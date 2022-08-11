Протиповітряна оборона збила російський безпілотник "Орлан-10", - Угруповання Об’єднаних сил

Українські військові збили ворожий безпілотник

Про це повідомляють на сторінці Угрупування Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.

Відомо, що протягом доби підрозділи протиповітряної оборони оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" ліквідували повітряну ціль. Ними було збито ворожий БПЛА "Орлан-10", який окупанти планували використати для розвідки позицій українських сил.



Раніше повідомлялося, що 10 серпня зенітні ракетні війська Повітряних сил ЗСУ збили два ворожі безпілотники на Луганщині та на Харківщині.

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