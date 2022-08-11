"Судилище" над українськими захисниками в Маріуполі рашисти хочуть влаштувати 24 серпня, - мер Бойченко

Російські загарбники готують у Маріуполі так званий "суд" над українськими військовополоненими на 24 серпня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це заявив мер Вадим Бойченко.

"Нашу перлину (камерна філармонія. - Ред.), де відбувалися виключно культурні події, перетворюють на місце "вистави" під назвою судилище над нашими військовополоненими, яких, на жаль, дуже багато в тюрмах, які окупанти створили навколо Маріуполя.

Більше 10 тисяч знаходяться в тюрмах, з них багато військових. І вони хочуть десь на наше свято, День незалежності, зробити свій шабаш у Маріуполі", - розповів очільник міста.

За словами Бойченка, окупанти готують цю ганебну подію на 24 серпня, але розглядають і інші дати.

Стосовно ймовірних причин мер зазначив, що очевидно, через відсутність перемог РФ на фронті, щоб показати хоч якісь "досягнення" - перемогу над полоненими. Водночас такі дії - це військовий злочин, наголосив мер. Тому що існувала домовленість із представниками Червоного Хреста і ООН, що полонені, які склали зброю, будуть їхати виключно в бік України, тобто їх не мають судити.

Водночас загарбники перекреслили досягнуті домовленості. Друга мета окупантів, на думку Бойченка, - налякати інших героїв, які сьогодні боронять українську державу.

Також читайте: У Маріуполі окупанти проводять показові "затримання" людей у формі полку "Азов" та посилюють перевірки цивільних, - Андрющенко