских о самих себе» Издание,С.-Петербург,1905г.
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11.08.2022 11:12 Відповісти
Зеленський вимагає від ЄС не видавати візи росіянам , а сам вчора підписав зі Швейцарією угоду , за якою тепер посольство Швейцарії в Москві буде видавати росіянам візи в Україну !! Хтось може пояснити логіку цих моральних виродків ?
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11.08.2022 11:13 Відповісти
объясни , с 2014 года граждане Украины имеют уже давно второе гражданство рефии и пользуются им. Как назвать этих недограждан, кто они ?
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11.08.2022 11:22 Відповісти
Aleks 15 , для меня все граждане Украины которые с 2014 года ездили и тем более жили в России- предатели .
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11.08.2022 11:53 Відповісти
А те граждане Украины, что устраивали концерты в оккупированном Донецке, когда убивали украинских депутатов, они кто? 🤔 Да - да, я про концерты с участием Зеленского...
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11.08.2022 13:12 Відповісти
Пусть гавкают за забором на цивилизованный мир!
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11.08.2022 11:14 Відповісти
А чому тільки на період війни..
Вони себе завжди поводили так,начеб-то їм все дозволено.
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11.08.2022 11:23 Відповісти
s chevo to nachinatj nado - esli srazu "po polnoi" to iovbiki nachnut smerdetj opjatj....
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11.08.2022 11:31 Відповісти
Як кажуть, головне санкцію запровадити. Бо зняти її потім ой як непросто. І для чого ви зараз думаєте про те, що буде потім? Це мізки такі у вас чи що? Прийде час - от тоді і приймуть якесь нове рішення.
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11.08.2022 12:22 Відповісти
расєяни марять срср, так срср був закритим для звичайних савєцкіх трудящіхся, право на поєздочки мали лише партейніє через ретельну перевірку у кдб...
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11.08.2022 11:26 Відповісти
k stati....Nevzorov Zakukarekal.....shto i trebovolos dokazti - pochitaite/poslushaite shto ono nese shas...."pochetny grazhdanin UA"
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11.08.2022 11:29 Відповісти
Скоро на всіх таможнях цивілізованого світу!
""
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11.08.2022 12:05 Відповісти
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11.08.2022 12:17 Відповісти
Что-то я на голову натянуть не могу - Запад щедро выкормил путинский режим, а героически щемит - россиян. Продолжая платить путину миллиард долларов в сутки. Ребята, у вас там как с башкой, всё норм?
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11.08.2022 13:10 Відповісти
vse duzhe prosto: zapad vel torgovlju s gosudarstvom "RF" - to shto tam stavsa "путинский режим" - ce chista "zasluga" россиян , ibo ce holopi nichovo nerobili shtobi zashetitj konstituciju , sebja i pomenjatj vlastj. sledovateljno - pustj ogrebajut teperj vse horom
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11.08.2022 13:19 Відповісти
Ринкевич как никто знает отличие геев от 3,14дарасов.
Вот 3,14дарасам вход в цивилизацию и закрыли.
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11.08.2022 13:54 Відповісти
Что то латыши сегодня разошлись. Обычно литовцы в Прибалтике самые русофобы. Аж удивили.
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11.08.2022 15:22 Відповісти
https://t.me/PresidentPoroshenko/3853 Петро Порошенко :

Вітаю рішення Сейму Латвії про визнання росії країною-спонсором тероризму. Абсолютно правильний крок у вірному напрямі, а також чіткий сигнал іншим країнам його наслідувати.

Вірю, що однодумців багато - і в Групі семи, і в ЄС, і в НАТО.

Те, що росія під путінським режимом є терористичною і варварською, це факт доведений звірствами російських військ в Україні, численними порушеннями та злочинами на нашій землі. Чим швидше цей факт стане юридичним рішенням та посилиться додатковими санкціями і глобальною ізоляцією росії, тим швидше завершиться ця війна. І головне - завершиться перемогою і України, і всього Вільного світу.

Разом обов'язково переможемо та зробимо світ безпечнішим без путіна!
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11.08.2022 16:04 Відповісти
 
 