На ЗАЕС необхідно терміново відправити міжнародну місію, війська РФ ставлять під загрозу безпеку всього континенту, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі та генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша відправити міжнародну місію під керівництвом МАГАТЕ і за участі військових експертів ООН на Запорізьку АЕС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Вчора я надіслав офіційний лист генеральному директору МАГАТЕ Рафаелю Гроссі та генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррішу. Я повідомив керівникам цих двох організацій факти порушення російськими окупантами всіх семи основних принципів ядерної безпеки та захищеності МАГАТЕ під час окупації Запорізької АЕС… Я закликав надіслати на ЗАЕС міжнародну місію під керівництвом МАГАТЕ. Запропонував включити до неї військових експертів ООН, оскільки для оцінки загроз мілітаризації об'єкта обов'язково мають бути спеціалісти відповідної експертизи", - розповів глава МЗС.

За словами Кулеби, росіяни фактично перетворили найбільшу атомну електростанцію Європи на військову базу і ставлять під загрозу безпеку всього континенту.

Міністр наголосив, що Україна наполягає, щоб міжнародна місія була організована у найкоротші терміни та прибула на окуповану ЗАЕС виключно через територію України, для чого українська сторона готова надати необхідне сприяння.

Кулеба додав, що необхідно посилити міжнародний тиск на Москву для повернення станції під повний контроль України та недопущення ядерної катастрофи.

Міністр також назвав ініціативу Росії про скликання засідання Ради безпеки ООН на тему безпеки ЗАЕС "нахабством, яке не знає меж і досягло вже глобальних масштабів".

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