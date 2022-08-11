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Російські силовики провели обшуки у кримських татар в окупованому Криму, - "Кримська солідарність"

крим,обшук

Вранці 11 серпня активісти повідомили про проведення російськими силовиками обшуків у кримських татар в окупованому Криму.

Про це повідомляє у фейсбуці громадське об’єднання "Кримська солідарність", передає Цензор.НЕТ.

У Джанкойському районі Криму обшуки відбуваються у журналіста громадського об’єднання "Кримська солідарність" Вілена Темер’янова і в будинку активіста Енвера Кроша.

За повідомленням, біля будинку Кроша в селі Ближнєгородське перебувають два службові автомобілі співробітників російських правоохоронних органів, а також п’ять осіб співробітників ОМОНу і Росгвардії.

У "Кримській солідарності" додали, що зйомку на місці подій заборонили, а їхній кореспондент заявив, що у нього вирвали з рук телефон. Пізніше до журналіста підійшли російські силовики і "у грубій формі вимагали сісти в автомобіль, не перебувати біля місця проведення обшуку та не вести фото і відеофіксацію процесу".

Зазначається, що ще один обшук відбувся в Джанкої в Сейтяї Аббозова. Співробітники правоохоронних органів відвезли його у невідомому напрямку.

Четвертий обшук провели в Мурата Мустафаєва в селі Мирнівка Джанкойського району. Його також відвезли у невідомому напрямку.

Згодом з’явилася інформація про обшук у селі Озерне Джанкойського району в будинку Едема Бекірова. Силовики відвезли його у невідомому напрямку.

Також активісти повідомили про новий обшук у будинку матері Вілена Темер’янова.

Пізніше стало відомо про шостий обшук – у селі Тимофіївка Джанкойського району в будинку Рината Алієва.

Про причини обшуків російські силовики не повідомляють.

Також дивіться: Мешканці окупованого Криму повідомляють про вибухи в районі військового аеродрому біля Новофедорівки. ВІДЕО+ФОТО

Автор: 

Крим (14185) обшук (1980) кримські татари (2005)


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параша в своєму стилі,
не можеш протистояти військовим то тероризуй цивільних,

і де та amnesty international
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11.08.2022 11:55 Відповісти
Смерть свою шукають...
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11.08.2022 11:58 Відповісти
... папіроси.

треба когось призначити винним за "паління в неположених місцях"
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11.08.2022 12:23 Відповісти
Пресуют
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11.08.2022 12:17 Відповісти
как всегда - москали не могут дотянуться до сильных - мстят слабым..
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11.08.2022 12:31 Відповісти
І скільки презевативів знайшли? Високий та Всемогутній АЛЛАХ, мабуть, при цьому аж скривився...
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11.08.2022 13:33 Відповісти
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11.08.2022 13:50 Відповісти
 
 