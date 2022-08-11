"Ми не можемо чекати, коли завершиться війна, щоб відновлювати нормальне життя", - Зеленський
Президент Володимир Зеленський наголосив, що фінансова підтримка для України під час війни так само важлива, як і збройна.
Про це глава держави заявив на Донорській конференції союзників України з країн Північної Європи, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми не можемо чекати, коли завершиться війна, щоб відновлювати нормальне життя. Наші діти так само, як і ваші, мають іти у школи. Наша молодь так само, як і ваша, має навчатися в університетах. В Україні так само, як і у вас, мають працювати лікарні та соціальна інфраструктура. А отже, Україна потребує відбудови. Зараз! Саме зараз! І тим паче напередодні зимового сезону.
Нам потрібно проводити розмінування. І, звичайно, нам потрібно підготувати оборону до зимових умов", - наголосив Зеленський.
За словами президента, достатня та вчасна фінансова підтримка для України, для бюджету й для Fast Recovery - це так само життєво важливо, як зброя й снаряди для ЗСУ та санкції проти Росії.
Будь ласка, зачекайте...
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Будівництво 2.0?
в кінці дня рот витер - робоче місце убрав.
нет! чтобы восстанавливать, надо чтобы не бомбили...чтоб не уничтожили то что только построил...
а вот готовиться к зиме - обязательно... это и зимняя военная обувь-одежда, буржуйки, генераторы, бензопилы... это модульное жилье в немерянном количестве и материальная помощь (не депутатам и судьям, а тем, кто остался жив, но больше у него нет ничего - ни дома, ни имущества, ни денег ни возможности их заработать) готовь общаги, базы отдыха, поликлиники, больнички, роддома и дома для стариков .. все что можно подготовить за 1-2 мес еще тепла...
Ой, а какоэээ у зэленскава праааизнашэээниеее
- "********"(с)Дефаччка-котлетка
Тільки мені одному здається що це повний і конкретний дибілізм?
І тепер - ведіть дітей до школи, усьо нормально, шо ви там на якусь війну зважаєте. І шо воно буде гундосити коли прилетить в якусь школу? Що - а я вам нічєго нє гарантіровал!
Навіть заздрю вам!
Для мене зеленський закінчився на Ярославі Журавлі, вірити йому - себе не поважати...
і в яких "справах" їх мона побачити, чого планували - чого досягли?
Так вже кортить хлопчику асфальтування відновить, шо аж "їсти не може"...
благодаря бабкам америки которую он обвинял в подрыве экономики, это чмо ещё не обосралось...