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Новини Війна
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Морські піхотинці знищили 2 гаубиці "Мста-Б", 2 вантажівки та ліквідували 17 окупантів

вмс

Українські військові завдали втрат ворогу на Херсонському напрямку.

Про це повідомили на сторінці Командування морської піхоти, передає Цензор.НЕТ.

Протягом доби 10 серпня військовослужбовці військових частин та підрозділів морської піхоти ВМС ЗС України у складі угруповань тримали оборону на закріпленій ділянці фронту та завдавали втрат ворогу.

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Відомо, що на Донецькому напрямку було ліквідовано 7 окупантів. Артилерійські підрозділи завдавали ударів по скупченню живої сили та техніки ворога. У результаті протягом доби було знищено 2 одиниці КамАЗ та 2 одиниці 152-мм гаубиці "Мста-Б", ліквідовано 10 окупантів. Остаточні втрати ворога уточнюються.

ВМС (1397) знищення (7511) втрати (4442)


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Українським морпіхам-черговий респект...Не зупиняйтесь...
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11.08.2022 11:39 Відповісти
я не имею военного образования, но довольно странно что морпехи занимаются контрбатарейной работой.
И вообще часто вижу что роды войск применяют не по назначению.
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11.08.2022 12:28 Відповісти
Як приємно чути, - рашистів здохла ціла купа.

Горить москаль - згорить і цар.

Усім їм в дупу Хаймарсів купу.
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11.08.2022 11:41 Відповісти
За всьо хароше тре бити і гнати
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11.08.2022 12:06 Відповісти
неплохо, неплохо.
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11.08.2022 12:27 Відповісти
Героям слава !!!
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11.08.2022 13:58 Відповісти
 
 