Обов’язкову евакуацію можуть розпочати й в інших областях, що постраждали від війни, - Верещук

У регіонах, де буде складна ситуація з комунікаціями, може початися евакуація громадян.

Про це віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Обов'язкова евакуація з Донецької області здійснюється вперше, і вона поки що єдина. Але наші прогнози і наш аналіз вказує на те, що вона триватиме і в інших регіонах. Ми бачимо зараз погіршення ситуації. А з настанням осінньо-зимового опалювального періоду точно погіршиться, а надання тепла через тепломережі буде значно ускладнене", - наголосила Верещук.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": З окупованих територій України від початку серпня виїхало понад 12 тис. осіб, - Верещук

За її словами частина міст і сіл у Запорізькій, Херсонській, Харківській областях може залишитись без тепла та без світла через ворожі обстріли та пошкодження мереж. Усі евакуйовані отримають безкоштовне житло та соціальний захист. Також вона закликала створити належні умови для тих, хто евакуюється з домашніми улюбленцями.

Також читайте: Підстав для масової евакуації жителів Запоріжжя немає, - мерія