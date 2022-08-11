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Новини Війна
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Обов’язкову евакуацію можуть розпочати й в інших областях, що постраждали від війни, - Верещук

верещук

У регіонах, де буде складна ситуація з комунікаціями, може початися евакуація громадян.

Про це віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Обов'язкова евакуація з Донецької області здійснюється вперше, і вона поки що єдина. Але наші прогнози і наш аналіз вказує на те, що вона триватиме і в інших регіонах. Ми бачимо зараз погіршення ситуації. А з настанням осінньо-зимового опалювального періоду точно погіршиться, а надання тепла через тепломережі буде значно ускладнене", - наголосила Верещук.

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За її словами частина міст і сіл у Запорізькій, Херсонській, Харківській областях може залишитись без тепла та без світла через ворожі обстріли та пошкодження мереж. Усі евакуйовані отримають безкоштовне житло та соціальний захист. Також вона закликала створити належні умови для тих, хто евакуюється з домашніми улюбленцями.

Також читайте: Підстав для масової евакуації жителів Запоріжжя немає, - мерія

евакуація (2341) Запорізька область (3721) Донецька область (8770) опалювальний сезон (1753) Херсонська область (5866)


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Топ коментарі
+8
Приберіть цю дурнувату бабу з трибуни !!!
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11.08.2022 15:25 Відповісти
+5
Відома діячка зеленого уряду за що тільки не бралась.
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11.08.2022 15:22 Відповісти
+4
Верещучка розішлась!
Заставь дуру Богу молиться, так она и лоб разобьет (з мокшанського фолькльору).
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11.08.2022 15:28 Відповісти
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Відома діячка зеленого уряду за що тільки не бралась.
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11.08.2022 15:22 Відповісти
Приберіть цю дурнувату бабу з трибуни !!!
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11.08.2022 15:25 Відповісти
Усі евакуйовані отримають безкоштовне житло та соціальний захист?

Вона закликала створити належні умови для тих, хто евакуюється з домашніми улюбленцями?

Таке враження, що там, куди везуть людей, Швейцарія та Мальдіви))

Чому за місцевих ніхто не хвилюється, чи є в них робота та що їсти!

Безкоштовно... соціальний захист)))))

Третьякову запитайте, чим вона займається!?
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11.08.2022 15:28 Відповісти
Верещучка розішлась!
Заставь дуру Богу молиться, так она и лоб разобьет (з мокшанського фолькльору).
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11.08.2022 15:28 Відповісти
Треба щоб і кацапи теж відчули що це таке!!!
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11.08.2022 15:31 Відповісти
Віддуплилася курка! Де ти була у січні-лютому? Вона мала б вже повіситися, а не рота розкривати!
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11.08.2022 15:31 Відповісти
Людеи тре вивозити -- шоб не замерзли і не голодали
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11.08.2022 15:34 Відповісти
Кандидатці в мери Києва від партії "Слуга народу" Ірина Верещук пригадали поїздку в Москву в розпал війни на Донбасі.

Повідомлення про те, що в 2015 році народний депутат їздила до столиці Росії на вручення премії пропагандистці Кремля Марині Ахмедовій з'явилася в Telegram-каналі "Зеленые человечки"

Вона нібито є подругою Верещук.

"Це все, що потрібно знати про людину Зеленського в Києві", - йдеться в повідомленні.
https://news.obozrevatel.com/ukr/kiyany/politics/vereschuk-prigadali-poizdku-v-moskvu-v-rozpal-vijni-na-donbasi-foto.htm

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11.08.2022 16:01 Відповісти
Верещук знову починає верещати... Боже, за що нам така кара?
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11.08.2022 17:20 Відповісти
Потвора
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11.08.2022 19:56 Відповісти
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZWAC4EZBmyaoRkZiVe2RTLsRR1KAmHt_zx7O11y4bl1BNrRyUBqeIZ2OCCFdfPIrXzUG2Pqb5AsVfWwhzaC8QchaV3QsjqGremWpaPQBpc3QfD2zsp3jAYHsLMADvW6MfCc4aNn0PXSKjbhUJKZAvmk&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZWAC4EZBmyaoRkZiVe2RTLsRR1KAmHt_zx7O11y4bl1BNrRyUBqeIZ2OCCFdfPIrXzUG2Pqb5AsVfWwhzaC8QchaV3QsjqGremWpaPQBpc3QfD2zsp3jAYHsLMADvW6MfCc4aNn0PXSKjbhUJKZAvmk&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk 51 мин. ·

А когда власть говорит, что будет обязательная эвакуация не только с Донецкой области, но и с Херсонской, Запорожской и Харьковской, то я один понимаю: создаётся «серая зона» между двумя армиями?
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11.08.2022 20:02 Відповісти
 
 