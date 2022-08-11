УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11415 відвідувачів онлайн
Новини Війна
2 141 5

Близько десяти осіб минулого тижня загинули в черзі на виїзд з окупованого Маріуполя, - мер Бойченко

евакуація

Минулого тижня близько десяти евакуйованих мирних жителів загинули в черзі на виїзд з окупованого Маріуполя.

Про це повідомив мер Вадим Бойченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"На жаль, є випадки, коли наші люди в цих чергах помирають, тому що вони змучені, а також їм не надають медичну допомогу. Минулого тижня близько десяти людей загинули в цьому конвої", - розповів очільник міста.

За словами мера, евакуюватися з окупованого Маріуполя можливо, але виїзд із міста суттєво обмежений.

"Потрібно відбути всю чергу у так званих фільтраційних центрах, чекати доводиться по три-п'ять місяців. Літні люди позачергово на сьогодні виїжджають. Але ще слід розуміти, що час у дорозі від Маріуполя до підконтрольної Україні території, тобто до міста Запоріжжя як найближчого населеного пункту, займає від трьох до п'яти діб", - сказав Бойченко.

Мер Маріуполя також підтвердив інформацію про те, що російські окупанти вимагають у жителів значних сум грошей за можливість виїхати на територію, підконтрольну Україні.

"Вони збирають із перевізників, які могли б везти безкоштовно. Але варто розуміти, що вони платять за те, щоб доїхати до Бердянська, потім - із Бердянська до Запоріжжя, і все має свою ціну. І, на жаль, це велика ціна, яку платять на сьогодні українці, щоби доїхати до підконтрольної нашій державі території", - додав Бойченко.

Читайте: Опалювального сезону в окупованому Маріуполі цьогоріч не буде, - мер Бойченко

Автор: 

Маріуполь (3243) окупація (6742) смерть (6777) Бойченко Вадим (88)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
наверное очень старые люди
показати весь коментар
11.08.2022 14:21 Відповісти
Від Києва до Маріуполя досить далеко, їм пофіг, війна десь там, вбивства і руйнування занадто далеко, і це ж в кінці кінців не 95 квартал скочубився без їжі і води на літній спеці! Не мамка ЗеЛоха, не діти лєнкі, не депутати ради...а якісь там невідомі нікому люди...кому їх шкода? Південь не для того здавали, щоб людей і їх майно шкодувати!
показати весь коментар
11.08.2022 14:28 Відповісти
Люди їдуть на вільні за останні гроші, зате Верещучка цим відчитується. Тварюка!
показати весь коментар
11.08.2022 14:52 Відповісти
Людей шкода, ситуація складна, але виїжджати з Маріуполя необхідно. Зима там буде дуже складна!
показати весь коментар
11.08.2022 15:00 Відповісти
Виїзджала с окупації пару днів назад с паралізованою мамою. Так, ми довго стояли на жарі в Василівці, але коли проїхали сіру зону ще стояли більше 2-х часів на українських блокпостах, підходила до ментів щоб нас швидше пропустили, казала що мамі погано, вона вже готова! а їм глубоко на це НАСРАТИ! Ось таке відношення.
показати весь коментар
11.08.2022 20:51 Відповісти
 
 