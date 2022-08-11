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Новини
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Міноборони не зможе розгорнути IT-систему логістики восени, як обіцяє Резніков, - Шабунін

віталій,шабунін

Голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін не вірить у можливості Міністерства оборони до листопада розгорнути в армії IT-систему логістики.

Про це Шабунін пише у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що за 8 років влада не змогла запезпечити армію ІТ-системою логістики, і зараз логістика відбувається на папері. При тому, що навіть у росіян вже кілька років розгорнуто німецьку систему SAP.

"В своєму інтерв’ю УП Резніков ствержує, що ІТ-систему логістики LOGFAS на рівні командувань розгорнуть вже в серпні, а на рівні бригад - в жовтні (https://bit.ly/3dnUtmn). На жаль, цього НЕ відбудеться з тієї причини, що ДО піднятого скандалу цей напрям для МО пріоритетним не був. Реалізувати обіцяне в такі строки просто неможливо", - пише Шабунін.

Читайте: Активи російських олігархів в Україні досі не конфіскували, жодної заяви до суду держоргани не подали, - Шабунін

Він також твердить, що у травні західні партнери надали Україні програму "Каравай" для впорядкування запитів на зброю. Але з травня до серпня, за словами Шабунін, міністр оборони Резніков "блокував прийняття нормативки, необхідної для запуску програми", і на сьогодні програму так і не запущено.

Про причини такого блокування Шабуніну невідомо.

Також голова правління ЦПК робить з інтерв’ю висновок, що "Резніков дуже поверхнево розуміється в предметі".

Також читайте: 24 лютого росіяни пішли в атаку, не сформувавши ударні угруповання, - Резніков

"В підсумку. З хорошого: хоч і через скандал, проте Міноборони почало рухатися в бік вирішення проблеми паперової логістики. З поганого: схоже, міністр в тему так і не заглибився, що може свідчити про неусвідомленням ним її важливості. До речі, за 8 років владИ не забезпечили армію й іншими, не менш важливими ІТ-системами (накриклад, кадровою і т.д)", - додав Шабунін.

Міноборони не зможе розгорнути IT-систему логістики восени, як обіцяє Резніков, - Шабунін 01
Міноборони не зможе розгорнути IT-систему логістики восени, як обіцяє Резніков, - Шабунін 02

Автор: 

армія (3777) Міноборони (7465) Шабунін Віталій (537) Резніков Олексій (1446) логістика (60) диджиталізація (281)


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Топ коментарі
+15
Резнікову, зараз нема коли, він "відмазує" Зелених, від зради на півдні України, і про&бу початку Великої війни...
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11.08.2022 11:35 Відповісти
+9
Прикол в тому, що це, реально, єдиний експерт в цій темі з відомих...
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11.08.2022 11:37 Відповісти
+5
Якщо це чмо таке тупе, то нехай звільняє місце. Є такий Смєшко поборник НАТО, програміст, вчений і дипломат, який точно справиться, але він ворог зешобола. Чи ця дєрьмакокриса вже всирається наперед?
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11.08.2022 11:39 Відповісти
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Хто воно, блін, таке: вірить воно - не вірить воно?! Експерт широкого профілю поп...діти!
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11.08.2022 11:30 Відповісти
Прикол в тому, що це, реально, єдиний експерт в цій темі з відомих...
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11.08.2022 11:37 Відповісти
Якщо це чмо таке тупе, то нехай звільняє місце. Є такий Смєшко поборник НАТО, програміст, вчений і дипломат, який точно справиться, але він ворог зешобола. Чи ця дєрьмакокриса вже всирається наперед?
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11.08.2022 11:39 Відповісти
И поэтому зешобло посадило его(смешко) к гордону накануне выборов 2019, и сейчас его вытащили из нафталина?
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11.08.2022 12:32 Відповісти
Неужели?Смешко вел свою линию,но как только рейтинг его поднялся то все на него как собаки накинулись,и агентом Кремля называли и Медведчука.В общем иди в политику и столько про себя интересного узнаешь.
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11.08.2022 12:54 Відповісти
было очень показательно что за него агитировала "сетка" отставной гэбни, военпенсы и тому подобное совковое гавно было весело наблюдать их корчи в ответ на вопрос "а какая его программа" им просто сказали что "за Смешко", а шо именно - они были не вкурсе
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11.08.2022 13:13 Відповісти
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18.08.2022 15:17 Відповісти
Поподробнее, плз.

Какая у него линия?

Политическая сила?

Вас "слуги урода " в раде ничему не учат?
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11.08.2022 14:14 Відповісти
Смешко агент рф.
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11.08.2022 22:29 Відповісти
тут не потрібно бути експертом. від багатьох своїх знакомих що воюють чую що немає на передовій тіх заморських ніштяків які їдуть від наших партнерів. петинають кордон та зникають , як у чорній дйрі. а відстежити неможливо бо ця система не працює. йде саботаж впровадженя цієї системи
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11.08.2022 11:40 Відповісти
Так в тебе мабуть знайомі у кал'янній тро воюють. Їх відправляли закордон на навчання використанню ништяків?
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11.08.2022 13:01 Відповісти
Виталя, не рви маечку! Бариги нету!!!
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11.08.2022 11:33 Відповісти
Коли щось відбувається або не відбувається-дивись кому винідно...
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11.08.2022 11:34 Відповісти
Резнікову, зараз нема коли, він "відмазує" Зелених, від зради на півдні України, і про&бу початку Великої війни...
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11.08.2022 11:35 Відповісти
Та ЗСУ на початку війни обісралося по повній, хоча, основна вина в цьому зелених політиків і самого Зєльцмана. А сьогодні воює вся Україна, а не лише 250 тис. ЗСУ...
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11.08.2022 11:39 Відповісти
Баран, тільки завдяки ЗСУ Україна вистояла.

сере тут, чмо...
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11.08.2022 12:06 Відповісти
Якщо до цього долучиться фонд "Повернись живим", то встигнуть зробити.
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11.08.2022 11:37 Відповісти
на початку війни обісрались орки а не ЗСУ побратимі лягли не за слово ( ОБІСРАЛИСЬ) А ЗА уКРАІНУ
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11.08.2022 11:47 Відповісти
Бо в "Караваї" доведеться врахувати зброю, передану Україні, яка так і не дійшла до фронту.
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11.08.2022 11:48 Відповісти
Рєзніков стає таким же тріплом, як і всі інші представники зеленої кліки!
«Артистом» розмовного жанру, так би мовити.
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11.08.2022 11:56 Відповісти
критика то добре,
але шабунін ІТ експерт?

в середньовіччі вірили чи не вірили у відьм,
зараз факти треба
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11.08.2022 11:59 Відповісти
Шабунін експерт з корупції. Факт полягає в тому, що міноборони не може впровадити електронну логістику протягом декількох місяців.
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11.08.2022 12:11 Відповісти
справа навіть не в корупції, військовим взагалі дуже складно догодити при впровадженні для них IT-систем.
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11.08.2022 12:20 Відповісти
..тому не треба впроваджувати жодної!
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11.08.2022 13:15 Відповісти
Це демагогія. Проблема не у тому, що система не впроваджується, а проблема у тому, що це дуже складний процес, особливо за участі військових з досвідом служби 20 і більше років, тому він досі не закінчився.
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11.08.2022 13:42 Відповісти
запахло смаженими орками так сразу начали на ЗСУ нападати не буде цего - ЗСУ вже близько
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11.08.2022 12:05 Відповісти
Резніков не командує ЗСУ.
Він запопадливий перед своїми босами з ОПи завгосп ЗСУ.
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11.08.2022 12:18 Відповісти
Це не брат ЕМНЕСТІ
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11.08.2022 12:08 Відповісти
Ох, знали б ви, хлопці, що таке військовий + IT система...
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11.08.2022 12:16 Відповісти
Рєзніков-черговий пи#дун?😧
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11.08.2022 12:24 Відповісти
"Прогресивний", новоє_ліцо багатоголового дракона зеленського Резніков та його реакція на критику.

ЦПК | Центр протидії корупції
@zer0corruption_

6 серп.

Знаєте, як міністр Олексій Резніков відповів на публічне питання Віталія Шабуніна, чому Міноборони досі не забезпечило ЗСУ ІТ-системою логістики?

Міністр наказав викинути Віталія з Центру інновацій та розвитку оборонних технологій, в якому той служив останні два місяці.
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11.08.2022 12:24 Відповісти
В центрі інновацій та розвитку оборонних технологій найнижча посада підполковник. Ким там Шабунін міг служити?)
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11.08.2022 13:03 Відповісти
*найнижче звання, мінімально необхідне для оформлення на посаду в цей Центр.
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11.08.2022 13:05 Відповісти
Спитайте в Центрі протидії корупції.
Я показала їхню заяву із їхньої сторінки в твіттері

ЦПК | Центр протидії корупції
@zer0corruption_
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11.08.2022 13:10 Відповісти
Та що там питати, Шабунін там максимум волонтерив, служити він там ніяк не міг.
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11.08.2022 13:44 Відповісти
І треба було його виганяти за критику?
Резніков дуже ******** викладати фоточки себе коханого, в тому числі, і свої спільні фото із західними політиками та чиновниками.
А поводить себе як махровий совок.
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11.08.2022 14:54 Відповісти
Найкращі айтівці у світі і не може запустити, або все таки не хоче?
Може тому така ненависть до ІТ просувається подляцькими ботами?
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11.08.2022 12:31 Відповісти
зебіли, а ви доручіть (і не втручайтеся) логістику профі "Нової Пошти", а не "прапорщикам" дермаков-татарових з однією ізвіліной і тієї од фуражки - і все буде чікі-пікі
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11.08.2022 12:33 Відповісти
Виталя есть классное решение этой проблемы или в армию.
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11.08.2022 12:55 Відповісти
Ці чому не хочуть воювати під командуванням свого найвеличнішого корєша?

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11.08.2022 13:01 Відповісти
Шабунин, подобные тебе и Бутусову, похоже редко пользуются мозгами и задаются вопросом: «А уместно ли это, а какую пользу/вред это (бумагомарание) принесёт обществу, ВСУ, стране?». Собственный пиар напрочь отбил Вам мозги! Лучше бы вы помолчали
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11.08.2022 16:26 Відповісти
 
 