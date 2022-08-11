Естонія закриває кордони для громадян РФ із шенгенськими візами, але будуть винятки, - МЗС

Естонська влада планує не впускати в країну громадян Росії з виданими Естонією шенгеськими візами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.

За словами міністра закордонних справ Естонії Урмаса Рейнсалу, за тиждень застосовуватиметься санкція до шенгенських віз, виданих Естонською Республікою.

"Санкція означає, що візи залишаться дійсними. Проте на власників віз буде накладено санкції під час в'їзду до Естонії, тобто їм буде заборонено в'їзд до Естонії", - пояснив глава МЗС.

Під санкцію не потраплять особи, які є співробітниками дипломатичних представництв в Естонії та члени їхніх сімей. Особи, що займаються міжнародними вантажними та пасажирськими перевезеннями. Особи, які мають право вільного пересування згідно із законодавством ЄС. Особи, в'їзд яких в Естонію необхідний з гуманітарних міркувань, а також близькі родичі осіб, які мають естонське громадянство або постійний дозвіл на проживання в Естонії.

"Наголошу ще раз - по-перше, це положення набирає чинності через тиждень. По-друге, це означає, що левова частка шенгенських віз, виданих в Естонії, фактично продовжують діяти, але в'їзд до Естонії тим людям, які не підпадають під виняток, не дозволяється",- додав Рейнсалу.

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