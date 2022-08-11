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Новини Окуповані території
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З окупованих територій України від початку серпня виїхало понад 12 тис. осіб, - Верещук

евакуація

Понад 12 тис. людей виїхало з тимчасово окупованих територій України з початку поточного місяця.

Про це повідомила на брифінгу віцепрем'єр-міністр - міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Якщо ми говоримо про Херсонську область, то лише за останні десять днів майже 5 тис. осіб (виїхало з окупованих територій. - Ред.), і переважно це жінки з дітьми", - сказала Верещук.

Також, за її словами, 5 123 особи виїхали із Запорізької області: Бердянська, Мелітополя, Енергодара. Крім того, з Харківської області виїхала 1 681 особа.

"Загалом з тимчасово окупованих територій виїхало станом на сьогодні з початку серпня 12 054 особи, з них 3 517 дітей", - сказала Верещук.

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Як повідомлялося, із Донецької області від початку серпня евакуювали 3,9 тис. осіб.

2 серпня Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про обов'язкову евакуацію населення Донецької області до безпечних районів Вінницької, Волинської, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Кіровоградської, Львівської, Полтавської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької, Черкаської та Чернівецької областей.

Автор: 

окупація (6742) евакуація (2341) Верещук Ірина (684)


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11.08.2022 14:20 Відповісти
А що ти, курва, для евакуації зробила, крім крику? Люди їдуть за останні, ти пустиш їх пожити у себе? Спасибі адміністрації Запоріжжя - приймає, годує, дає тимчасовий прихисток. А ти тільки верещиш.
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11.08.2022 15:02 Відповісти
Ваню,побережи свою отруйну слинку,а то захлинешся.Тебе ж ніхто курвою не називає,а ти чого півняче пір*я розправив? .Знаєш,що дати тобі в рило по інтернету неможливо?Чи ще боїшся? Ти ж не знаєш-живе в неї в будинку біженець і його сім*я,чи ні.
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11.08.2022 16:28 Відповісти
 
 