Російські силовики провели обшуки у кримських татар в окупованому Криму, - "Кримська солідарність"
Вранці 11 серпня активісти повідомили про проведення російськими силовиками обшуків у кримських татар в окупованому Криму.
Про це повідомляє у фейсбуці громадське об’єднання "Кримська солідарність", передає Цензор.НЕТ.
У Джанкойському районі Криму обшуки відбуваються у журналіста громадського об’єднання "Кримська солідарність" Вілена Темер’янова і в будинку активіста Енвера Кроша.
За повідомленням, біля будинку Кроша в селі Ближнєгородське перебувають два службові автомобілі співробітників російських правоохоронних органів, а також п’ять осіб співробітників ОМОНу і Росгвардії.
У "Кримській солідарності" додали, що зйомку на місці подій заборонили, а їхній кореспондент заявив, що у нього вирвали з рук телефон. Пізніше до журналіста підійшли російські силовики і "у грубій формі вимагали сісти в автомобіль, не перебувати біля місця проведення обшуку та не вести фото і відеофіксацію процесу".
Зазначається, що ще один обшук відбувся в Джанкої в Сейтяї Аббозова. Співробітники правоохоронних органів відвезли його у невідомому напрямку.
Четвертий обшук провели в Мурата Мустафаєва в селі Мирнівка Джанкойського району. Його також відвезли у невідомому напрямку.
Згодом з’явилася інформація про обшук у селі Озерне Джанкойського району в будинку Едема Бекірова. Силовики відвезли його у невідомому напрямку.
Також активісти повідомили про новий обшук у будинку матері Вілена Темер’янова.
Пізніше стало відомо про шостий обшук – у селі Тимофіївка Джанкойського району в будинку Рината Алієва.
Про причини обшуків російські силовики не повідомляють.
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не можеш протистояти військовим то тероризуй цивільних,
і де та amnesty international
треба когось призначити винним за "паління в неположених місцях"