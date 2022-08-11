УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11471 відвідувач онлайн
Новини Війна
932 2

Окупанти обстріляли Нововоронцовку на Херсонщині: одна людина загинула, двоє поранені

херсонщина,херсонська

Внаслідок артилерійських обстрілів з боку російських позицій пошкоджено кілька будинків у селах Херсонщини.

Про це повідомили на сторінці оперативного угруповання військ "Каховка" Збройних Сил України, передає Цензор.НЕТ.

Відомо, що протягом доби російські війська обстріляли Нововоронцовку. У результаті ворожих обстрілів загинула жінка, що ховалася у власному підвалі. Підвал обвалився й громадянка отримала тілесні ушкодження. Ще дві особи отримали поранення.

Внаслідок вибухів ворожих артилерійських снарядів пошкоджено декілька приватних будинків та об'єкти цивільної інфраструктури. Раніше повідомлялося, що 10 серпня під удари ворожої артилерії потрапили села Осокорівка, Трудолюбівка, Іванівка, Нова Шестірня та селище Нововоронцовка. 

Читайте також: На Херсонщині окупанти обстріляли з артилерії п’ять сіл, є поранені, - поліція. ФОТОрепортаж

армія рф (17771) обстріл (29063) жертви (1812) Херсонська область (5866)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
показати весь коментар
11.08.2022 13:55 Відповісти
******** контрнаступ.*****!
показати весь коментар
11.08.2022 22:33 Відповісти
 
 