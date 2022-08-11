У Генштабі не підтвердили причетність ЗСУ до вибухів на аеродромах в окупованому Криму та Білорусі
Кожен український захисник мріяв би знищити ворога та отримати за це нагороду, однак щодо вибухів у районі білоруського аеродрому Зябровка Генштаб ЗСУ володіє лише тою інформацією, яку оприлюднили міністерства оборони Білорусі та Росії.
Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Так, дійсно на аеродромі "Зябровка" були вибухи. Напередодні були подібні вибухи на аеродромі Саки. Звичайно, що кожен військовослужбовець ЗСУ, кожен підрозділ мав би на меті, намагався б "зірочку" за збитий прималювати собі. Але на даний час ми маємо лише ті факти, які коментують міністерство оборони Білорусі і міністерство оборони Росії", - наголосив він.
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то не ми
(а наградить Героев можно и без пафоса)))
Тим більше - більшість і не за нагороди воює
там була необережність і хлопок, а в iншому випадку бухий автомехан, вентилятор попав в карбюратор і спалах.
Головне, що не спростували цих "підозр". Головне, що потім їх (коли все стане зрозумілим) ніхто не звинуватить у брехні.
Усьо чьотко!! То не ми!!
можете привезти еХспертів з Кореї та Ніхурагуа-підтвердять
Были демоны.Мы этого не отрицаем,Но они самоликвидировались
Ген штабу тоже
- Товаріщі,єслі ми би не нанеслі прівітівний удар по нашему танку,то с нашім аеродромом сталосья бі такоєже как с аеропортом в Криму!
заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов
зе-гнида - ********** що ЗСУ займається приписками чужих .
бо гнилий кацап бо собі судить...
отже зробили щоб падлюки зі штабу Дєрьмака не знали.
Нас там нет)
Прекратите сами себя обстреливать !
Продовжуємо спостереження. 👀
У них в районе Зябровки, оказывается... был просто "контрольный пробег одной из единиц техники", ну так сказать "после замены двигителя"... немножко произошло "возгорание"... личный состав принял меры, тушение...
Пострадавших и повреждённых нет...
"не пострадавшие" останки ЗРК "Панцирь - 1С" и пары ПУ ЗРК С-300... растаскивали всю ночь...