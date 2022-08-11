Судно з українським зерном через негоду не змогло вийти з Чорноморського порту, - Міноборони Туреччини

Суховантаж, який сьогодні мав вийти із порту "Чорноморськ", не зміг почати свій рейс "зерновим коридором" через погану погоду.

Про це повідомило у твіттері міністерство оборони Туреччини, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Судно, яке планувало сьогодні вийти з порту Чорноморськ для відвантаження зерна, не змогло почати рейс через погану погоду та стан моря", - йдеться в повідомленні.

Водночас зазначається, що два судна, які вчора пройшли перевірку, прямують до України. Завантажувальні роботи суден в українських портах тривають, додали у Міноборони Туреччини.

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Нагадаємо, станом на вечір 10 серпня з українських портів вже вийшли 12 суден з агропродукцією і прямують до семи країн світу. У порт "Чорноморськ" прибуло друге судно під завантаження - балкер Osprey S.