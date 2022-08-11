Рашисти завдали ударів по чотирьом населеним пунктам Запорізької області. Є загиблі та поранені. ФОТО
Унаслідок ворожих обстрілів у Запорізькій області розтрощені житлові будинки, пошкоджені лінії електропередач і трансформатори, зруйновані автомобілі, ангари, гаражні та складські приміщення на сільськогосподарських і приватних підприємствах. Є загиблі. Поранених громадян доставлено до медичних закладів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Запорізькій ОВА посилаючись на дані Нацполіції.
За минулу добу поліція задокументувала 40 повідомлень щодо воєнних злочинів, скоєних противником на території Запорізької області. Під удари ворога потрапили смт Кушугум і смт Комишуваха Запорізького району, село Гуляйпільське та місто Оріхів Пологівського району.
"Значних руйнувань зазнало смт Кушугум Запорізького району. Рано вранці окупанти завдали по цивільному населенню два ракетні удари, які мають осколково-фугасне наповнення. Розривами снарядів накрило 6 вулиць. В результаті сильних пошкоджень зазнали майже три десятки будинків. Деякі – зруйновані вщент. Окрім житлових об’єктів руйнівних ушкоджень зазнало приміщення на місцевому підприємстві з виробництва прянощів і приправ", - йдеться у повідомленні.
У Комишувасі армія російських злочинців поцілила по одному з фермерських господарств. Ракетними снарядами пошкоджено його територію, трансформатор, складське приміщення та робочий автомобіль.
"На пологівському напрямку під ворожий вогонь вкотре потрапили житлові будинки Оріхова. Ракети розірвалися прямо на присадибних ділянках, пошкодило стовпи з лінією електропередач. Вулиці населеного пункту засіяні воронками від снарядів і землею, а домівки зазнали чималих деформацій.
Окрім того, поліція зафіксувала три факти артобстрілу території сільськогосподарського підприємства у селі Гуляйпільське Пологівського району. Там пошкоджені склади, ангари, гаражі, приміщення тракторної бригади та адмінбудівля", - додають у ОВА.
Внаслідок вчорашнього артилерійського обстрілу отримано інформацію про жертв і поранених. Люди, які опинилися під завалами розтрощених будівель, загинули. Інших травмованих громадян з осколковими пораненнями різного ступеня тяжкості доставлено до лікарень.
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