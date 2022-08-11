Росії потрібен повний карантин, доки вона не вилікується від манії величі й комплексу недоімперськості, - Данілов

Сили оборони України допоможуть РФ виробити імунітет до російського штаму фашизму.

Про це в Twitter повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"Вдячні латвійським друзям за прийняття важливого рішення про визнання РФ державою-спонсором терроризму та уряду Естонії, за закриття в’їзду росіянам з шенгенськими візами. Ці рішення є важливими кроками на шляху до ізоляції Росії та її покарання за скоєні злочини", - зазначив він.

За словами Данілова, "Росія має знаходитись в режимі повного карантину, доки не вилікується від манії величі й комплексу недоімперськості".

"Сили оборони України допоможуть РФ виробити імунітет до російського штаму фашизму", - підсумував секретар РНБО.

Нагадаємо, 11 серпня Сейм Латвії визнав Росію державою-спонсором тероризму.

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