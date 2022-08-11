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Новини Війна
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Більшість "мобілізованих" на окупованих територіях або не повертаються, або повертаються важкопораненими, - Гайдай

терористи

Мобілізація на окупованих територіях набирає обертів.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Мобілізація на окупованих територіях розпочалася ще до початку повномасштабного вторгнення РФ. На нещодавно окупованих територіях вона теж вже набрала достатніх обертів. Забирають навіть із підприємств критичної інфраструктури при наявності броні", - зазначив він.

За словами Гайдая, більшість із мобілізованих або не повертаються, або повертаються важкопораненими.

"Є мобілізовані серед чоловіків, яким навесні особисто пропонували евакуюватися, але вони не вірили в примусову мобілізацію ворогом. На прикладі темпів відновлення комунікацій жителі захоплених міст вже бачать справжню ціну обіцянкам окупантів", - додав глава ОВА.

Також читайте: У Сєверодонецьку окупанти пропонують містянам будматеріали для відновлення житла в обмін на копії їх документів, - Гайдай. ФОТО

Автор: 

окупація (6742) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4891)


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Топ коментарі
+15
Дивно, а чому Сивоха мовчить? Все ж таки наші люди, українці...
Де, взагалі, цей ханурь?!
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11.08.2022 11:22 Відповісти
+12
Дамбасянам всі винні, а вони нікому.
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11.08.2022 11:22 Відповісти
+9
На лавочці. Обісцяний.
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11.08.2022 11:24 Відповісти
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а потом им Украина должна будет?
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11.08.2022 11:19 Відповісти
Дамбасянам всі винні, а вони нікому.
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11.08.2022 11:22 Відповісти
Так. Після деокупації оформлять пенсію по інвалідності
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11.08.2022 11:46 Відповісти
Це добре
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11.08.2022 11:20 Відповісти
а никто не думал - а че Муссолини не мобилизовал население как делает рашка?

потому что для Муссолини это были чужие люди, а тут - сказал что "освободил" и вперед....

А херсонцы будут делать то что надо если их будут грести в террористы - расстрелял "офицера" и вместе с мужиками вышел "сдался" то есть перешел на сторону ВСУ.
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11.08.2022 11:22 Відповісти
Дивно, а чому Сивоха мовчить? Все ж таки наші люди, українці...
Де, взагалі, цей ханурь?!
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11.08.2022 11:22 Відповісти
На лавочці. Обісцяний.
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11.08.2022 11:24 Відповісти
А вот интересно что в Амнистии думают об этой мобилизации?
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11.08.2022 11:24 Відповісти
Что в домах мобилизованых спрятались ВСУ, а хозяина на фронт сослали.
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11.08.2022 11:25 Відповісти
А о том что это запрещено МГП?
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11.08.2022 11:26 Відповісти
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11.08.2022 11:27 Відповісти
Вчора родичі зі Старобільськ розповіли, що на окупованій після 24.02 частині Луганщини лугандонські бойовики почали облави і розшук тих чоловіків, які за останні місяці перебралися сюди з території т.з. лнр в надії уникнути примусової мобілізації.
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11.08.2022 11:47 Відповісти
Саме цікаве, що вони як не як, але воюють проти нас, орки дають їм зброю і не бояться пострілу в спину.
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11.08.2022 11:55 Відповісти
Тобто, якщо відверто, ті що відмовлялися виїжджати в евакуацію, а потім взяли в руки зброю проти України, були або населеними раніше на нашій землі окупантами, або зрадниками.
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11.08.2022 12:07 Відповісти
*****. За своїх бы переймався.
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11.08.2022 12:08 Відповісти
та дострілюйте там вже їх нафіг...
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11.08.2022 12:19 Відповісти
Чем больше лугандонцев на фронте утилизируют,тем меньше они гадостей будут делать после войны.А орки судя по всему решились от них совсем избавиться что бы потом не эвакуировать в Рашку.
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11.08.2022 12:57 Відповісти
Біосміття....
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11.08.2022 12:58 Відповісти
Занятное что в 14 году они так боялись украинцев.прийдут и поубивают.теперь пришли руские и отправили всю эту шоблу на убой ! Такие же и наши 73%
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11.08.2022 13:03 Відповісти
Какие бы они ни были, работать с ними надо с целью их массовой сдачи в плен, что здорово поможет ВСУ в освобождении оккупированных территорий. Любой нормальный современный здравомыслящий человек понимает за кем правда в этой войне, а значит и победа. Они должны делать свой выбор до того, когда их убьют.
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11.08.2022 13:15 Відповісти
Всі визначилися, ще до 24 лютого, з ким ви хочете працювати, це в кращому випадку мутанти,
але якщо щиро, матеріал, який ви прагнете оздоровити, вже абсолютне зло.
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11.08.2022 16:08 Відповісти
Звичайний класичний геноцид як робили гобліни росіяни всюди...

Після цього геноциду залишають тільки жінки яких вони легко оплодотворять силою та добрим ударом по морді, бо б'є в гоблінській моралі значить любить, і ті ставши їх свиноматками наплодять дохера нових гоблінів.
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11.08.2022 20:30 Відповісти
 
 