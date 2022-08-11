Президент Словенії Пахор - президенту Туреччини Ердогану: Якщо війна затягнеться, може зачепити й Західні Балкани
Словенський президент Борут Пахор побоюється, що у разі затяжної війни Росії проти України "напруженість" у Європі може нібито перекинутися на південь та на Західні Балкани.
Про це він заявив на спільній пресконференції після зустрічі з турецьким колегою Реджепом Тайїпом Ердоганом, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
Пахор заявив, що у Любляні "високо оцінюють зусилля шановного президента Ердогана у посередництві між Україною та Росією".
На його думку, зараз "замість примусу до встановлення миру" відбувається "посередництво, щоб уникнути страждань безневинних людей і спроба ініціювати чесний, мирний діалог".
"Якщо ця війна триватиме довше, ніж очікується, напруженість може охопити й південь, і Західні Балкани", - сказав президент Словенії.
Він додав, що на прикладі війни Росії проти України "ми ще раз переконалися, наскільки важливе НАТО".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ердоган купив у Фуйла 4 комлекса С-400 у 2019р
за 2,5 млрд долярів!!!!!-замість того щоб підняти свою економіку..
Після Сакського аеродрому
варто сдати цей непотріб на металобрухт..