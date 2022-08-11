"Ми не можемо чекати, коли завершиться війна, щоб відновлювати нормальне життя", - Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив, що фінансова підтримка для України під час війни так само важлива, як і збройна.

Про це глава держави заявив на Донорській конференції союзників України з країн Північної Європи, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми не можемо чекати, коли завершиться війна, щоб відновлювати нормальне життя. Наші діти так само, як і ваші, мають іти у школи. Наша молодь так само, як і ваша, має навчатися в університетах. В Україні так само, як і у вас, мають працювати лікарні та соціальна інфраструктура. А отже, Україна потребує відбудови. Зараз! Саме зараз! І тим паче напередодні зимового сезону.

Нам потрібно проводити розмінування. І, звичайно, нам потрібно підготувати оборону до зимових умов", - наголосив Зеленський.

За словами президента, достатня та вчасна фінансова підтримка для України, для бюджету й для Fast Recovery - це так само життєво важливо, як зброя й снаряди для ЗСУ та санкції проти Росії.

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