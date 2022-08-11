Втрати авіації РФ на базі в Криму - найбільші з часів Другої світової, - CNN

Вибухи на території військового аеродрому "Саки" біля Новофедорівки в окупованому Криму стали нищівним ударом для росіян. Що може свідчити про найбільшу втрату авіації РФ за день з часів Другої світової війни.

Про це повідомляє CNN, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Науковий співробітник Азіатського інституту Гріффіта та колишній пілот ВПС Австралії Пітер Лейтон дослідив супутникові знімки Planet Lab, які зафіксували авіабазу Саки до і після вибухів.

В CNN припускають, що знищені військові літаки могли бути бомбардувальниками Су-24 і багатоцільовими винищувачами Су-30.

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Також науковець зазначив, що ще два літаки були пошкоджені та підкреслив, кадри свідчать про те, що це була навмисна атака, а не "нещасний випадок".

"CNN перевірили небагато доступних даних про втрати військової авіації за радянських часів. У сучасній Росії немає свідчень про такі значні втрати від одного інциденту за один день", - підсумували в дослідженні.

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Нагадаємо, 9 серпня в окупованому Криму лунали гучні вибухи з боку російської авіабази в Новофедорівці.

У Росії заявили, що вибухнув авіаційний боєприпас і вогневого ураження нібито не було. Міноборони України "не може встановити причину займання" на аеродромі окупантів в українському Криму, але посилено рекомендує їм вивчати правила протипожежної безпеки та не курити там, де це не належить.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна обов'язково поверне окупований Крим, а російська війна має закінчитися на півострові, де і почалася в 2014 році.