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Новини
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Команда Зеленського готується зривати конкурс на Директора НАБУ, а також спрощує процедуру його звільнення, - Шабунін

шабунин

"Слуга народу" Андрій Клочко зареєстрував законопроєкт, що встановлює нові вимоги до кандидатів на директора НАБУ та обмеження на участь в конкурсі.

Про це пише у фейсбуці голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, повідомляє Цензор.НЕТ.

Йдеться про законопроєкт №7654.

"Проєкт встановлює нові вимоги до кандидатів на директора НАБУ та обмеження на участь в конкурсі. Це означає, що конкурс доведеться скасувати і розпочати з нуля одразу після прийняття законопроєкту, бо змінюються вимоги до його учасників. Таким чином команда Зеленського підвісить конкурс, маючи можливість перезавантажити його в будь-який момент", - вважає Шабунін.

Також читайте: Шабунін - голові комісії з обрання глави САП Коваль: ЦПК не забуде, як ви перетворили конкурс в національну ганьбу. Ви станете уроком для всіх наступних нікчем

Також законопроєкт запроваджує нову підставу для дострокового звільнення керівників НАБУ і НАЗК - "притягнення до адмін. відповідальності за пов’язане з корупцією правопорушення".

"В умовах повного контролю за правоохоронною системою організувати це для Єрмака/Татарова - питання одного дзвінка", - вважає голова правління ЦПК.

Шабунін каже, що точно знає: законопроєкт обговорювали в ОП. Але чи погодив його особисто Зеленський - невідомо.

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"Якщо формальний автор відкличе законопроект - значить, Зеленський НЕ в курсі. Якщо НЕ відкличе - значить, Зеленський особисто санкціонував цей цирк", - припускає Шабунін.

Команда Зеленського готується зривати конкурс на Директора НАБУ, а також спрощує процедуру його звільнення, - Шабунін 01
Команда Зеленського готується зривати конкурс на Директора НАБУ, а також спрощує процедуру його звільнення, - Шабунін 02

Автор: 

НАБУ (5088) законопроєкт (3616) конкурс (1292) Шабунін Віталій (537) Клочко Андрій (41)


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Топ коментарі
+55
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11.08.2022 15:17 Відповісти
+47
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11.08.2022 15:21 Відповісти
+40
Директора НАБУ має назначати Блiнкен, обо Остiн. Звiльнити можуть теж лише вони.
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11.08.2022 15:20 Відповісти
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11.08.2022 15:17 Відповісти
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11.08.2022 15:21 Відповісти
Топ-Ган. чи не хотів би ти піти за рузьким кораблем. або хоча б на концерт йоськи кобздона??
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11.08.2022 16:46 Відповісти
...у кільватері за тобою, вася? Ти й сам впораєшся, сім футів тобі під кілем!
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11.08.2022 16:53 Відповісти
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11.08.2022 19:59 Відповісти
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12.08.2022 05:47 Відповісти
Хтось з цієї картинки прибрав Разумкова, а він - ті ж зелені яйця, тільки у профіль...
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11.08.2022 15:44 Відповісти
Мало того - Разумков забацал Гундосику очень эффективную избирательную кампанию, и юыд единственно говорящей головой, кто не нес пургу по ТВ а выдавал какие то осознанные смыслы
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11.08.2022 16:13 Відповісти
десятеро друзів і подруг Гнусавого поца. Десятка "негритят". Хто перший?
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11.08.2022 17:05 Відповісти
Пи до ра сы!
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11.08.2022 22:15 Відповісти
Не може бути! На них це не схоже! Це мабуть, Порошенко...
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11.08.2022 15:19 Відповісти
Директора НАБУ має назначати Блiнкен, обо Остiн. Звiльнити можуть теж лише вони.
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11.08.2022 15:20 Відповісти
Приблизно так і буде, але не в турборежимі і через піздюліну.
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11.08.2022 15:33 Відповісти
Остін буде Езнкова знімати.
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11.08.2022 17:03 Відповісти
Якби ж вони шось робили -- бо остані роки тільки між собою гризлися
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11.08.2022 15:20 Відповісти
Не знаю,як там буде далі,але дєрьмак зі своїм коханцем татаровим дуже погано закінчать.
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11.08.2022 15:20 Відповісти
Дуже сподіваюсь на це але ж вже як більше ніж два роки про нього говорять пишуть та про його коханця Всі все знають , а їм хоч би що. Вони поводяться нахабно та продовжують свою справу та нічого не побоюються . Але ж як же вони обридлі!!! Дуже потрібно щоб Портнов теж дуже плохо закінчи
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11.08.2022 15:25 Відповісти
Було б ідеально, але поки все вказує що в них точно все буде добре
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11.08.2022 15:26 Відповісти
А ти, Грант, як думаєш кінчати, мабуть в штани??
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11.08.2022 16:49 Відповісти
На твою тупу голову.
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11.08.2022 23:47 Відповісти
А від Зелі можна їншого очікувати ?
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11.08.2022 15:21 Відповісти
оманськікнурі роблять своє гнусне діло!
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11.08.2022 15:21 Відповісти
Во Виталик бабло отрабатывает. То на пороха бочку катил, теперь на зелю. Кто следующий, а Виталик?
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11.08.2022 15:23 Відповісти
на зелю він нічого не котить; він невдоволений лише тим, що через дермака і татарова його самого, шабуню, до влади не допускають; на них він і котить.
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11.08.2022 15:26 Відповісти
А цей руденький альбінос Шабо, хоча б показав народу псячу будочку, яку він змайстрував своїми руцями, а то схоже, що він окрім олівця і власного члена, нічого більше в руках не тримав.....
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11.08.2022 16:58 Відповісти
Чиє бабло? А Єрмак з татаровим з Зєлєй та Коломойським та Портновим що відпрацьовують? Здачу України?
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11.08.2022 15:27 Відповісти


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Реєстрація:11.08.2022
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11.08.2022 15:39 Відповісти
вам же там, на ботоферме, первім сообщают!
Давай, выкладывай!
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11.08.2022 15:50 Відповісти
Може, ти сам, замість шабуні, почнеш "котити бочку" на зєлю?
Безкоштовно!
Хоча, навряд чи, тебе сюди не для того подляк прислав саме сьогодні, 11.08.2022...
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11.08.2022 15:48 Відповісти
Дякуйте 73%
невже не ясно, що Маємо що заслужили
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11.08.2022 15:25 Відповісти
так і шабуня з цих самих 73%. Ба, більше: він не просто голосував; він - гАлАсував
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11.08.2022 15:27 Відповісти
"Команда зеленского" как хорошо звучит... "Команда предателей Украины" будет правильно, Шабунин. Пиши правильно, если уже расследуешь. Чем быстрее наш народ поймет кто сейчас при власти, тем быстрее закончится война.
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11.08.2022 15:29 Відповісти
Ви бачили, щоб Коломой купив сотні снайперських ґвинтівок?
А Пінчук тисячі комплектів форми?
І Ахметов, Тарута, Новинський, Жеваго etc теж касками і берцями не переймаються.
Але тупизням і лайдакам «барига» це Порошенко, а справжні жлоби та злочинці нічого нікому ніколи не винні.
Так , так все здав Порох , тільки не Зеля !😠
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11.08.2022 15:41 Відповісти
как он все и везде,успевает?Сколько б не лепил,если надо,за пять минут развалится.
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11.08.2022 15:42 Відповісти
Зелетвари скоро допрыгаются!!!!
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11.08.2022 15:46 Відповісти
Йде узурпація влади?Чи єрмаку сподобалось керувати ВСІМ?
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11.08.2022 15:46 Відповісти
С 2019 РОКУ -

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11.08.2022 15:54 Відповісти
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11.08.2022 15:55 Відповісти
От у це віриться легко
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11.08.2022 15:56 Відповісти
Ця шабуня приклала чимало зусиль, щоб привести до влади в Україні зелених. Що його тепер не влаштовує? Він має радіти!
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11.08.2022 15:56 Відповісти
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11.08.2022 15:57 Відповісти
Пан Шабунин, команда Татарова во главе с Ермаком,Зеля - зеро,он ничего не решает,только подписывает.
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11.08.2022 16:00 Відповісти
🤣

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11.08.2022 16:00 Відповісти
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11.08.2022 16:02 Відповісти
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11.08.2022 16:03 Відповісти
Кого обрали - того й маємо
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11.08.2022 16:25 Відповісти
Де команда патріотів з Альфи чи СБУ по знищенню зрадників?
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11.08.2022 16:30 Відповісти
Вы наговариваете на ЯСНО СОЛНЫШКО и его команду
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11.08.2022 16:36 Відповісти
Клоун збирається пожиттєво триматися посади. Треба виносити з усім його риговсько-ФСБешним збродом.
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11.08.2022 16:42 Відповісти
зєлєний клоун мєчтає пожиттєво бути царьом - є таке Украіньське прислівя "дурєнь думкой богатіє"
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11.08.2022 17:02 Відповісти


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Реєстрація:11.08.2022 - специально зарегистрировался, чтобы "прокомментировать"?
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11.08.2022 17:30 Відповісти
Bolshevik, на кого ты работаешь? На Зе или на Пу? Судя по тому как ты называешься, твоя родина Раша
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11.08.2022 19:07 Відповісти
О як!
Прямо британський "большевік" - пріплив.
Правда чомусь російсько-зеленим лайном засмерділо

Схоже на ботофермі сьогодні в три зміни працюють
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11.08.2022 18:32 Відповісти
Шо команда Зеленського готується зривати конкурс на Директора НАБУ
понятно и без Шабунина.
Шо команда Зеленського хочет видеть на всех постах 100%-но своих людей тоже все понимают

Шо команда Зеленського превращается в секту неприкасаемых, не видит уже только слепой
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11.08.2022 18:45 Відповісти
Шабунин, раньше надо было понять к чему все идет, вроде ж не совсем дурной

Как можно было смотреть Квартал и не понять кто эти люди и к чему они клонят? Что они работают не на Украину?

Как можно было смотреть примитивный сериал про Слугу и не опустится до уровня этого сериала?

Куда вы,все шабунины смотрели, о чем вы думали, чтоб допустить до власти эту антиукраинскую свору?
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11.08.2022 18:53 Відповісти
Невже ви наївні думаєте, що вся ця шобла клоунів, аніматорів, повій, йшла з якоюсь іншою метою до влади, а ніж казково збагатится під час свого Zeволодарювання?!!
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11.08.2022 19:15 Відповісти
@
>Невже ви наївні думаєте, що вся ця шобла клоунів, аніматорів, повій, йшла з якоюсь іншою метою до влади, аніж казково збагатитися під час свого Zeволодарювання?

Та то бариги клевещуть. Ці руки нічого не крали усі в асфальті.
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11.08.2022 19:36 Відповісти
Апетиты у Зе и його команды растут.
Помните как он начинал -поначалу даже грозился ездить на велосипеде.
Забыли?
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11.08.2022 19:23 Відповісти


>Помните как он начинал -поначалу даже грозился ездить на велосипеде?

Пробив шину. А Байден не дає грошей на нову. Отака біда.
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11.08.2022 19:30 Відповісти
Йому навіть естонці подарували велик. А пам'ятаєте як він обіцяв держдачі передати дєткам, а потім на день народження дЄрмака вертольотами двічі на день літав на держдачу за пятсот км, щоб гарно відтягнутися за державний кошт?
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11.08.2022 20:38 Відповісти
Це не новий серіал.

Це - новий СЕЗОН старого серіалу.

Сезон 1: "Надо просто перестать стрелять"
Сезон 2: "Я вам нічого не винен"
Сезон 3: "А за що будуватимемо дороги?"
Сезон 4: "Пора ремонтувати дороги"

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11.08.2022 19:28 Відповісти
Як заграли ці зелені непідкупні!
Чує моє серце, їх мочитимуть з такою ж ненавистю, як і рашистів! Рідкісні уроди!
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11.08.2022 19:32 Відповісти
Команда зеленского целенаправлено испытывает терпение Запада , ожидая, когда Запад пошлёт Украину и команда зеленского доложит х**лу, что его план выполнен.
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11.08.2022 19:55 Відповісти
Оманський план ніхто не скасовував. Вся кротівня в повному складі на місцях. Баканов виявився занадто безтолковим із своїм дружбаном Наумовим. Довелося відставити, хоча треба було розстріляти за законами воєнного часу
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11.08.2022 20:31 Відповісти
Хто б сумнівався. Війна війною, а грабувати Україну ніхто не повинен заважати. Як гарно було два роки - прокурора САП немає, НАБУ заблоковано, ДБР - свою в доску пацани, СБУ сама в долі. Житуха як у імператора, а то і краще
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11.08.2022 20:28 Відповісти
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11.08.2022 21:20 Відповісти
Нужны перевыборы. Зеленым скотам никакого доверия. Ермаки, арахамия... подлые существа. Никто сейчас не ответит, что эти твари сделали хорошего. Конкретные мрази
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12.08.2022 06:34 Відповісти
К сожалению от дописувачей на ЦН ничего не зависит , мы можем только созерцать этот ****** . И к стати , разговаривал с двумя зебилами , так что б вы понимали , они до сих пор за Зеленского и говорят , что ему много людей мешает , как из окружения так и из критикующих его действия . А сам Зеленский , герой . Вот такая ***** малята . И еще интересный факт , они не читают ЦН .
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12.08.2022 07:32 Відповісти
 
 