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Новини Війна
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"Судилище" над українськими захисниками в Маріуполі рашисти хочуть влаштувати 24 серпня, - мер Бойченко

маріуполь,клітка

Російські загарбники готують у Маріуполі так званий "суд" над українськими військовополоненими на 24 серпня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це заявив мер Вадим Бойченко.

"Нашу перлину (камерна філармонія. - Ред.), де відбувалися виключно культурні події, перетворюють на місце "вистави" під назвою судилище над нашими військовополоненими, яких, на жаль, дуже багато в тюрмах, які окупанти створили навколо Маріуполя.

Більше 10 тисяч знаходяться в тюрмах, з них багато військових. І вони хочуть десь на наше свято, День незалежності, зробити свій шабаш у Маріуполі", - розповів очільник міста.

За словами Бойченка, окупанти готують цю ганебну подію на 24 серпня, але розглядають і інші дати.

Стосовно ймовірних причин мер зазначив, що очевидно, через відсутність перемог РФ на фронті, щоб показати хоч якісь "досягнення" - перемогу над полоненими. Водночас такі дії - це військовий злочин, наголосив мер. Тому що існувала домовленість із представниками Червоного Хреста і ООН, що полонені, які склали зброю, будуть їхати виключно в бік України, тобто їх не мають судити.

Водночас загарбники перекреслили досягнуті домовленості. Друга мета окупантів, на думку Бойченка, - налякати інших героїв, які сьогодні боронять українську державу.

Також читайте: У Маріуполі окупанти проводять показові "затримання" людей у формі полку "Азов" та посилюють перевірки цивільних, - Андрющенко

Автор: 

Маріуполь (3243) окупація (6742) Бойченко Вадим (88)


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Топ коментарі
+7
Чому головнокомандувач, який обіцяв, не звертається до світової спільноти за допомогою, може потрібно діставати зброєю, не чекаючи 24 серпня, чому замовкли верещуки, президенти та інші ******* коментувати чи не та тема.
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11.08.2022 12:51 Відповісти
+5
"існувала домовленість із представниками Червоного Хреста і ООН, що полонені, які склали зброю, будуть їхати виключно в бік України, тобто їх не мають судити" - а ось тут детальніше, будь ласка. А то розказують багато, а про що саме домовилися - мовчать. Збирайте Радбез, Генасамблею, пред'являйте домовленості перед усім світом. Чим більше світла на тарганів, тим більше вони бояться - зло має бути максимально висвітлене, щоб потім ніхто не казав - ми не знали і не бачили.
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11.08.2022 12:50 Відповісти
+4
********!
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11.08.2022 12:36 Відповісти
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********!
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11.08.2022 12:36 Відповісти
Не ******** были в НОВОФЕДОРОВКЕ САКИ КРЫМ 9 СЕРПНЯ 14-19 .. и потом по всему Крыму мамочка мамочка почему пробка в анале мост через протоку

...
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11.08.2022 13:30 Відповісти
Мы тоже можем провести парад пленных непабедзимай рузкай армии.
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11.08.2022 12:39 Відповісти
Це 10000 полонених тільки в Маріуполі, чи всього?
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11.08.2022 12:43 Відповісти
Там всі підряд. Каже ж, що з них багато військових.
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11.08.2022 12:47 Відповісти
У вас є час цей шабаш зупинити. Завітали ж специ до Криму, нехай і Маріуполь запланують
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11.08.2022 12:45 Відповісти
"існувала домовленість із представниками Червоного Хреста і ООН, що полонені, які склали зброю, будуть їхати виключно в бік України, тобто їх не мають судити" - а ось тут детальніше, будь ласка. А то розказують багато, а про що саме домовилися - мовчать. Збирайте Радбез, Генасамблею, пред'являйте домовленості перед усім світом. Чим більше світла на тарганів, тим більше вони бояться - зло має бути максимально висвітлене, щоб потім ніхто не казав - ми не знали і не бачили.
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11.08.2022 12:50 Відповісти
таргани, що поширють цю інформацію сидять в опі.
звдти ж йшла інформація, що зеленське осоьисто займається евакуацією захисників азовсталі.
а на Червоний хрест та ООН зетаргани хочуть свої злочини скинути.
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11.08.2022 13:27 Відповісти
Запам'ятайте. Винний в усьому верховноголокомандувач України. По його вказівці, ці героїчні люди здалися на " евакуацію", тобто у полон Ніхто нічого не обіцяв.
У нас є кому збирати всі інстанції, які ви озвучили. Але ви хіба не помітили, що всі мовчать.
Зе і Опі насрати.
І да доречі, можливо я зарано про це пишу, але Білецький........
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11.08.2022 16:16 Відповісти
Чому головнокомандувач, який обіцяв, не звертається до світової спільноти за допомогою, може потрібно діставати зброєю, не чекаючи 24 серпня, чому замовкли верещуки, президенти та інші ******* коментувати чи не та тема.
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11.08.2022 12:51 Відповісти
Щось це чудо ******* як дише, особливо про 10 тисяч полонених тільки в Маріуполі. Навіть кокошніков називав менше...
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11.08.2022 13:03 Відповісти
Якщо держава себе поважає ,то до 24серпня зробити так ,щоб не вже було кому судити !
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11.08.2022 13:04 Відповісти
Це яка Держава? Держава зе , єрмака і 73% недоумків?
Можу закластися з вами на будь що, що опа навіть пальцем не поворухне. В цей день "Незалежності" тільки ублюдочного зе будуть крутити на марафоні знову в обнімку з лєнкою, або єрмаком.
А можливо, Порошенко знову в чомусь винний буде.
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11.08.2022 16:23 Відповісти
Ничего.оставьте свою клетку для себя ! Ваты много будет в этой клетке как корнюшоны в трехлитровой банке
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11.08.2022 13:07 Відповісти
а все эти проститутки из " международной амнистии" сидеть будут тихо,как мыши под веником.они "не видят" в этом нарушений,как не видели преступлений российской военщины в Мариуполе,Буче,
...как не видели-не слышали приказов Кремля занять Чернобыльскую и ЗАЭС..Теперь вот это судилище,которое все юристы мира осуждают...кроме правозащитников из ООН,которые тоже только "призывают обе стороны"...Похоже,нужно будет создавать не только международный трибунал над воленными преступниками из россии,но и специализированный суд над чиновниками ООН,закрывавшими глаза на военный беспредел,начиная с вступления российской армии в Приднестровье.По статусу ООН должно было вмешаться,даже применив военные формирования ООН,а не "призывать" то россию.то аж "обе стороны конфликта (агрессора и ЖЕРТВУ АГРЕССИИ) к соблюдению мира"...
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11.08.2022 13:24 Відповісти
почему бы нам не повесить военнопленных на Крещатике,как в 1947 году?
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11.08.2022 13:40 Відповісти
Вот и определились с местом, где будет международный трибунал над ****** и его ************.
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11.08.2022 13:40 Відповісти
Що з цього приводу каже гідрант Боневтік?
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11.08.2022 13:52 Відповісти
Готується, на честь" Дня Незалежності", до нової фотосесії. Коротше, у зе свято буде.
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11.08.2022 16:26 Відповісти
Де судилище взагалі над усіма росіянами??? Ви ідіоти не розумієте що вони відчувають себе безкарно. Якби за такі дії рф публічно з міжнародною підтримкою через максимально страшну смерть страчувались найманці рф із різних чвк, різні пілоти та інші, то рф боялася б цих дій як вогня тому що росіяни воюють за гроші і є дуже трусливим народом гоблінів.
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11.08.2022 20:21 Відповісти
А без цього все йде до того що азовців не тільки засудять, а й стратять щоб потішити "ні в чому не винних росіян" на яких досі не оголосили сафарі і яких досі не карають за ту владу яку вони насправді підтримують.
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11.08.2022 20:24 Відповісти
 
 