Ініціатива про припинення видачі віз громадянам РФ до країн ЄС знаходить підтримку, - Кулеба

Ініціатива президента Зеленського щодо припинення видачі віз громадянам Росії до держав Європейського Союзу знаходить підтримку.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Латвія вже припинила видачу віз. Фінляндія та Естонія підтримали такі плани. Незабаром тему обговорять на рівні Євросоюзу", - сказав очільник МЗС.

За словами Кулеби, українська дипломатія активно працює для реалізації цієї ініціативи.

Він також повідомив, що у середу офіційно закликав усі країни Європейського Союзу та Групи Семи (це додатково Великобританія, Канада, США та Японія) припинити видачу віз росіянам. Кулеба наголосив, що позиція Зеленського з цього питання є дуже чіткою - Україна не сприймає аргумент, що нібито такий крок обмежить можливість виїзду за кордон росіянам, які не підтримують путінський режим.

"Для переслідуваних людей завжди залишиться можливість політичного притулку. А ось російські туристи у футболках СРСР, літерами "Z" і всі інші подібні до них не повинні блукати іноземними пляжами, пам'ятками, магазинами, ресторанами, поки їхня країна веде криваву загарбницьку війну в Європі", - сказав глава МЗС.

Кулеба наголосив, що "росіяни в абсолютній більшості підтримують агресію проти України, військові злочини та вбивства, захоплення чужої землі, тому цілком логічно позбавити їх права перетинати міжнародні кордони доти, доки вони не навчаться їх поважати".

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