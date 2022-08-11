Обов’язкову евакуацію можуть розпочати й в інших областях, що постраждали від війни, - Верещук
У регіонах, де буде складна ситуація з комунікаціями, може початися евакуація громадян.
Про це віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Обов'язкова евакуація з Донецької області здійснюється вперше, і вона поки що єдина. Але наші прогнози і наш аналіз вказує на те, що вона триватиме і в інших регіонах. Ми бачимо зараз погіршення ситуації. А з настанням осінньо-зимового опалювального періоду точно погіршиться, а надання тепла через тепломережі буде значно ускладнене", - наголосила Верещук.
За її словами частина міст і сіл у Запорізькій, Херсонській, Харківській областях може залишитись без тепла та без світла через ворожі обстріли та пошкодження мереж. Усі евакуйовані отримають безкоштовне житло та соціальний захист. Також вона закликала створити належні умови для тих, хто евакуюється з домашніми улюбленцями.
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Вона закликала створити належні умови для тих, хто евакуюється з домашніми улюбленцями?
Таке враження, що там, куди везуть людей, Швейцарія та Мальдіви))
Чому за місцевих ніхто не хвилюється, чи є в них робота та що їсти!
Безкоштовно... соціальний захист)))))
Третьякову запитайте, чим вона займається!?
Заставь дуру Богу молиться, так она и лоб разобьет (з мокшанського фолькльору).
Повідомлення про те, що в 2015 році народний депутат їздила до столиці Росії на вручення премії пропагандистці Кремля Марині Ахмедовій з'явилася в Telegram-каналі "Зеленые человечки"
Вона нібито є подругою Верещук.
"Це все, що потрібно знати про людину Зеленського в Києві", - йдеться в повідомленні.
https://news.obozrevatel.com/ukr/kiyany/politics/vereschuk-prigadali-poizdku-v-moskvu-v-rozpal-vijni-na-donbasi-foto.htm
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk 51 мин. ·
А когда власть говорит, что будет обязательная эвакуация не только с Донецкой области, но и с Херсонской, Запорожской и Харьковской, то я один понимаю: создаётся «серая зона» между двумя армиями?