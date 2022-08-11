Міноборони не зможе розгорнути IT-систему логістики восени, як обіцяє Резніков, - Шабунін

Голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін не вірить у можливості Міністерства оборони до листопада розгорнути в армії IT-систему логістики.

Про це Шабунін пише у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що за 8 років влада не змогла запезпечити армію ІТ-системою логістики, і зараз логістика відбувається на папері. При тому, що навіть у росіян вже кілька років розгорнуто німецьку систему SAP.

"В своєму інтерв’ю УП Резніков ствержує, що ІТ-систему логістики LOGFAS на рівні командувань розгорнуть вже в серпні, а на рівні бригад - в жовтні (https://bit.ly/3dnUtmn). На жаль, цього НЕ відбудеться з тієї причини, що ДО піднятого скандалу цей напрям для МО пріоритетним не був. Реалізувати обіцяне в такі строки просто неможливо", - пише Шабунін.

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Він також твердить, що у травні західні партнери надали Україні програму "Каравай" для впорядкування запитів на зброю. Але з травня до серпня, за словами Шабунін, міністр оборони Резніков "блокував прийняття нормативки, необхідної для запуску програми", і на сьогодні програму так і не запущено.

Про причини такого блокування Шабуніну невідомо.

Також голова правління ЦПК робить з інтерв’ю висновок, що "Резніков дуже поверхнево розуміється в предметі".

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"В підсумку. З хорошого: хоч і через скандал, проте Міноборони почало рухатися в бік вирішення проблеми паперової логістики. З поганого: схоже, міністр в тему так і не заглибився, що може свідчити про неусвідомленням ним її важливості. До речі, за 8 років владИ не забезпечили армію й іншими, не менш важливими ІТ-системами (накриклад, кадровою і т.д)", - додав Шабунін.



