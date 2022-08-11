Українські воїни протягом доби збили два російські БПЛА оперативно-тактичного рівня, - Повітряні сили ЗСУ
Військові Повітряних Сил збили два безпілотники на сході України
Про це повідомили на сторінці Оперативного командування Повітряних сил ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Відомо, що 10 серпня на Луганському та Харківському напрямках підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил збили два російські безпілотні апарати оперативно-тактичного рівня.
Крім того, на кількох напрямках ударна авіація Повітряних Сил, під прикриттям винищувачів, завдала більше 10-ти групових авіаударів по скупченню живої сили ворога, озброєння та військової техніки російських окупантів.
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показати весь коментар11.08.2022 12:32 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Валентина Саюн #523841
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Чайка Київ
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