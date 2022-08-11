За колабораціонізм засуджено радника міського голови однієї із місцевих рад на Хмельниччині

У Хмельницькій області виявили та засудили чергового колаборанта. Прихильником "русского мира" виявився радник міського голови однієї із місцевих рад області. Чиновника визнали винним у колабораційній діяльності.

Про це повідомили у пресслужбі Хмельницької обласної прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що у квітні 2022 року у виконавчому комітеті під час обговорення подій, які відбуваються на території країни, чоловік публічно заперечував факт збройної агресії Російської Федерації проти України.

Вироком Старокостянтинівського районного суду зрадника засуджено. Йому призначено максимальне покарання: позбавлено права обіймати посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування або органах, що надають публічні послуги, терміном на 15 років.

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