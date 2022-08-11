Данія збільшить фінансову підтримку України на 110 млн євро: на зброю, оснащення та навчання ЗСУ

Данія збільшить свою фінансову допомогу Україні на 110 мільйонів євро.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен на Конференції північноєвропейських союзників з підтримки України на рівні міністрів оборони в Копенгагені, передає Укрінформ.

"Щодня українці платять непосильну ціну за безжальність Путіна… Ми вражені героїзмом та стійкістю захисників та народу України. Ваша стійкість непереможна, але ви не можете вистояти в цій нерівній війні самотужки. Ми всі повинні продовжувати надавати та збільшувати підтримку України зброєю, тренуваннями, розмінуванням, фінансово. І сподіваюсь, що ми зможемо тут сьогодні узгодити ще більше внесків, і, звичайно, Данія готова виконати свою частину. Сьогодні ми можемо оголосити про новий вклад у розмірі 110 млн євро на зброю, оснащення та тренування", - сказала вона.

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Як відомо, у Конференції беруть участь понад 20 країн. Делегації представлені главами оборонних відомств, заступниками або іншими високопосадовими представниками.