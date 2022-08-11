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Новини Війна
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Естонія закриває кордони для громадян РФ із шенгенськими візами, але будуть винятки, - МЗС

естонія

Естонська влада планує не впускати в країну громадян Росії з виданими Естонією шенгеськими візами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.

За словами міністра закордонних справ Естонії Урмаса Рейнсалу, за тиждень застосовуватиметься санкція до шенгенських віз, виданих Естонською Республікою.

"Санкція означає, що візи залишаться дійсними. Проте на власників віз буде накладено санкції під час в'їзду до Естонії, тобто їм буде заборонено в'їзд до Естонії", - пояснив глава МЗС.

Під санкцію не потраплять особи, які є співробітниками дипломатичних представництв в Естонії та члени їхніх сімей. Особи, що займаються міжнародними вантажними та пасажирськими перевезеннями. Особи, які мають право вільного пересування згідно із законодавством ЄС. Особи, в'їзд яких в Естонію необхідний з гуманітарних міркувань, а також близькі родичі осіб, які мають естонське громадянство або постійний дозвіл на проживання в Естонії.

"Наголошу ще раз - по-перше, це положення набирає чинності через тиждень. По-друге, це означає, що левова частка шенгенських віз, виданих в Естонії, фактично продовжують діяти, але в'їзд до Естонії тим людям, які не підпадають під виняток, не дозволяється",- додав Рейнсалу.

Також читайте: Поїздки в Європу - не спадкове і божественне право росіян, - глава МЗС Латвії Рінкевич

Автор: 

віза (736) росія (65949) Естонія (1642) Рейнсалу Урмас (68)


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Добрий вечір,мацкалики!
Ми з Естоніі!!!
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11.08.2022 13:51 Відповісти
Естонія респект!
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11.08.2022 13:51 Відповісти
Безмежна вдячність і низький уклін !
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11.08.2022 13:53 Відповісти
Esti est !
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11.08.2022 13:59 Відповісти
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11.08.2022 14:06 Відповісти
Мне нравится эстонская решительность и скорость
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11.08.2022 14:22 Відповісти
"...також близькі родичі осіб, які мають естонське громадянство або постійний дозвіл на проживання в Естонії." Джерело:

Тоді, любі ести, будьте готові до проголошення Нарвської республіки...
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11.08.2022 14:31 Відповісти
Поголовно не выгоняют, но с весны тех кто слишком широко разинет рот депортируют сразу.
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11.08.2022 15:02 Відповісти
к нам кацапы нахрапом лезут как тараканы устроили себе безвиз отгоняем как можем...чего они в китай или монглию не лезут - дилема
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11.08.2022 15:13 Відповісти
 
 