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Новини Війна
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Виведення окупантів із ЗАЕС - єдине питання, яке має розглянути Радбез ООН, - експерт

заес

На порядку денному Ради Безпеки ООН має стояти лише одне питання про негайне виведення окупантів із ЗАЕС та їх відповідальність за скоєні злочини.

Про це заявив політичний експерт Валентин Гладких на своїй сторінці у Facebook, коментуючи ініціативу росії скликати засідання Радбезу ООН у зв'язку з обстрілом Запорізької АЕС в Енергодарі, передає Цензор.НЕТ.

"Мотив Росії щодо скликання Радбезу ООН передбачуваний: вона намагатиметься звинуватити Україну в обстрілі Запорізької АЕС, спробувавши використати МАГАТЕ в своїй цілях. Яке може бути засідання Ради Безпеки ООН, що скликається державою-агресором? Саме ця держава-терорист нині тримає в заручниках увесь персонал Запорізької АЕС, розмістила на території станції бронетехніку і війська. Рада Безпеки ООН повинна скликатися лише з одним порядком денним: повна демілітаризація станції, виведення окупаційних військ із її території, повернення цього об'єкта Україні і притягнення до відповідальності винних у скоєних злочинах", - заявив Гладких.

За його словами, єдина умова безпечного функціонування найбільшої в Європі атомної станції – це виведення окупаційних військ з території ЗАЕС і повернення її Україні.

"Окупанти повністю мілітаризували ЗАЕС, замінували її територію та енергоблоки, неодноразово піддавали об'єкт обстрілам. Ми очікуємо, що на засіданні Радбезу ООН відбудеться публічне засудження злочинних дій окупанта, а також буде прийняте рішення з вимогою до РФ вивести свої війська з ЗАЕС і притягнути винних до відповідальності", - наголосив експерт.

Рада Безпеки ООН має зібратися на засідання з питання безпеки Запорізької АЕС у зв'язку з російським вторгненням сьогодні, 11 серпня, о 22:00 за київським часом.

Читайте: Генсек ООН Гутерріш оприлюднив заяву щодо ЗАЕС: Потрібна термінова домовленість щодо демілітаризації

Автор: 

ООН (3372) Радбез ООН (866) Запорізька АЕС (1424)


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Топ коментарі
+5
так!!! і треба на цьому наголошувати і вимагати саме від рашкі !!
саме паскудне що чомусь не Україна скликає це засідання... а злочинець і терорист раха !!!!
і поки одні розвісили вуха, інші, на руїнах своїх домівок в Нікополі, Марганці і поряд... с жахом чекають витоку радіації...
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11.08.2022 15:50 Відповісти
+3
Странно звучит.. " У Совета Безопасности ООН должен быть только один вопрос -это вывод войск из территории ЗАЭС " Тоесть после решения этого вопроса наступит мир? А разрушительная-кровавая война которую ведет РФ это мелкие вопросы? Судя по всему ООН вообще не осуждает агрессию рф. Просто его интересует вопросы безопасности аэс но не сама война. Это типа "воюйте убивайте друг друга но только подальше от опасных зон ". Офигеть...
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11.08.2022 17:11 Відповісти
+2
Оккупанты не собираются её взрывать, во всяком случае это не цель.
Они собираются отключить от неё неоккупированные части Украины. Если придется потерять её, то скорее всего максимально повредят всё, что можно, чтобы оттянуть на максимальный срок её использование.
Её подрыв для них несёт репутационные потери и риск навредить своим территориям и гражданам - это абсурд.
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11.08.2022 15:56 Відповісти
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так!!! і треба на цьому наголошувати і вимагати саме від рашкі !!
саме паскудне що чомусь не Україна скликає це засідання... а злочинець і терорист раха !!!!
і поки одні розвісили вуха, інші, на руїнах своїх домівок в Нікополі, Марганці і поряд... с жахом чекають витоку радіації...
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11.08.2022 15:50 Відповісти
"Виведення окупантів із ЗАЕС..."-- вологі фантазії влади. Все одно, що виведення орків зі всієї України. Хоча з іншої сторони, можливо, це вимагають з ООН, щоб потім було в кого пальцем тикнути, якщо раптом щось. "просрали" весь південь, а тепер вимагаємо все від всіх.............
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11.08.2022 18:51 Відповісти
"політичний експерт Валентин Гладких" - відома простітутка в складі зеленої прислуги урода наркомана з головкою ЄрЗе
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11.08.2022 15:54 Відповісти
Оккупанты не собираются её взрывать, во всяком случае это не цель.
Они собираются отключить от неё неоккупированные части Украины. Если придется потерять её, то скорее всего максимально повредят всё, что можно, чтобы оттянуть на максимальный срок её использование.
Её подрыв для них несёт репутационные потери и риск навредить своим территориям и гражданам - это абсурд.
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11.08.2022 15:56 Відповісти
Пусть взрывают. Нам все равно.
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11.08.2022 15:58 Відповісти
Дура !!!
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11.08.2022 20:45 Відповісти
які які ризики!? ААА РЕПУТАЦІЙНІ - тоді можна бути спокійним, точно не підірвуть. Репутація для них - це все!
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11.08.2022 20:59 Відповісти
Это был обобщенный термин. Они хоть и говорят, что санкции им только в плюс, но не стремятся получить их сразу в большом количестве. Потому максимум, что могут сделать, так это вывести из строя.
Я вообще убежден, что подрыв такой станции, это фол последней надежды. То есть не угроза потерять станцию, а угроза проиграть войну.
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11.08.2022 22:17 Відповісти
А кацап звідти не піде. Хіба що *уйла за горлянку взяти. Але швидше за все буде торгівля за послаблення санкцій.
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11.08.2022 15:56 Відповісти
Не только. Поскольку генсек ООН публично высказылся против суверенной страны (Украина) призвав ее отказаться от своей собственности (ЗАЭС), также публично поддержал агрессора в его войне на уничтожение этноса и государственности соседней страны - РФ, - он де-фкато является психически неустойчивым и невменяемым человеком, чье поведение представляет угрозу для руководимой им организацией. Его немедленно нужно отстранить от должности и передать психиатрам.
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11.08.2022 16:20 Відповісти
Якщо ЗАЕС "обстрілює Україна", то Рашка повинна першою вимагати введення миротворців ООН на територію ЗАЕС.
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11.08.2022 16:53 Відповісти
Оце вже розумніше - тільки користуючись своїми правами в ООН - Раша буде настоювати - що власне її війська і будуть "миротворцями ООН на території ЗАЕС".
Інакше - нащо їй самій піднімати це питання
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11.08.2022 20:51 Відповісти
Странно звучит.. " У Совета Безопасности ООН должен быть только один вопрос -это вывод войск из территории ЗАЭС " Тоесть после решения этого вопроса наступит мир? А разрушительная-кровавая война которую ведет РФ это мелкие вопросы? Судя по всему ООН вообще не осуждает агрессию рф. Просто его интересует вопросы безопасности аэс но не сама война. Это типа "воюйте убивайте друг друга но только подальше от опасных зон ". Офигеть...
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11.08.2022 17:11 Відповісти
Если есть возможность трезво взглянуть на эту ситуацию со стороны, то становится понятно, что в возврат территорий верит только Украина.
Остальных устроит если русские остановятся по Днепру +-
Заявляют они конечно, что до полной победы и никак не меньше, но никто пока не сказал как это будет выглядеть в реале.
Ну типо завтра русские отходят на свои границы и ?
И начинают извиняться, сыпать деньгами в сторону Украины, на коленях просить прощения и лезть в петлю ?!
Кто-то верит в такое развитие событий ? Не желает, а именно верит.
А вот как это будет если русские добьются своих целей, Западу очень легко представить - как с Крымом, и можно дальше торговать и не признавать.
Не признавать - это для Украины.
Торговать - это для себя.

Мир циничен в своем прагматизме - и это печально.
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13.08.2022 08:14 Відповісти
 
 