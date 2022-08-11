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Новини Війна
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"Ми не можемо чекати, коли завершиться війна, щоб відновлювати нормальне життя", - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив, що фінансова підтримка для України під час війни так само важлива, як і збройна.

Про це глава держави заявив на Донорській конференції союзників України з країн Північної Європи, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми не можемо чекати, коли завершиться війна, щоб відновлювати нормальне життя. Наші діти так само, як і ваші, мають іти у школи. Наша молодь так само, як і ваша, має навчатися в університетах. В Україні так само, як і у вас, мають працювати лікарні та соціальна інфраструктура. А отже, Україна потребує відбудови. Зараз! Саме зараз! І тим паче напередодні зимового сезону.

Нам потрібно проводити розмінування. І, звичайно, нам потрібно підготувати оборону до зимових умов", - наголосив Зеленський.

За словами президента, достатня та вчасна фінансова підтримка для України, для бюджету й для Fast Recovery - це так само життєво важливо, як зброя й снаряди для ЗСУ та санкції проти Росії.

Також дивіться: "Росія може спровокувати найбільшу в історії радіаційну аварію на ЗАЕС. Це, по суті, застосування ядерної зброї", - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (24275)


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Топ коментарі
+32
первыми дороги? или Мариуполь? Северодонецк?
нет! чтобы восстанавливать, надо чтобы не бомбили...чтоб не уничтожили то что только построил...
а вот готовиться к зиме - обязательно... это и зимняя военная обувь-одежда, буржуйки, генераторы, бензопилы... это модульное жилье в немерянном количестве и материальная помощь (не депутатам и судьям, а тем, кто остался жив, но больше у него нет ничего - ни дома, ни имущества, ни денег ни возможности их заработать) готовь общаги, базы отдыха, поликлиники, больнички, роддома и дома для стариков .. все что можно подготовить за 1-2 мес еще тепла...
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11.08.2022 16:23 Відповісти
+30
Дибіл
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11.08.2022 16:09 Відповісти
+29
...Велике КраБудівництво 2.0?
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11.08.2022 16:09 Відповісти
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велике будівництво
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11.08.2022 16:08 Відповісти
Найвеличніший і ко брудні лапи нагріти хочуть
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11.08.2022 17:22 Відповісти
...Велике КраБудівництво 2.0?
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11.08.2022 16:09 Відповісти
І ми не можемо чекати коли завершиться війна,хто здав південь кацапам?!!!
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11.08.2022 17:04 Відповісти
Зеленский: не виноват я - это Буданов или Баканов а какая разница кого козлом отпущения назначать
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11.08.2022 22:02 Відповісти
Дибіл
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11.08.2022 16:09 Відповісти
Копіика нам зараз не помішає і контроль
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11.08.2022 16:11 Відповісти
з ньго був би непоганий прораб - ходиш собі по строкі, гавкаеш на всіх,
в кінці дня рот витер - робоче місце убрав.
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11.08.2022 16:11 Відповісти
З чого почнемо, Миколаїв, Харків, Нікополь?
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11.08.2022 16:12 Відповісти
Для них існує лише Київ...ну і трошки в області можна набудувати для київських бомжів
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11.08.2022 16:45 Відповісти
А Буковель?
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11.08.2022 17:25 Відповісти
Буковель тільки щоб в Оман здриснуть !
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11.08.2022 21:36 Відповісти
слышь чучело кацапское - ты сам то из какого мухосранска вылезло?
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11.08.2022 22:04 Відповісти
с Мариуполя
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11.08.2022 22:03 Відповісти
"план дерьмака&братков" по подготовке к разворовыванию будущего "плана маршалла". тестовый прогон.
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11.08.2022 16:12 Відповісти
Не мешайте нам красть во время войны.
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11.08.2022 16:15 Відповісти
На этих людей ничего не действует, если в глазах стоят прибыля от 300 и выше процентов. Под сладкоголосую дудку, уже пилят бюджет на дорогах. Но маштаб не довоенный, хочецца по настоящему..
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11.08.2022 16:17 Відповісти
Каломойшу свого попроси, може він грошенят підкине .
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11.08.2022 16:18 Відповісти
не.. грошенят не подкинет... подкинет идеи как срубить на горе...
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11.08.2022 16:24 Відповісти
+++
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11.08.2022 16:39 Відповісти
Ура, асфальт знову класти чи ложити будуть.
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11.08.2022 16:18 Відповісти
асфальт класти,гроші- ложить( в офшори)
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11.08.2022 16:27 Відповісти
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11.08.2022 16:19 Відповісти
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11.08.2022 16:46 Відповісти
щось дуже маю сумнів стосовно підрізаного того що назвали для розміру "булави" каламойші
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11.08.2022 17:15 Відповісти
первыми дороги? или Мариуполь? Северодонецк?
нет! чтобы восстанавливать, надо чтобы не бомбили...чтоб не уничтожили то что только построил...
а вот готовиться к зиме - обязательно... это и зимняя военная обувь-одежда, буржуйки, генераторы, бензопилы... это модульное жилье в немерянном количестве и материальная помощь (не депутатам и судьям, а тем, кто остался жив, но больше у него нет ничего - ни дома, ни имущества, ни денег ни возможности их заработать) готовь общаги, базы отдыха, поликлиники, больнички, роддома и дома для стариков .. все что можно подготовить за 1-2 мес еще тепла...
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11.08.2022 16:23 Відповісти
А ви, виявляється, мрійник, пане Василю...
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11.08.2022 17:44 Відповісти
трохи є )))) але ж і реаліст (без песимізму і фаталізму))))
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11.08.2022 21:48 Відповісти
реалист ???
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11.08.2022 22:06 Відповісти
От жеж падли ненаситні,пропоную нагодувати цю ницу жидівську банду грошима,нехай кожен зіжре скільки зможе,поки не подохне
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11.08.2022 16:24 Відповісти
Ну це до пекла. "Багатим і скупим вливали розпеченеє срібло в рот, а брехунів там заставляли лизать гарячих сковород"...
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11.08.2022 16:31 Відповісти
ахаха, сказочки для.....
Ой, а какоэээ у зэленскава праааизнашэээниеее
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11.08.2022 16:37 Відповісти
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11.08.2022 16:26 Відповісти
а я ч вважав що зразу потрібно перемогти,може тому я і не през?
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11.08.2022 16:26 Відповісти
так ты же голосовал за зеленых воров значит ты тоже презик
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11.08.2022 22:07 Відповісти
"Ми не можемо чекати, коли завершиться війна, щоб відновлювати нормальне життя", - Зеленський Джерело: ВЖЕ БУЛО
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11.08.2022 16:30 Відповісти
так и считать его нужно как минимум как тупого..... идора, который осознанно .... ну там поддал жизни и другие вещи под то чего не надо
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11.08.2022 16:41 Відповісти
Для экономики нужно не только бабло клянчить, а ещё и развивать ее. Может в европе ему обьяснять что нужно открыть граници хотя бы для некоторых категорий граждан.
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11.08.2022 16:31 Відповісти
до хрена для кого открыли уже
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11.08.2022 22:08 Відповісти
просто красава, налог на импорт вводит, людей увольняют,курсы валют в обменниках показывать запрещает(как будто это влияет на курс доллара), работы просто нет, моряков не выпускает, и т.д. НО есть и замечательные вещи, депутатам зарплату удвоили, друзья рассекают по европе, и вместо армии, хотели протянуть закон о строительстве дорог. Вот просто ЛАПУШКА
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11.08.2022 16:33 Відповісти
работа потихоньку появляется но зарплаты из-за курса валют сильно упали и это проблема
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11.08.2022 22:10 Відповісти

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11.08.2022 16:33 Відповісти
фигуранты будущего трибунала над колаборантами и предателями
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11.08.2022 22:13 Відповісти
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11.08.2022 16:35 Відповісти
Позорище попрошайка, позорит нас
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11.08.2022 16:38 Відповісти
Юг?
- "********"(с)Дефаччка-котлетка
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11.08.2022 16:38 Відповісти
Ага. ЗЕленим бабки пиляти потрібно вже зараз.
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11.08.2022 16:40 Відповісти
воно ж дибільне на всю голову.... іп..ть попали ... тобто воєнний стан на роки, ракети на голову - на роки, і ми тіпа нормально ведемо дітей до школи і вдаємо що усе впорядку...
Тільки мені одному здається що це повний і конкретний дибілізм?
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11.08.2022 16:49 Відповісти
Якого презіка вибрали то і жерти тепер, раніше треба було думати
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11.08.2022 16:51 Відповісти
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11.08.2022 16:57 Відповісти
да ладно многие не долго побыли дураками .. RIP
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11.08.2022 22:15 Відповісти
Декому так здавалося і до 2019 року. Але їх було замало...
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11.08.2022 17:50 Відповісти
это не дебилизм - это предательство и саботаж..
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11.08.2022 22:17 Відповісти
Ти ж на шашлыки збирався, чи щось пішло не так?
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11.08.2022 16:49 Відповісти
Це буде як з Азовцями в Маріуполі - здавайтеся, все хорошо - ми домовилися про гарантії безпеки... Що потім сталося усі знають.

І тепер - ведіть дітей до школи, усьо нормально, шо ви там на якусь війну зважаєте. І шо воно буде гундосити коли прилетить в якусь школу? Що - а я вам нічєго нє гарантіровал!
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11.08.2022 16:53 Відповісти
Рома, та ви -оптиміст!
Навіть заздрю вам!
Для мене зеленський закінчився на Ярославі Журавлі, вірити йому - себе не поважати...
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11.08.2022 18:41 Відповісти
ахаха, о б*же, то есть когда кривлялся и мычал про ЗСУ то был типо норм., ага?
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11.08.2022 20:59 Відповісти
нормальные украинцы перестали смотреть это чмо и всех ублюдков из 95 го квартала после - " эбонитовых палочек на майдане" и после "Украина попрошайка"
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11.08.2022 22:20 Відповісти
Ну ок, наприклад дають нам бабло, його вкопують в бетон( хто буде виробником?) і асфальт(хто буде виробником? ********???), і карман(всі зелені без винятку) ...бабло закінчується, далі що?? Знову клянчити по світу підеш, а ЗеЛох? А ти ж так у свій час знущався зі сцени з Яценюка, який просив гроші у Меркель!! Іди вже по імпічменту *****, і звільни місце професіоналам, які розуміють, що гроші беруть з власної економіки і знову в неї повертають, і так по колу.
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11.08.2022 16:54 Відповісти
Я вибачаюсь, а ви призвища "професіоналів" оприлюднити можете?!
і в яких "справах" їх мона побачити, чого планували - чого досягли?
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11.08.2022 18:38 Відповісти
Тобі? Після того, як ти повірив в бубочку? Мабуть Аристович.... або Притула.
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11.08.2022 19:12 Відповісти
Обратите внимание - на этот бред сумасшедшего адекватно реагируют ТОЛЬКО простые люди. Ни один политик, ни один чиновник, ни один не высказался. Т.е. власть прогнила вся, полностью, от мелкого районого чинуши до президента.
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11.08.2022 16:57 Відповісти
так каналы тв почти все захвачены зе-шоблой
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11.08.2022 22:24 Відповісти
воно бажає класти ахсфальт.....
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11.08.2022 17:10 Відповісти
то кине всіх падло під ракети
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11.08.2022 17:19 Відповісти
"Наші діти так само, як і ваші, мають іти у школи" - в итальянские?
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11.08.2022 17:24 Відповісти
Не буде як до війни, на жаль. Треба пристосовуватись до нових реалій. Держави це теж стосується. А президент щось не дуже хоче проводити трансформацію під військові реалії.
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11.08.2022 17:45 Відповісти
За вашими словами все повинно завершитись до зими не шановний пане.Чи знову спиз...ів як завжди?
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11.08.2022 18:00 Відповісти
Згодна! Так,зараз потрібно відбудовувати ст на деокупованих територіях. Щоб ви розуміли,в моєму селі на Київщині,літні люди,сім'ї з дітьми живуть в сараях/погребах,наметах. Тому що будинки розбомблено,а грошей на відбудову не має. У багатоповерхівки підвозять воду пожежні машини,тому що знищені комунікації,дах,вікна. До того ж цивільна інфраструктура потребує ремонту. Якщо зруйновано частково,потрібно ремонтувати до зими. Одразу відчула,що тут сидять диванні теоретики 😡
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11.08.2022 18:03 Відповісти
почему они не едут в Европу хоть на время ?
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11.08.2022 22:25 Відповісти
Хто вже пенсіонери у віці. Хто не може полишити хвору маму/папу/бабусю,хто хоче жити на своїй землі. Обставини різні. Але в цілому ситуація кричуща. Тільки у нас таких зруйнованих будинків близько 2 тисяч. А Захід в той час обіцяє відбудову тільки після війни. Після зими те,що ще стоїть - впаде без ремонту! А тисячі українців стали безхатьками.
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12.08.2022 00:45 Відповісти
Так, так здогадуюсь, що тільки ідіти можуть займатись будівництвом під час війни... а клоун є клоун, займався будівництвом(крадівництвом) замість підготовки до війни, хоче придурок цим займатись і під час війни... ідіот невиправний.... дурнику на те що є закуповуй озброєння...
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11.08.2022 18:33 Відповісти
частные фирмы могут заниматься стройкой тем самым они дают работу безработным которых сейчас дофига
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11.08.2022 22:27 Відповісти
Йоу...
Так вже кортить хлопчику асфальтування відновить, шо аж "їсти не може"...
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11.08.2022 18:34 Відповісти
Москалі не змогли взяти Київ, можливо це вийде в українців? Потрібно рятувати залишки валютних запасів і допомогу наших союзників!
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11.08.2022 19:02 Відповісти
я х.з. як "могли взяти", ну хіба в рот. але певно хотіли деякі тварини шоб "взяли". КСУ прийняв ж заяву Овоча шо типу незаконно його позбавлено влади..... смішно, але Бакланов знає
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11.08.2022 21:05 Відповісти
довпойоп, для того аби не клянчити гроші по світу треба зробити офігєнні умови місцевому бізнесу і інвесторам. Щоб люди вкладали гроші в країну і створювали нові робочі місця
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11.08.2022 19:24 Відповісти
Ты сначала верни земли украинские,которые вы с Ермаком отдали на растерзание кацапам,строитель херов.
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11.08.2022 20:04 Відповісти
Починають заливати асфальт вже не в три, а в п'ять разів дорожче? Схематоз наше усьо! Бо псля війни можуть не встигнути. Народ повернеться до них, і спитає.
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11.08.2022 20:12 Відповісти
Ермак исходит слюнями , да и опять же , нечем ботов кормить ... С дорог текло рекой , а тут война, неначаси ...
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11.08.2022 20:18 Відповісти
а за шо будувать дороги, ледовые стадионы и чемпионат по баскетболу
благодаря бабкам америки которую он обвинял в подрыве экономики, это чмо ещё не обосралось...
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11.08.2022 20:34 Відповісти
будем жарить шашлыки, отмечать дивятое майя...
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11.08.2022 20:38 Відповісти
Зе знову просить на Заході тяжку наступальну зброю, але ніхто вже ії не дає 😆

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11.08.2022 21:04 Відповісти
Як кажуть кабанчика скормили пора колоти бо більшим не стане.
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11.08.2022 21:55 Відповісти
 
 