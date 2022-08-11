УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11475 відвідувачів онлайн
Новини Війна
3 388 5

Наслідки обстрілу Нікополя військами РФ: Загинули 3 цивільних, поранено 7 осіб, зокрема 13-річну дівчинку. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська продовжують обстріли Дніпропетровщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури області.

"В ніч на 11 серпня 2022 року збройні сили РФ, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, обстріляли з артилерії місто Нікополь. Внаслідок обстрілу 3 містян загинуло, 7 поранено, серед поранених 13-річна дівчинка. Пошкоджено 3 школи, більше 40 будинків містян, магазини та автомобілі", - йдеться в повідомленні.

Також російські війська обстріляли с. Придніпровське Нікопольського району, пошкоджено 10 будинків, магазин, амбулаторію, стадіон.

У Синельниківському районі ворог ударив по Великомихайлівській громаді. Постраждало подружжя. Пошкоджено будинки містян, дитячий садок та млин.

Будь-які військові об’єкти на цих територіях відсутні.

Також читайте: Ворожий обстріл Дніпропетровщини. У Нікополі з-під завалів дістали тіло ще одного загиблого, - ОВА

Наслідки обстрілу Нікополя військами РФ: Загинули 3 цивільних, поранено 7 осіб, зокрема 13-річну дівчинку 01
Наслідки обстрілу Нікополя військами РФ: Загинули 3 цивільних, поранено 7 осіб, зокрема 13-річну дівчинку 02
Наслідки обстрілу Нікополя військами РФ: Загинули 3 цивільних, поранено 7 осіб, зокрема 13-річну дівчинку 03
Наслідки обстрілу Нікополя військами РФ: Загинули 3 цивільних, поранено 7 осіб, зокрема 13-річну дівчинку 04
Наслідки обстрілу Нікополя військами РФ: Загинули 3 цивільних, поранено 7 осіб, зокрема 13-річну дівчинку 05

Автор: 

обстріл (29063) прокуратура (3699) Нікополь (1234) Дніпропетровська область (3841)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це теж залишать без відповіді? Що ж це коїться!
показати весь коментар
11.08.2022 13:31 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
показати весь коментар
11.08.2022 13:43 Відповісти
Защиты ноль, ни кто не скажет что дальше, или погибай или покидай. Эти твари поставили на поток обстрел .Правды ни кто не говорит...
показати весь коментар
11.08.2022 15:08 Відповісти
Що це як не геноцид українського народу ? ну щось треба робити ,може зібрати ген. асаблею ООН ,звертатись до світової громадськості ,блокувати посольства рф ,не можна спокійно спостерігати як рашиські варвари вбивають наших мирних громадян.
показати весь коментар
11.08.2022 15:17 Відповісти
Никто ничего не делает.я сегодня в **** от прилетов,хотя нервы железные
показати весь коментар
11.08.2022 22:28 Відповісти
 
 