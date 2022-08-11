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Новини Війна
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Росії потрібен повний карантин, доки вона не вилікується від манії величі й комплексу недоімперськості, - Данілов

данілов

Сили оборони України допоможуть РФ виробити імунітет до російського штаму фашизму.

Про це в Twitter повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"Вдячні латвійським друзям за прийняття важливого рішення про визнання РФ державою-спонсором терроризму та уряду Естонії, за закриття в’їзду росіянам з шенгенськими візами. Ці рішення є важливими кроками на шляху до ізоляції Росії та її покарання за скоєні злочини", - зазначив він.

За словами Данілова, "Росія має знаходитись в режимі повного карантину, доки не вилікується від манії величі й комплексу недоімперськості".

"Сили оборони України допоможуть РФ виробити імунітет до російського штаму фашизму", - підсумував секретар РНБО.

Нагадаємо, 11 серпня Сейм Латвії визнав Росію державою-спонсором тероризму.

Також читайте: Поїздки в Європу - не спадкове і божественне право росіян, - глава МЗС Латвії Рінкевич

Автор: 

Данілов Олексій (1259) Латвія (1360) тероризм (2868)


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Топ коментарі
+10
Рашці потрібен повний ******* ...
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11.08.2022 15:09 Відповісти
+8
зомбі рф допоможе тільки відтята голова
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11.08.2022 15:09 Відповісти
+5
Бешенство не лечится...
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11.08.2022 15:13 Відповісти
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зомбі рф допоможе тільки відтята голова
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11.08.2022 15:09 Відповісти
Рашці потрібен повний ******* ...
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11.08.2022 15:09 Відповісти
Карантин нет а утилизация да. Так что Данилов называй вещи своими именами.
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11.08.2022 15:10 Відповісти
рашка дуже багато на себе взяла
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11.08.2022 15:10 Відповісти
доки вона не вилікується?... тобто - вічний...
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11.08.2022 15:11 Відповісти
Це невиліковна хвороба,причому передається по спадщині...
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11.08.2022 15:12 Відповісти
Бешенство не лечится...
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11.08.2022 15:13 Відповісти
Росія також і програвала у війнах але зараз вона хоче повернутися в імперію. Першу світову програла (брестський мир підписано) Кримську війну програла Російсько -Японську також програла радянсько- польську програла . Адже поляки здобули незалежність від Росії ще в 1918 р . Ось програє Росія в Україні війну тоді ця манія величі зникне на багато років якщо взагалі Росія без своєї величі не зникне.
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11.08.2022 15:14 Відповісти
Какой-такой карантин? Её пи/дить нужно каждый день с утра до вечера, чтобы аж шкура репалась.
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11.08.2022 15:16 Відповісти
Що Данілов хоче сказати? Порвали дипломатичні стосунки чи далі допомагаєте проводити спецоперацію?
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11.08.2022 15:18 Відповісти
...це його діагноз як професійного ветеринара?
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11.08.2022 15:23 Відповісти
это тебе, данилов, и ze-cлугам "потрібен повний карантин". а рф-ии ее милитарным образованиям и госорганам полная элиминация.
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11.08.2022 15:24 Відповісти
що вони там сьогодні курили?
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11.08.2022 15:24 Відповісти
не розумію чому ми закликаємо скасувати візи і самі їх видаємо? ******!
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11.08.2022 15:32 Відповісти
жарт в стилі Кварталу 95
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11.08.2022 15:34 Відповісти
Комплекс недоимперскости - это как?))) Комплекс, не позволяющий рэфии стать полноценной империей?) Кто речи пишет?) Честное слово, недорого беру за тысячу знаков теста, обещаю, ни одного ляпа не будет)
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11.08.2022 15:53 Відповісти
Лишнєхромосомних треба тільки утілізувати!
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11.08.2022 15:56 Відповісти
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11.08.2022 16:02 Відповісти
єто мєрзость
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11.08.2022 16:34 Відповісти
сказочный дятел, навіщо його з кліники випустили
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11.08.2022 16:53 Відповісти
Тотальна зачистка та смерть всіх імперців на росії потрібна.

Лиш коврові бомбардування по імперцях, і превентивні атомні удари дозволять умертвити імперських ********* та прервати цю антилюдську породу.
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11.08.2022 20:11 Відповісти
Данілов, у тебе під боком росте новий путін, ще поки малий і хрипатий, але все робить для того, щоб збудувати в нас в Україні диктатуру однієї людини
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11.08.2022 20:53 Відповісти
четвертувати їх треба
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12.08.2022 17:49 Відповісти
 
 