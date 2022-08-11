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Новини Війна
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Президент Словенії Пахор - президенту Туреччини Ердогану: Якщо війна затягнеться, може зачепити й Західні Балкани

ердоган,пахор

Словенський президент Борут Пахор побоюється, що у разі затяжної війни Росії проти України "напруженість" у Європі може нібито перекинутися на південь та на Західні Балкани.

Про це він заявив на спільній пресконференції після зустрічі з турецьким колегою Реджепом Тайїпом Ердоганом, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Пахор заявив, що у Любляні "високо оцінюють зусилля шановного президента Ердогана у посередництві між Україною та Росією".

На його думку, зараз "замість примусу до встановлення миру" відбувається "посередництво, щоб уникнути страждань безневинних людей і спроба ініціювати чесний, мирний діалог".

"Якщо ця війна триватиме довше, ніж очікується, напруженість може охопити й південь, і Західні Балкани", - сказав президент Словенії.

Також читайте: Ердоган поскаржився на "тих, хто виступає за продовження війни" в Україні

Він додав, що на прикладі війни Росії проти України "ми ще раз переконалися, наскільки важливе НАТО".

Автор: 

Балкани (44) Словенія (184) Туреччина (3620) Ердоган Реджеп Таїп (952) Пахор (10)


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Топ коментарі
+6
Ніякої небезпечної "напруженості" не виникне якщо вчасно ізолювати кацапів за "поребриком" і заборонити їм в'їзд до Європи. А також депортувати в ********* кацапів які вже живуть в Європі за підтримку в усіх формах "руzкого міра".
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11.08.2022 13:09 Відповісти
+6
Турок-не козак!!
Ердоган купив у Фуйла 4 комлекса С-400 у 2019р
за 2,5 млрд долярів!!!!!-замість того щоб підняти свою економіку..
Після Сакського аеродрому
варто сдати цей непотріб на металобрухт..
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11.08.2022 13:10 Відповісти
+4
Тойшоневтік нахвалявся ж припинити війну. Виходить що брехав своєму лохторату?
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11.08.2022 13:22 Відповісти
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"Довше,ніж очікується"...А що,вже якісь терміни відомий,а нам не кажуть?
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11.08.2022 13:08 Відповісти
Санкції кацапи почнуть реально відчувати тільки з лютого 2023 (ембарго на вуглеводні). До кінця року частина "прозріє". Якщо військові втрати кацапів будуть постійно зростати то в поєднанні з економічною кризою це призведе до кризи політичної і врешті "холодильник" почне свій наступ. Тим часом Україні можливо вдасться накопичити достатню кількість зброї та "підготовленого персоналу" для "остаточного вирішення кацапської проблеми". Про це, до речі, постійно кажуть експерти, але багатьом дуже хочеться вірити в ту популістичну фуйню яку несе ОП.
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11.08.2022 13:20 Відповісти
Ніякої небезпечної "напруженості" не виникне якщо вчасно ізолювати кацапів за "поребриком" і заборонити їм в'їзд до Європи. А також депортувати в ********* кацапів які вже живуть в Європі за підтримку в усіх формах "руzкого міра".
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11.08.2022 13:09 Відповісти
Турок-не козак!!
Ердоган купив у Фуйла 4 комлекса С-400 у 2019р
за 2,5 млрд долярів!!!!!-замість того щоб підняти свою економіку..
Після Сакського аеродрому
варто сдати цей непотріб на металобрухт..
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11.08.2022 13:10 Відповісти
Не хвилюйся так - специ НАТО вже розібрали їх по гвинтикам і тепер кацапи своїми С-400 можуть тільки "пишатись".
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11.08.2022 13:23 Відповісти
А шоб вы и не сомневались
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11.08.2022 13:13 Відповісти
Хитрожопый Ердоган только выиграет сидя на двух стульях. Будет у Рашки покупать краденное зерно и нефть по бросовым ценам а нам и Европе продавать оружие
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11.08.2022 13:20 Відповісти
Ердоган ніби то "виграє" ""сьогодні" бо в 2023 у нього вибори. Він особистими рішеннґями і тиском на турецький Центробанк спричинив в країні інфляцію в 79%, але "завтра", тобто стратегічно, він програє. І цей програш, особливо репутаційний, буде куди більш суттєвим ніж "сьогоденний виграш".
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11.08.2022 13:30 Відповісти
Тойшоневтік нахвалявся ж припинити війну. Виходить що брехав своєму лохторату?
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11.08.2022 13:22 Відповісти
Якщо "уставшиє ат вайни єврапєйци" разом із турками здадуть Україну, тоді точно "напруженість" охопить і південь, і Західні Балкани, і багато ще чого охопить... Джерело:
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11.08.2022 16:43 Відповісти
 
 