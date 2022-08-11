Близько десяти осіб минулого тижня загинули в черзі на виїзд з окупованого Маріуполя, - мер Бойченко

Минулого тижня близько десяти евакуйованих мирних жителів загинули в черзі на виїзд з окупованого Маріуполя.

Про це повідомив мер Вадим Бойченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"На жаль, є випадки, коли наші люди в цих чергах помирають, тому що вони змучені, а також їм не надають медичну допомогу. Минулого тижня близько десяти людей загинули в цьому конвої", - розповів очільник міста.

За словами мера, евакуюватися з окупованого Маріуполя можливо, але виїзд із міста суттєво обмежений.

"Потрібно відбути всю чергу у так званих фільтраційних центрах, чекати доводиться по три-п'ять місяців. Літні люди позачергово на сьогодні виїжджають. Але ще слід розуміти, що час у дорозі від Маріуполя до підконтрольної Україні території, тобто до міста Запоріжжя як найближчого населеного пункту, займає від трьох до п'яти діб", - сказав Бойченко.

Мер Маріуполя також підтвердив інформацію про те, що російські окупанти вимагають у жителів значних сум грошей за можливість виїхати на територію, підконтрольну Україні.

"Вони збирають із перевізників, які могли б везти безкоштовно. Але варто розуміти, що вони платять за те, щоб доїхати до Бердянська, потім - із Бердянська до Запоріжжя, і все має свою ціну. І, на жаль, це велика ціна, яку платять на сьогодні українці, щоби доїхати до підконтрольної нашій державі території", - додав Бойченко.

Читайте: Опалювального сезону в окупованому Маріуполі цьогоріч не буде, - мер Бойченко