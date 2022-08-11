Команда Зеленського готується зривати конкурс на Директора НАБУ, а також спрощує процедуру його звільнення, - Шабунін

"Слуга народу" Андрій Клочко зареєстрував законопроєкт, що встановлює нові вимоги до кандидатів на директора НАБУ та обмеження на участь в конкурсі.

Про це пише у фейсбуці голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, повідомляє Цензор.НЕТ.

Йдеться про законопроєкт №7654.

"Проєкт встановлює нові вимоги до кандидатів на директора НАБУ та обмеження на участь в конкурсі. Це означає, що конкурс доведеться скасувати і розпочати з нуля одразу після прийняття законопроєкту, бо змінюються вимоги до його учасників. Таким чином команда Зеленського підвісить конкурс, маючи можливість перезавантажити його в будь-який момент", - вважає Шабунін.

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Також законопроєкт запроваджує нову підставу для дострокового звільнення керівників НАБУ і НАЗК - "притягнення до адмін. відповідальності за пов’язане з корупцією правопорушення".

"В умовах повного контролю за правоохоронною системою організувати це для Єрмака/Татарова - питання одного дзвінка", - вважає голова правління ЦПК.

Шабунін каже, що точно знає: законопроєкт обговорювали в ОП. Але чи погодив його особисто Зеленський - невідомо.

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"Якщо формальний автор відкличе законопроект - значить, Зеленський НЕ в курсі. Якщо НЕ відкличе - значить, Зеленський особисто санкціонував цей цирк", - припускає Шабунін.



