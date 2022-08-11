Російська пропаганда готує інформаційну акцію з дискредитації президента України на Заході, - ГУР
У Росії розробили фейковий майданчик так званого "Фонду ЗЕЛЕНСЬКОГО".
Про це повідомляють на сторінці Головного управління розвідки Міністерства оборони, передає Цензор.НЕТ.
За даними розвідки, адміністрація президента Росії погодила створення нової структури, афільованої з російськими спецслужбами. Її головним завданням стане втілення інформаційної "акції", спрямованої на дискредитацію президента України Володимира Зеленського у країнах Західної Європи.
Згідно з задумом авторів "акції", буде створено та оприлюднено фейковий майданчик (сайт) так званого "Фонду ЗЕЛЕНСЬКОГО" на якому буде розміщено пропозицію до іноземних громадян та установ, долучитися до його "діяльності".
Планується створення та подальша публікація "асортиментної лінійки Фонду" та реєстрація його на торговельних майданчиках Європи. Роботу організаційної структури Фонду у країнах Європи планується розбудовувати за принципом "мережевого маркетингу". Це, на думку організаторів, дасть змогу активно поширювати зазначену інформацію у європейському медіапросторі.
Станом на 10.08.2022 основні підготовчі заходи до запуску цього проєкту завершені. Пропагандисти створили сайт Фонду; підготували для поширення у соціальних мережах фейкові скріншоти начебто публікацій відомих ЗМІ про створення Фонду; створили базу т.зв. "мережевих лідерів" та блогерів для подальшого поширення матеріалів; підготовили меми та коментарі для соціальних мереж. Найближчим часом очікується повноцінний "запуск" проєкту та початок широкої медійної кампанії з розкрутки.
"Закликаємо міжнародну спільноту не довіряти російським фейкам та отримувати інформацію щодо України виключно з підтверджених джерел", - наголосили в ГУР МО.
Будь ласка, зачекайте...
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Хоча може не гугли, а то голова може не витримати розриву шаблонів. )))
А вот среди пересичных с клиповым сознанием из него западные СМИ (с подачи политтехнологов зеко) слепили побыструхе "символ" борящейся Украины в виде небрито-немытого Че , на нашей крови и на наше несчастье...
Вот честно сейчас не приплетайте никаких других украинских политиков....до сих пор вопрос в воздухе откуда у Зе офшоры и как отмывались деньги с привата в Англии....поэтому и Джонсон был первый в Украине....
Людям нужно много думать и критически ееред тем как отдавать голос за управленца страны
гавно подоляцкое...
https://www.youtube.com/watch?v=nefaFpddSho
Даже перед выборами в 2019 году, кацапы кричали "кто угодно, только не Зеленский".
Чергова маячня від Буданова.
Для цього просто потрібно підготувати перелік того, що ЗЄ обіцяв Заходу і не виконав.
На додачу можна ще узурпацію влади, знищення свободи слова у ЗМІ, та формування антизахідного кабінету на чолі з Єрмаком та Арахамією.
Какой дурак поверит Зебилу? Фейк это, или спецоперация по спасению Зебила, или что-то другое - без разницы. Зебилу после войны сидеть не пересидеть. И всей его шобле тоже
Несерйозно
Как поживает шефир?)))
А Чаус?)))))))
ржунимагу с этих дебилов, *****!
Допомагають не Лідору а українському народові.
Якби Лідору - ми б не отримали і зіржавілої лопати, закопувати асфальт не було б чим.
Так що похер їхня акція. Гроші на вітер. І це добре. Давайте ще!
А якщо серйозно, ГУР - а як там справи в Оленівці?? Розробили вже спецоперацію для спецназу для звільнення полонених??? Чи вам посрать?
Ну, а если вы сторонник последовательного долговременного курса, построенного на не подлежащих изменению принципах и не зависящего от настроений среднего обывателя, если вы желаете видеть у власти решительного и компетентного лидера, облеченного широкими полномочиями, тогда не обманывайте себя - сторонниками либеральной демократии вы не являетесь.
Кацапи чудово навчилися експлойтити демократію, просуваючи на виборах дегенеративних популістів. Багато в чому це - провина ще й через економічний занепад останніх років, через говноковід (який, я впевнений, виготовляли в парашній *********, бо це єдина "країна", яка від нього аж ніяк не постраждала, а виключно виграла). Ще елику роль грають поцмережі, які фактично перетворилися на рупор середньостатистичної людини, а як відомо, основна маса людей має дуже малорозвинений інтелект, отже, фактично, поцмережі = рупор дебіла.
Тоталітаризм - не вихід. ***** - яскравий приклад, або китайський суньхуйвцяй. В демократії є свої нюанси, і останнє десятиліття однозначно підняло вгору кончених популістів в демократичних країнах, але розумної альтернативи, нажаль, немає.
Русня і досі думає, що наш поц такий же пуп землі, як в їхній поц. Це лише чиновник, який тимчасово сидить на Банковій.
Кабмин: "в рамках держбюджету плануємо створити Фонд оперативного відновлення, куди зможемо спрямовувати кошти міжнародних донорів та прибуток низки державних підприємств".
Ничего не напоминает? ковидный фонд 2. 0 ???
Не было у нас ковидного Фонда. Ваш зеленский
ПІДСУМКИ ПРЕЗИДЕНСТВА Зе АКТОРА ЗА ТРИ РОКИ :
1) Розвал і деморалізація ЗСУ, повернення до радянського меню і монополізація постачання продуктів харчування до війська
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам (Розведення військ)
3) Наказ не відкривати вогонь у відповідь на обстріли частин ЗСУ сєпаратистами і російськими військами. Наказ про штрафи для ЗСУ за відкриття вогню у відповідь
4) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою і відсутність реакції
5) Навмисний провал программ озброєння ЗСУ і постачання у військо палива, знищення ракетної програми для ЗСУ
6) Не фінансування програм Тероборони прийнятих Порошено починаючи з весни 2019 го
7) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета
8) Приватизування кримського каналу третіми особами для змоги подачі води у Крим
9) Зустріч з російськими чиновниками в Омані (Оманський офшор)
10) Видача російських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою - "Вагнергейт"
11) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через ЗМІ
12) Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
13) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок
14) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон
15) Спроба узяти під контроль КСУ (скандал з Тупицьким)
16) Розпродаж землі України зацікавленим кругам через "Ринок землі"
17) Знищення енергосистеми України (зупинка блоків АЕС)
18) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії і Білорусі - на 2021 рік владою Зеленського закуплено на 3 млрд $ електрики у Росії яка окупувала частину України
19) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транзит газу ГТС України
20) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів
21) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
22) Прийняття законів для олігархів за "відкат"
23) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко - 1 відпустка за 5 років)
24) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
25) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко
26) Постійне покривання п яних ДТП за участю "Слуг Народу" (ДТП з Трухіним) і в зв язку з чим звільнення Авакова як голови МВС
27) Вбивство депутата Антона Полякова за його свідчення журналістам про гонорари від олігархів у Верховній Раді за "правильне" голосування для партії "Слуга народу"
28) Навмисний зрив антикорупційної реформи САП і підігравання Кремлю
29) Співпраця з людьми Януковича (Ренат Кузьмін, Андрій Портнов )
30) Офшори Зеленського і перекази отримані від Коломойського ще до 2019 року - Pandora Papers
31) Повістка п ятому президенту Петру Порошенку зі звинуваченням у держзраді і застава у 1 млрд гривень
32) Нові заяви Зеленського про бажання домовитись з Путіним з великою ймовірністю здачі національних інтересів України
33) Зняття мінних загороджень на кримському перешейку (Чонгар), російські війська зайшли в Україну з Криму як на парад. Захоплені міста Півдня України, Маріуполь у тому числі.
34) Видача Зеленським росіянам військових з полку Азов, ЗСУ, Нацполіції які обороняли Азовсталь в Маріуполі всередині травня 2022го. Все це він назвав "Порятунком наших захисників з Азовсталі".
СПИСОК ПОПОВНЮЄТЬСЯ
До речі, з приводу останніх. От поясніть мені, навіщо ставити на посади настільки кончених довбойобів? Ну типу, той же абсолютно ******** гетманцев, наприклад, йому по хорошому не можна давати керувати навіть громадським безкоштовним туалетом, бо все проїбе. Не знаєте? А я вам скажу. Це робиться спеціально, для дєрьмаків це як насцять в обличчя українцям. А потім, поки притомні українці бісяться і страждають від повернення партії януковоща версії 2.0, зебіли розуміють, шо це вони таких кончених наобирали власними кривулями, і отримують ще більший комплекс меншовартості. Тобто, тут є і такий улюблений оркоприйом, як розкол українського суспільства, і насадження меншовартості, і розвалювання держави. Типова кремлядська много-ходов-очка.