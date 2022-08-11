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Данія збільшить фінансову підтримку України на 110 млн євро: на зброю, оснащення та навчання ЗСУ

данія,метте

Данія збільшить свою фінансову допомогу Україні на 110 мільйонів євро.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен на Конференції північноєвропейських союзників з підтримки України на рівні міністрів оборони в Копенгагені, передає Укрінформ.

"Щодня українці платять непосильну ціну за безжальність Путіна… Ми вражені героїзмом та стійкістю захисників та народу України. Ваша стійкість непереможна, але ви не можете вистояти в цій нерівній війні самотужки. Ми всі повинні продовжувати надавати та збільшувати підтримку України зброєю, тренуваннями, розмінуванням, фінансово. І сподіваюсь, що ми зможемо тут сьогодні узгодити ще більше внесків, і, звичайно, Данія готова виконати свою частину. Сьогодні ми можемо оголосити про новий вклад у розмірі 110 млн євро на зброю, оснащення та тренування", - сказала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підтримку України обговорюють на конференції північноєвропейських союзників в Копенгагені

Як відомо, у Конференції беруть участь понад 20 країн. Делегації представлені главами оборонних відомств, заступниками або іншими високопосадовими представниками.

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Збільшуйте, дякуємо за підтримку, тільки пришліть людину яка проконтролює рух коштів, обрв'язково, ті євреї що в українській владі, це не ті що в кнесеті!
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11.08.2022 13:11 Відповісти
Щиро дякуємо.
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11.08.2022 13:42 Відповісти
 
 