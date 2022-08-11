Президент Словенії Пахор - президенту Туреччини Ердогану: Якщо війна затягнеться, може зачепити й Західні Балкани

Словенський президент Борут Пахор побоюється, що у разі затяжної війни Росії проти України "напруженість" у Європі може нібито перекинутися на південь та на Західні Балкани.

Про це він заявив на спільній пресконференції після зустрічі з турецьким колегою Реджепом Тайїпом Ердоганом, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Пахор заявив, що у Любляні "високо оцінюють зусилля шановного президента Ердогана у посередництві між Україною та Росією".

На його думку, зараз "замість примусу до встановлення миру" відбувається "посередництво, щоб уникнути страждань безневинних людей і спроба ініціювати чесний, мирний діалог".

"Якщо ця війна триватиме довше, ніж очікується, напруженість може охопити й південь, і Західні Балкани", - сказав президент Словенії.

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Він додав, що на прикладі війни Росії проти України "ми ще раз переконалися, наскільки важливе НАТО".