Міноборони не зможе розгорнути IT-систему логістики восени, як обіцяє Резніков, - Шабунін
Голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін не вірить у можливості Міністерства оборони до листопада розгорнути в армії IT-систему логістики.
Про це Шабунін пише у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
Він нагадав, що за 8 років влада не змогла запезпечити армію ІТ-системою логістики, і зараз логістика відбувається на папері. При тому, що навіть у росіян вже кілька років розгорнуто німецьку систему SAP.
"В своєму інтерв’ю УП Резніков ствержує, що ІТ-систему логістики LOGFAS на рівні командувань розгорнуть вже в серпні, а на рівні бригад - в жовтні (https://bit.ly/3dnUtmn). На жаль, цього НЕ відбудеться з тієї причини, що ДО піднятого скандалу цей напрям для МО пріоритетним не був. Реалізувати обіцяне в такі строки просто неможливо", - пише Шабунін.
Він також твердить, що у травні західні партнери надали Україні програму "Каравай" для впорядкування запитів на зброю. Але з травня до серпня, за словами Шабунін, міністр оборони Резніков "блокував прийняття нормативки, необхідної для запуску програми", і на сьогодні програму так і не запущено.
Про причини такого блокування Шабуніну невідомо.
Також голова правління ЦПК робить з інтерв’ю висновок, що "Резніков дуже поверхнево розуміється в предметі".
"В підсумку. З хорошого: хоч і через скандал, проте Міноборони почало рухатися в бік вирішення проблеми паперової логістики. З поганого: схоже, міністр в тему так і не заглибився, що може свідчити про неусвідомленням ним її важливості. До речі, за 8 років владИ не забезпечили армію й іншими, не менш важливими ІТ-системами (накриклад, кадровою і т.д)", - додав Шабунін.
Будь ласка, зачекайте...
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Какая у него линия?
Политическая сила?
Вас "слуги урода " в раде ничему не учат?
сере тут, чмо...
«Артистом» розмовного жанру, так би мовити.
але шабунін ІТ експерт?
в середньовіччі вірили чи не вірили у відьм,
зараз факти треба
Він запопадливий перед своїми босами з ОПи завгосп ЗСУ.
ЦПК | Центр протидії корупції
@zer0corruption_
6 серп.
Знаєте, як міністр Олексій Резніков відповів на публічне питання Віталія Шабуніна, чому Міноборони досі не забезпечило ЗСУ ІТ-системою логістики?
Міністр наказав викинути Віталія з Центру інновацій та розвитку оборонних технологій, в якому той служив останні два місяці.
Я показала їхню заяву із їхньої сторінки в твіттері
ЦПК | Центр протидії корупції
@zer0corruption_
Резніков дуже ******** викладати фоточки себе коханого, в тому числі, і свої спільні фото із західними політиками та чиновниками.
А поводить себе як махровий совок.
Може тому така ненависть до ІТ просувається подляцькими ботами?