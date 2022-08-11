Команда Зеленського готується зривати конкурс на Директора НАБУ, а також спрощує процедуру його звільнення, - Шабунін
"Слуга народу" Андрій Клочко зареєстрував законопроєкт, що встановлює нові вимоги до кандидатів на директора НАБУ та обмеження на участь в конкурсі.
Про це пише у фейсбуці голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, повідомляє Цензор.НЕТ.
Йдеться про законопроєкт №7654.
"Проєкт встановлює нові вимоги до кандидатів на директора НАБУ та обмеження на участь в конкурсі. Це означає, що конкурс доведеться скасувати і розпочати з нуля одразу після прийняття законопроєкту, бо змінюються вимоги до його учасників. Таким чином команда Зеленського підвісить конкурс, маючи можливість перезавантажити його в будь-який момент", - вважає Шабунін.
Також законопроєкт запроваджує нову підставу для дострокового звільнення керівників НАБУ і НАЗК - "притягнення до адмін. відповідальності за пов’язане з корупцією правопорушення".
"В умовах повного контролю за правоохоронною системою організувати це для Єрмака/Татарова - питання одного дзвінка", - вважає голова правління ЦПК.
Шабунін каже, що точно знає: законопроєкт обговорювали в ОП. Але чи погодив його особисто Зеленський - невідомо.
"Якщо формальний автор відкличе законопроект - значить, Зеленський НЕ в курсі. Якщо НЕ відкличе - значить, Зеленський особисто санкціонував цей цирк", - припускає Шабунін.
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Реєстрація:11.08.2022
Давай, выкладывай!
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Хоча, навряд чи, тебе сюди не для того подляк прислав саме сьогодні, 11.08.2022...
невже не ясно, що Маємо що заслужили
А Пінчук тисячі комплектів форми?
І Ахметов, Тарута, Новинський, Жеваго etc теж касками і берцями не переймаються.
Але тупизням і лайдакам «барига» це Порошенко, а справжні жлоби та злочинці нічого нікому ніколи не винні.
Так , так все здав Порох , тільки не Зеля !😠
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Реєстрація:11.08.2022 - специально зарегистрировался, чтобы "прокомментировать"?
Прямо британський "большевік" - пріплив.
Правда чомусь російсько-зеленим лайном засмерділо
Схоже на ботофермі сьогодні в три зміни працюють
понятно и без Шабунина.
Шо команда Зеленського хочет видеть на всех постах 100%-но своих людей тоже все понимают
Шо команда Зеленського превращается в секту неприкасаемых, не видит уже только слепой
Как можно было смотреть Квартал и не понять кто эти люди и к чему они клонят? Что они работают не на Украину?
Как можно было смотреть примитивный сериал про Слугу и не опустится до уровня этого сериала?
Куда вы,все шабунины смотрели, о чем вы думали, чтоб допустить до власти эту антиукраинскую свору?
>Невже ви наївні думаєте, що вся ця шобла клоунів, аніматорів, повій, йшла з якоюсь іншою метою до влади, аніж казково збагатитися під час свого Zeволодарювання?
Та то бариги клевещуть. Ці руки
нічого не кралиусі в асфальті.
Помните как он начинал -поначалу даже грозился ездить на велосипеде.
Забыли?
>Помните как он начинал -поначалу даже грозился ездить на велосипеде?
Пробив шину. А Байден не дає грошей на нову. Отака біда.
Це - новий СЕЗОН старого серіалу.
Сезон 1: "Надо просто перестать стрелять"
Сезон 2: "Я вам нічого не винен"
Сезон 3: "А за що будуватимемо дороги?"
Сезон 4: "Пора ремонтувати дороги"
Чує моє серце, їх мочитимуть з такою ж ненавистю, як і рашистів! Рідкісні уроди!