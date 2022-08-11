Наслідки обстрілу Нікополя військами РФ: Загинули 3 цивільних, поранено 7 осіб, зокрема 13-річну дівчинку. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська продовжують обстріли Дніпропетровщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури області.

"В ніч на 11 серпня 2022 року збройні сили РФ, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, обстріляли з артилерії місто Нікополь. Внаслідок обстрілу 3 містян загинуло, 7 поранено, серед поранених 13-річна дівчинка. Пошкоджено 3 школи, більше 40 будинків містян, магазини та автомобілі", - йдеться в повідомленні.

Також російські війська обстріляли с. Придніпровське Нікопольського району, пошкоджено 10 будинків, магазин, амбулаторію, стадіон.

У Синельниківському районі ворог ударив по Великомихайлівській громаді. Постраждало подружжя. Пошкоджено будинки містян, дитячий садок та млин.

Будь-які військові об’єкти на цих територіях відсутні.

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