На Харківщині тракторист підірвався на вибухівці під час польових робіт, - ОВА

В Харківській області на полі здетонувала вибухівка під час польових робіт.

Про це повідомили на сторінці Харківської ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Протягом доби на Харківщині чоловік постраждав під час польових робіт. За даними Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, у Куп'янському районі водій трактора наїхав на вибухівку. З відкритим осколковим переломом ключиці чоловіка доставили до лікарні.

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У обласній адміністрації закликали аграріїв не нехтувати правилами безпеки й виходити на поля тільки після обстеження території співробітниками ДСНС.

За даними Департаменту, площа сільськогосподарських територій, які потребують обстеження на наявність вибухонебезпечних предметів, станом на 11 серпня складає близько 23 тис. га. Внаслідок замінування територій та обстрілів полів на Харківщині ворогом пошкоджено 187 одиниць сільгосптехніки та обладнання.