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Новини Війна
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Втрати авіації РФ на базі в Криму - найбільші з часів Другої світової, - CNN

крим,саки

Вибухи на території військового аеродрому "Саки" біля Новофедорівки в окупованому Криму стали нищівним ударом для росіян. Що може свідчити про найбільшу втрату авіації РФ за день з часів Другої світової війни.

Про це повідомляє CNN, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Науковий співробітник Азіатського інституту Гріффіта та колишній пілот ВПС Австралії Пітер Лейтон дослідив супутникові знімки Planet Lab, які зафіксували авіабазу Саки до і після вибухів.

В CNN припускають, що знищені військові літаки могли бути бомбардувальниками Су-24 і багатоцільовими винищувачами Су-30.

Читайте: Окупанти втратили на аеродромі в Криму не дев’ять, а значно більше літаків, - Повітряні Сили ЗСУ. ФОТО

Також науковець зазначив, що ще два літаки були пошкоджені та підкреслив, кадри свідчать про те, що це була навмисна атака, а не "нещасний випадок".

"CNN перевірили небагато доступних даних про втрати військової авіації за радянських часів. У сучасній Росії немає свідчень про такі значні втрати від одного інциденту за один день", - підсумували в дослідженні.

Також читайте: Російська авіабаза в окупованому Криму є абсолютно законною ціллю для ЗСУ, - Воллес

Нагадаємо, 9 серпня в окупованому Криму лунали гучні вибухи з боку російської авіабази в Новофедорівці.

У Росії заявили, що вибухнув авіаційний боєприпас і вогневого ураження нібито не було. Міноборони України "не може встановити причину займання" на аеродромі окупантів в українському Криму, але посилено рекомендує їм вивчати правила протипожежної безпеки та не курити там, де це не належить.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна обов'язково поверне окупований Крим, а російська війна має закінчитися на півострові, де і почалася в 2014 році.

Автор: 

вибух (4511) Крим (14185) Саки (26) CNN (119)


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Топ коментарі
+51
Черное - это следы от пожара и взрывов.
А они говорят об одном пострадавшем и девяти раненых и одном сгоревшем самолете.
Без комментариев.
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11.08.2022 12:54 Відповісти
+50
Слава Украине, слава ее вооруженным силам
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11.08.2022 12:54 Відповісти
+38
то вони праві-
знайшли одного трупака та 14 ранених
Інші згоріли-нічого не залишилось..
За них родичі не зможуть купити
останню модель "Лада-200"
бо вони звуться-"бєзвєсті пропавшими"
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11.08.2022 12:59 Відповісти
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Слава Украине, слава ее вооруженным силам
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11.08.2022 12:54 Відповісти
Так це ми ще й не починали!!@
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11.08.2022 15:29 Відповісти
Черное - это следы от пожара и взрывов.
А они говорят об одном пострадавшем и девяти раненых и одном сгоревшем самолете.
Без комментариев.
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11.08.2022 12:54 Відповісти
то вони праві-
знайшли одного трупака та 14 ранених
Інші згоріли-нічого не залишилось..
За них родичі не зможуть купити
останню модель "Лада-200"
бо вони звуться-"бєзвєсті пропавшими"
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11.08.2022 12:59 Відповісти
так, це дуже сумна новина для рідних - пролетіли з ладою
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11.08.2022 13:08 Відповісти
бєзсовєсті пропавшими
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11.08.2022 15:25 Відповісти
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11.08.2022 13:01 Відповісти
вівьоврьоти
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11.08.2022 13:02 Відповісти
Это не следы от пожара, это Параша открыла новое месторождение целебной Сакской грязи. Но к ней теперь примешивается Сракская грязь от уничтоженных каZZапов, поэтому она оркам стала ещё полезнее.
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11.08.2022 13:11 Відповісти
Нужно выпустить сигареты с новым названием - HIMARS
Хай курят, проклятые.
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11.08.2022 13:39 Відповісти
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11.08.2022 13:31 Відповісти
Потому что в украинском Крыму касапский летающий мусор - лишний )))
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11.08.2022 12:56 Відповісти
Нова Хведорівка протипоказана кацапам. Від слова вопше.
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11.08.2022 12:59 Відповісти
Всі ці звіти про втрати - це дуже добре, але давайте менше звітів, а більше зброї. А взагалі тенденція дуже добра - вчора Крим, сьогодні білорусія. От так і кожного б дня.
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11.08.2022 13:07 Відповісти
І це ми ще не починали...
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11.08.2022 13:08 Відповісти
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11.08.2022 13:08 Відповісти
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11.08.2022 13:14 Відповісти
ПатрисЦающий чилавекь и сонная муха на выгуле.
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11.08.2022 13:35 Відповісти
Alexander Kovalenko @zloy_odessit
Оккупанты в низком старте? Оккупационные власти ВОТ Крыма распространили среди сотрудников предприятий критической инфраструктуры распоряжение о подготовке «тревожных чемоданов».
Распоряжение распространено среди предприятий и организаций Нового мира, Судака, Симферополя и т.д. Так же личному составу российских оккупационных войск на ВОТ Крым запрещен выход в отпуска до конца текущего года.
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11.08.2022 13:11 Відповісти
Даа! Здав нас, Пітер із Австралії, дякую.,версія, що кацапи, самі підпалили, влаштовувала всіх...
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11.08.2022 13:14 Відповісти
Потрібно їбашити орків як Еріх Хартман з Люфтваффе.
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11.08.2022 13:14 Відповісти
как здОрово...А самое главное,нельзя недооценить происшествие глазами крымчан.особенно "новых крымчан"..Возникшие потоки беженцев из рыма красноречивей всяких "заливистых Соловьёвых" говорит о правдивой обстановке в крыму.теперь точно до крымчан доходит,что эта война-не сафари,где безнаказанно можно стрелять и бомбить украинцев.Крымчане теперь понимать стали,куда их втянула россия в 14 году и цену сиюминутной глупости крымчан,идеализировавших россию и её жизнь для себя.теперь кровь,боль утрат и слёзы будут искупительной ценой той роковой ошибки 14 года...С почином вас,инфальтвные и доверчивые крымчане..Готовьте бомбоубежища и почувствовать себя так,как мариупольцы и другие украинские граждане.Ваша глупость привела к вам войну и не стОит обвинять Украину,что она будет освобождать СВОЮ территорию тоже бомбами.
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11.08.2022 13:15 Відповісти
Хм-м-м... А як же Чорнобаївка?
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11.08.2022 13:16 Відповісти
В Саках закiнчився перекур )), вже й за Чорнобаiку можна згадати...
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11.08.2022 14:12 Відповісти
А такої масової втечі кацапських щурів не було з часів Сагайдачного.
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11.08.2022 13:17 Відповісти
це ми ще не починали
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11.08.2022 13:20 Відповісти
Господи , дай нам сил одолеть эту ПРЕЗРЕННУЮ орду , вонючую !!!!
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11.08.2022 13:22 Відповісти
я больше всего (теперь) хочу на свете , ПОЙМАТЬ того "морячка" который выплясывал яблочко !!! как бы я его отп.......л !!!!
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11.08.2022 13:24 Відповісти
этот сраный морячок уже сдох. земля бетоном
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11.08.2022 13:29 Відповісти
Это, оно ?
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11.08.2022 13:42 Відповісти
"За яблочко его.. за яблочко!" (с)
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11.08.2022 13:45 Відповісти
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11.08.2022 13:28 Відповісти
Ото заскварчала наша цигаретка...
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11.08.2022 13:28 Відповісти
Я знав, що куріння вбиває. Але щоб так!
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11.08.2022 13:29 Відповісти
Дуже добре, що Генштаб ЗСУ не попередив про цю спецоперацію охфіс преZідєнта, а то вийшло б як із вагнерівцями, що дєрьмак злив операцію.
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11.08.2022 13:29 Відповісти
А **** пля, деді воевалі еще немного и ЗСУ по сбитім ватникам догонят и перегонят люфтваффе
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11.08.2022 13:30 Відповісти
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11.08.2022 13:53 Відповісти
дуже обнадійлива статистика.
начебто найбільші втрати радянських літаків були у корейській війні: найбільше їх було сбито 4 липня 1952 - 11 одиниць Міг-15.
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11.08.2022 14:12 Відповісти
что бы понимать, что произошло со всей техникой (самолеты\вертолёты, заправщики, тягачи и прочая аэродромная спецтехника) на территории самого аэродрома, следует посмотреть видео автостоянки аэродромного персонала, которая находится в четырёхстах метрах от аэродрома:
https://twitter.com/i/status/1557143619575988225
Сначала синхронно прилетело пару ракет MGM-168 с унитарной б\ч в складі горючего и боекомплекта - https://twitter.com/i/status/1557026841537519617
ну а следом уже прилетело несколько MGM 164B с воздушным подрывом, суббоеприпасы которых и превратили всю тенхнику в окрестностях в решето. Только одного летающего добра там стояло дохера: истребители Су-27 или их модернизации, вертолеты Ми-8, а также самолет Ил-20РТ - уникальная машина для телеметрии испытаний баллистических и крылатых ракет. Поэтому известные сейчас оценки в 8 Су-27 и 4 Су-30, 5 Су-24, 6 вертолетов Ми-8 и Ил-20 могут быть крайне заниженными.
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11.08.2022 14:18 Відповісти
Еще в феврале над Киевом за 9 минут сбили 12 самолетов. Поэтому Киев авиацией не бомбили.
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11.08.2022 15:39 Відповісти
уперше від початку війни тішуся з того що не маю достатньо інфи, адже її і москалі не мають.
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11.08.2022 16:13 Відповісти
Это еще никто ничего не начинал
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11.08.2022 16:21 Відповісти
 
 