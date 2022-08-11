Російська пропаганда готує інформаційну акцію з дискредитації президента України на Заході, - ГУР

У Росії розробили фейковий майданчик так званого "Фонду ЗЕЛЕНСЬКОГО".

Про це повідомляють на сторінці Головного управління розвідки Міністерства оборони, передає Цензор.НЕТ.

За даними розвідки, адміністрація президента Росії погодила створення нової структури, афільованої з російськими спецслужбами. Її головним завданням стане втілення інформаційної "акції", спрямованої на дискредитацію президента України Володимира Зеленського у країнах Західної Європи.

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Згідно з задумом авторів "акції", буде створено та оприлюднено фейковий майданчик (сайт) так званого "Фонду ЗЕЛЕНСЬКОГО" на якому буде розміщено пропозицію до іноземних громадян та установ, долучитися до його "діяльності".

Планується створення та подальша публікація "асортиментної лінійки Фонду" та реєстрація його на торговельних майданчиках Європи. Роботу організаційної структури Фонду у країнах Європи планується розбудовувати за принципом "мережевого маркетингу". Це, на думку організаторів, дасть змогу активно поширювати зазначену інформацію у європейському медіапросторі.

Станом на 10.08.2022 основні підготовчі заходи до запуску цього проєкту завершені. Пропагандисти створили сайт Фонду; підготували для поширення у соціальних мережах фейкові скріншоти начебто публікацій відомих ЗМІ про створення Фонду; створили базу т.зв. "мережевих лідерів" та блогерів для подальшого поширення матеріалів; підготовили меми та коментарі для соціальних мереж. Найближчим часом очікується повноцінний "запуск" проєкту та початок широкої медійної кампанії з розкрутки.

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"Закликаємо міжнародну спільноту не довіряти російським фейкам та отримувати інформацію щодо України виключно з підтверджених джерел", - наголосили в ГУР МО.