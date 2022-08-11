Виведення окупантів із ЗАЕС - єдине питання, яке має розглянути Радбез ООН, - експерт

На порядку денному Ради Безпеки ООН має стояти лише одне питання про негайне виведення окупантів із ЗАЕС та їх відповідальність за скоєні злочини.

Про це заявив політичний експерт Валентин Гладких на своїй сторінці у Facebook, коментуючи ініціативу росії скликати засідання Радбезу ООН у зв'язку з обстрілом Запорізької АЕС в Енергодарі, передає Цензор.НЕТ.

"Мотив Росії щодо скликання Радбезу ООН передбачуваний: вона намагатиметься звинуватити Україну в обстрілі Запорізької АЕС, спробувавши використати МАГАТЕ в своїй цілях. Яке може бути засідання Ради Безпеки ООН, що скликається державою-агресором? Саме ця держава-терорист нині тримає в заручниках увесь персонал Запорізької АЕС, розмістила на території станції бронетехніку і війська. Рада Безпеки ООН повинна скликатися лише з одним порядком денним: повна демілітаризація станції, виведення окупаційних військ із її території, повернення цього об'єкта Україні і притягнення до відповідальності винних у скоєних злочинах", - заявив Гладких.

За його словами, єдина умова безпечного функціонування найбільшої в Європі атомної станції – це виведення окупаційних військ з території ЗАЕС і повернення її Україні.

"Окупанти повністю мілітаризували ЗАЕС, замінували її територію та енергоблоки, неодноразово піддавали об'єкт обстрілам. Ми очікуємо, що на засіданні Радбезу ООН відбудеться публічне засудження злочинних дій окупанта, а також буде прийняте рішення з вимогою до РФ вивести свої війська з ЗАЕС і притягнути винних до відповідальності", - наголосив експерт.

Рада Безпеки ООН має зібратися на засідання з питання безпеки Запорізької АЕС у зв'язку з російським вторгненням сьогодні, 11 серпня, о 22:00 за київським часом.

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