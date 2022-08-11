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Новини Війна
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Українські воїни протягом доби збили два російські БПЛА оперативно-тактичного рівня, - Повітряні сили ЗСУ

безпілотник

Військові Повітряних Сил збили два безпілотники на сході України

Про це повідомили на сторінці Оперативного командування Повітряних сил ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Відомо, що 10 серпня на Луганському та Харківському напрямках підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил збили два російські безпілотні апарати оперативно-тактичного рівня.

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Крім того, на кількох напрямках ударна авіація Повітряних Сил, під прикриттям винищувачів, завдала більше 10-ти групових авіаударів по скупченню живої сили ворога, озброєння та військової техніки російських окупантів.

безпілотник (4310) ППО (3266) знищення (7511) втрати (4442)


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Говорят, на Чонгаре чего-то не так, дымит чего-то, и крепк
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11.08.2022 12:32 Відповісти
Горіть в пеклі москалі
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11.08.2022 12:46 Відповісти
Героям слава !!!
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11.08.2022 13:53 Відповісти
 
 