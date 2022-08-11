Морські піхотинці знищили 2 гаубиці "Мста-Б", 2 вантажівки та ліквідували 17 окупантів
Українські військові завдали втрат ворогу на Херсонському напрямку.
Про це повідомили на сторінці Командування морської піхоти, передає Цензор.НЕТ.
Протягом доби 10 серпня військовослужбовці військових частин та підрозділів морської піхоти ВМС ЗС України у складі угруповань тримали оборону на закріпленій ділянці фронту та завдавали втрат ворогу.
Відомо, що на Донецькому напрямку було ліквідовано 7 окупантів. Артилерійські підрозділи завдавали ударів по скупченню живої сили та техніки ворога. У результаті протягом доби було знищено 2 одиниці КамАЗ та 2 одиниці 152-мм гаубиці "Мста-Б", ліквідовано 10 окупантів. Остаточні втрати ворога уточнюються.
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И вообще часто вижу что роды войск применяют не по назначению.
Горить москаль - згорить і цар.
Усім їм в дупу Хаймарсів купу.