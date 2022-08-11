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Новини Війна
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Протиповітряна оборона збила російський безпілотник "Орлан-10", - Угруповання Об’єднаних сил

орлан

Українські військові збили ворожий безпілотник

Про це повідомляють на сторінці Угрупування Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.

Відомо, що протягом доби підрозділи протиповітряної оборони оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" ліквідували повітряну ціль. Ними було збито ворожий БПЛА "Орлан-10", який окупанти планували використати для розвідки позицій українських сил.

Раніше повідомлялося, що 10 серпня зенітні ракетні війська Повітряних сил ЗСУ збили два ворожі безпілотники на Луганщині та на Харківщині.

Читайте також: Українські воїни протягом доби збили два російські БПЛА оперативно-тактичного рівня, - Повітряні сили ЗСУ

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11.08.2022 15:14 Відповісти
Нє*уй шастать !!!
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11.08.2022 15:37 Відповісти
 
 