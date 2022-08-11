Рашисти завдали ударів по чотирьом населеним пунктам Запорізької області. Є загиблі та поранені. ФОТО

Унаслідок ворожих обстрілів у Запорізькій області розтрощені житлові будинки, пошкоджені лінії електропередач і трансформатори, зруйновані автомобілі, ангари, гаражні та складські приміщення на сільськогосподарських і приватних підприємствах. Є загиблі. Поранених громадян доставлено до медичних закладів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Запорізькій ОВА посилаючись на дані Нацполіції.

За минулу добу поліція задокументувала 40 повідомлень щодо воєнних злочинів, скоєних противником на території Запорізької області. Під удари ворога потрапили смт Кушугум і смт Комишуваха Запорізького району, село Гуляйпільське та місто Оріхів Пологівського району.

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"Значних руйнувань зазнало смт Кушугум Запорізького району. Рано вранці окупанти завдали по цивільному населенню два ракетні удари, які мають осколково-фугасне наповнення. Розривами снарядів накрило 6 вулиць. В результаті сильних пошкоджень зазнали майже три десятки будинків. Деякі – зруйновані вщент. Окрім житлових об’єктів руйнівних ушкоджень зазнало приміщення на місцевому підприємстві з виробництва прянощів і приправ", - йдеться у повідомленні.

У Комишувасі армія російських злочинців поцілила по одному з фермерських господарств. Ракетними снарядами пошкоджено його територію, трансформатор, складське приміщення та робочий автомобіль.

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"На пологівському напрямку під ворожий вогонь вкотре потрапили житлові будинки Оріхова. Ракети розірвалися прямо на присадибних ділянках, пошкодило стовпи з лінією електропередач. Вулиці населеного пункту засіяні воронками від снарядів і землею, а домівки зазнали чималих деформацій.

Окрім того, поліція зафіксувала три факти артобстрілу території сільськогосподарського підприємства у селі Гуляйпільське Пологівського району. Там пошкоджені склади, ангари, гаражі, приміщення тракторної бригади та адмінбудівля", - додають у ОВА.

Внаслідок вчорашнього артилерійського обстрілу отримано інформацію про жертв і поранених. Люди, які опинилися під завалами розтрощених будівель, загинули. Інших травмованих громадян з осколковими пораненнями різного ступеня тяжкості доставлено до лікарень.

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