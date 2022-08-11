В окупованому Ізюмі росіяни обстрілюють житлові будинки та влаштовують провокації, - депутат міськради Стрельник

Окупанти не дозволяють евакуюватися з міста, вибратися вдається одиницям.

Про це розповів депутат Ізюмської міської ради Максим Стрельник в ефірі "Єдиних новин", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, в Ізюмі, на Харківщині катастрофічна ситуація. Окупанти влаштовують провокації та обстрілюють житлові будинки задля того, аби звинуватити у руйнуваннях українську сторону.

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З окупованого міста бажають виїхати близько 10 тисяч мешканців. Адже наближається осінь, а ситуація з теплопостачанням в місті катастрофічна.

Однак окупанти не дають евакуюватися з Ізюму на підконтрольну Україні територію. Виїхати за допомогою зусиллям волонтерів, українських органів державної влади та представників міжнародних організацій вдається одиницям.

Наразі ж українські війська поступово звільняють населені пункти в Ізюмському районі від окупантів, тоді як росіяни після чергових поразок свою агресію намагаються виплескувати на цивільних.

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