Втрати авіації РФ на базі в Криму - найбільші з часів Другої світової, - CNN
Вибухи на території військового аеродрому "Саки" біля Новофедорівки в окупованому Криму стали нищівним ударом для росіян. Що може свідчити про найбільшу втрату авіації РФ за день з часів Другої світової війни.
Про це повідомляє CNN, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
Науковий співробітник Азіатського інституту Гріффіта та колишній пілот ВПС Австралії Пітер Лейтон дослідив супутникові знімки Planet Lab, які зафіксували авіабазу Саки до і після вибухів.
В CNN припускають, що знищені військові літаки могли бути бомбардувальниками Су-24 і багатоцільовими винищувачами Су-30.
Також науковець зазначив, що ще два літаки були пошкоджені та підкреслив, кадри свідчать про те, що це була навмисна атака, а не "нещасний випадок".
"CNN перевірили небагато доступних даних про втрати військової авіації за радянських часів. У сучасній Росії немає свідчень про такі значні втрати від одного інциденту за один день", - підсумували в дослідженні.
Нагадаємо, 9 серпня в окупованому Криму лунали гучні вибухи з боку російської авіабази в Новофедорівці.
У Росії заявили, що вибухнув авіаційний боєприпас і вогневого ураження нібито не було. Міноборони України "не може встановити причину займання" на аеродромі окупантів в українському Криму, але посилено рекомендує їм вивчати правила протипожежної безпеки та не курити там, де це не належить.
Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна обов'язково поверне окупований Крим, а російська війна має закінчитися на півострові, де і почалася в 2014 році.
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А они говорят об одном пострадавшем и девяти раненых и одном сгоревшем самолете.
Без комментариев.
знайшли одного трупака та 14 ранених
Інші згоріли-нічого не залишилось..
За них родичі не зможуть купити
останню модель "Лада-200"
бо вони звуться-"бєзвєсті пропавшими"
Хай курят, проклятые.
Оккупанты в низком старте? Оккупационные власти ВОТ Крыма распространили среди сотрудников предприятий критической инфраструктуры распоряжение о подготовке «тревожных чемоданов».
Распоряжение распространено среди предприятий и организаций Нового мира, Судака, Симферополя и т.д. Так же личному составу российских оккупационных войск на ВОТ Крым запрещен выход в отпуска до конца текущего года.
начебто найбільші втрати радянських літаків були у корейській війні: найбільше їх було сбито 4 липня 1952 - 11 одиниць Міг-15.
https://twitter.com/i/status/1557143619575988225
Сначала синхронно прилетело пару ракет MGM-168 с унитарной б\ч в складі горючего и боекомплекта - https://twitter.com/i/status/1557026841537519617
ну а следом уже прилетело несколько MGM 164B с воздушным подрывом, суббоеприпасы которых и превратили всю тенхнику в окрестностях в решето. Только одного летающего добра там стояло дохера: истребители Су-27 или их модернизации, вертолеты Ми-8, а также самолет Ил-20РТ - уникальная машина для телеметрии испытаний баллистических и крылатых ракет. Поэтому известные сейчас оценки в 8 Су-27 и 4 Су-30, 5 Су-24, 6 вертолетов Ми-8 и Ил-20 могут быть крайне заниженными.