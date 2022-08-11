Більшість "мобілізованих" на окупованих територіях або не повертаються, або повертаються важкопораненими, - Гайдай

Мобілізація на окупованих територіях набирає обертів.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Мобілізація на окупованих територіях розпочалася ще до початку повномасштабного вторгнення РФ. На нещодавно окупованих територіях вона теж вже набрала достатніх обертів. Забирають навіть із підприємств критичної інфраструктури при наявності броні", - зазначив він.

За словами Гайдая, більшість із мобілізованих або не повертаються, або повертаються важкопораненими.

"Є мобілізовані серед чоловіків, яким навесні особисто пропонували евакуюватися, але вони не вірили в примусову мобілізацію ворогом. На прикладі темпів відновлення комунікацій жителі захоплених міст вже бачать справжню ціну обіцянкам окупантів", - додав глава ОВА.

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