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За колабораціонізм засуджено радника міського голови однієї із місцевих рад на Хмельниччині

область,хмельниччина,хмельницька

У Хмельницькій області виявили та засудили чергового колаборанта. Прихильником "русского мира" виявився радник міського голови однієї із місцевих рад області. Чиновника визнали винним у колабораційній діяльності.

Про це повідомили у пресслужбі Хмельницької обласної прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що у квітні 2022 року у виконавчому комітеті під час обговорення подій, які відбуваються на території країни, чоловік публічно заперечував факт збройної агресії Російської Федерації проти України.

Вироком Старокостянтинівського районного суду зрадника засуджено. Йому призначено максимальне покарання: позбавлено права обіймати посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування або органах, що надають публічні послуги, терміном на 15 років.

Також дивіться: На Херсонщині викрито двох колаборантів: "голову адміністрації" та псевдоректорку, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

Автор: 

русский мир (463) колабораціонізм (1170) Хмельницька область (980)


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позбавлено права обіймати посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування Джерело:
а на зону закрыли, или опять условно?
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11.08.2022 12:42 Відповісти
По старой "традиции" много сеял-посевал у судьи!
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11.08.2022 12:48 Відповісти
Текст якось по-дєбільному написан (с). Колаборант, це, дословно, той, хто співпрацював з ворогом!
Юридично чувак не міг співпрацювати з кацапами, бо їх на Хмельниччині не було.
"Заперечував факт російської агресії" - це зовсім інша стаття...
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11.08.2022 12:51 Відповісти
А може варто було йоги віддати жінкам військовослужбовців місцевого гарнізону... для проведення роз'яснювальної роботи методом накладання мотузки на шию 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
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11.08.2022 12:54 Відповісти
почему не посадили? он ничем не отличается от кацапов, которые воюют против Украины.
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11.08.2022 12:56 Відповісти
Як завжди, чиновників судять якось по-особливому, ну дуже м'яко, щоб не заподіяти стрес, оберігаючи, навіть прізвище засекречено. З таким підходом суддів у нас ще до фіга буде такого непотрібу.
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11.08.2022 12:58 Відповісти
Саме гучне покарання ворога - 3 доби умовно з відшкодуванням у розмірі річного заробітку
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11.08.2022 13:19 Відповісти
 
 