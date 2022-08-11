"Судилище" над українськими захисниками в Маріуполі рашисти хочуть влаштувати 24 серпня, - мер Бойченко
Російські загарбники готують у Маріуполі так званий "суд" над українськими військовополоненими на 24 серпня.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це заявив мер Вадим Бойченко.
"Нашу перлину (камерна філармонія. - Ред.), де відбувалися виключно культурні події, перетворюють на місце "вистави" під назвою судилище над нашими військовополоненими, яких, на жаль, дуже багато в тюрмах, які окупанти створили навколо Маріуполя.
Більше 10 тисяч знаходяться в тюрмах, з них багато військових. І вони хочуть десь на наше свято, День незалежності, зробити свій шабаш у Маріуполі", - розповів очільник міста.
За словами Бойченка, окупанти готують цю ганебну подію на 24 серпня, але розглядають і інші дати.
Стосовно ймовірних причин мер зазначив, що очевидно, через відсутність перемог РФ на фронті, щоб показати хоч якісь "досягнення" - перемогу над полоненими. Водночас такі дії - це військовий злочин, наголосив мер. Тому що існувала домовленість із представниками Червоного Хреста і ООН, що полонені, які склали зброю, будуть їхати виключно в бік України, тобто їх не мають судити.
Водночас загарбники перекреслили досягнуті домовленості. Друга мета окупантів, на думку Бойченка, - налякати інших героїв, які сьогодні боронять українську державу.
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звдти ж йшла інформація, що зеленське осоьисто займається евакуацією захисників азовсталі.
а на Червоний хрест та ООН зетаргани хочуть свої злочини скинути.
У нас є кому збирати всі інстанції, які ви озвучили. Але ви хіба не помітили, що всі мовчать.
Зе і Опі насрати.
І да доречі, можливо я зарано про це пишу, але Білецький........
Можу закластися з вами на будь що, що опа навіть пальцем не поворухне. В цей день "Незалежності" тільки ублюдочного зе будуть крутити на марафоні знову в обнімку з лєнкою, або єрмаком.
А можливо, Порошенко знову в чомусь винний буде.
...как не видели-не слышали приказов Кремля занять Чернобыльскую и ЗАЭС..Теперь вот это судилище,которое все юристы мира осуждают...кроме правозащитников из ООН,которые тоже только "призывают обе стороны"...Похоже,нужно будет создавать не только международный трибунал над воленными преступниками из россии,но и специализированный суд над чиновниками ООН,закрывавшими глаза на военный беспредел,начиная с вступления российской армии в Приднестровье.По статусу ООН должно было вмешаться,даже применив военные формирования ООН,а не "призывать" то россию.то аж "обе стороны конфликта (агрессора и ЖЕРТВУ АГРЕССИИ) к соблюдению мира"...