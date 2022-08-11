Окупанти обстріляли Нововоронцовку на Херсонщині: одна людина загинула, двоє поранені

Внаслідок артилерійських обстрілів з боку російських позицій пошкоджено кілька будинків у селах Херсонщини.

Про це повідомили на сторінці оперативного угруповання військ "Каховка" Збройних Сил України, передає Цензор.НЕТ.

Відомо, що протягом доби російські війська обстріляли Нововоронцовку. У результаті ворожих обстрілів загинула жінка, що ховалася у власному підвалі. Підвал обвалився й громадянка отримала тілесні ушкодження. Ще дві особи отримали поранення.

Внаслідок вибухів ворожих артилерійських снарядів пошкоджено декілька приватних будинків та об'єкти цивільної інфраструктури. Раніше повідомлялося, що 10 серпня під удари ворожої артилерії потрапили села Осокорівка, Трудолюбівка, Іванівка, Нова Шестірня та селище Нововоронцовка.

Читайте також: На Херсонщині окупанти обстріляли з артилерії п’ять сіл, є поранені, - поліція. ФОТОрепортаж