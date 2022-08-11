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У Генштабі не підтвердили причетність ЗСУ до вибухів на аеродромах в окупованому Криму та Білорусі

крим,саки

Кожен український захисник мріяв би знищити ворога та отримати за це нагороду, однак щодо вибухів у районі білоруського аеродрому Зябровка Генштаб ЗСУ володіє лише тою інформацією, яку оприлюднили міністерства оборони Білорусі та Росії.

Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Так, дійсно на аеродромі "Зябровка" були вибухи. Напередодні були подібні вибухи на аеродромі Саки. Звичайно, що кожен військовослужбовець ЗСУ, кожен підрозділ мав би на меті, намагався б "зірочку" за збитий прималювати собі. Але на даний час ми маємо лише ті факти, які коментують міністерство оборони Білорусі і міністерство оборони Росії", - наголосив він.

Також читайте: Електроопори ЛЕП на Херсонщині спиляли та підірвали, - Іслямов

Автор: 

Білорусь (7966) Генштаб ЗС (6754) Крим (14185)


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Топ коментарі
+32
Нас там нєт!
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11.08.2022 16:29 Відповісти
+28
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11.08.2022 16:42 Відповісти
+23
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11.08.2022 16:41 Відповісти
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Ахтунг! партизанэн
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11.08.2022 16:29 Відповісти
Я!Я! Українішен партізанен! Подбівайт много русіше швайне зольдатен унд текніка! Зер гут!
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11.08.2022 17:13 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=IrJ3sh-GC48 https://www.youtube.com/watch?v=IrJ3sh-GC48

то не ми
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11.08.2022 17:23 Відповісти
Якби дерьмак знав про операцію, то зірвав, однозначно. Значить то не ми
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11.08.2022 18:37 Відповісти
Нас там нєт!
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11.08.2022 16:29 Відповісти
Это белоруско-российский конфликт
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11.08.2022 16:42 Відповісти
Тех ракет теперь в любом военторге уже на-развес продают
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11.08.2022 16:54 Відповісти
То всё постановка раша тудей.
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11.08.2022 17:01 Відповісти
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11.08.2022 17:59 Відповісти
Треба русню ху*рить так, щоб вони боялися навiть назвали тих , хто iх ху*рить!
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11.08.2022 18:44 Відповісти
ХА-ХА-ХА...
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11.08.2022 16:29 Відповісти
та це вони самі себе підірвали.. так так)
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11.08.2022 16:29 Відповісти
Правільна-лапатнікі када ви уже накурітєсь...
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11.08.2022 16:30 Відповісти
😁
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11.08.2022 16:30 Відповісти
Це топ
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11.08.2022 16:32 Відповісти
Ось, тобі, австралійський експерт, Пітер...
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11.08.2022 16:30 Відповісти
Як робить Ізраїль: це не ми! Але, якщо буде потрібно- продовжимо...
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11.08.2022 16:40 Відповісти
Правильно! Бавовна продається в любому... коротше кажучи, вона багато де продається і також багато де росте.
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11.08.2022 16:32 Відповісти
ну и маладцы!
(а наградить Героев можно и без пафоса)))
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11.08.2022 16:32 Відповісти
згоден !
Тим більше - більшість і не за нагороди воює
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11.08.2022 22:53 Відповісти
Зачем они сами себя бомбят????
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11.08.2022 16:36 Відповісти
звичайно ж ні.
там була необережність і хлопок, а в iншому випадку бухий автомехан, вентилятор попав в карбюратор і спалах.
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11.08.2022 16:36 Відповісти
Чому щодо Криму не визнали, що то ми?
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11.08.2022 16:38 Відповісти
щоб зробити ще - то не ми.
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11.08.2022 16:44 Відповісти
тому що нічим
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11.08.2022 16:50 Відповісти
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11.08.2022 16:41 Відповісти
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11.08.2022 16:42 Відповісти
та ладно!
Головне, що не спростували цих "підозр". Головне, що потім їх (коли все стане зрозумілим) ніхто не звинуватить у брехні.
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11.08.2022 16:42 Відповісти
Чувакі!!
Усьо чьотко!! То не ми!!
можете привезти еХспертів з Кореї та Ніхурагуа-підтвердять
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11.08.2022 16:42 Відповісти
А що для генштабу Крим це не Україна???
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11.08.2022 16:43 Відповісти


Были демоны.Мы этого не отрицаем,Но они самоликвидировались
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11.08.2022 16:44 Відповісти
конечно нет! Сами там в такую жару курят.
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11.08.2022 16:46 Відповісти
Ребята, вы слишком много курите
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11.08.2022 16:47 Відповісти
Мій улюблений мультфільм.
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11.08.2022 16:48 Відповісти
А чи будуть москалі себе підривати в Брянській, Білгородській, Курськй, Ростовській областях росії? Це питання до Генштабу України.
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11.08.2022 16:50 Відповісти
Звичайно що будуть і вже скоро
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11.08.2022 16:59 Відповісти
и до
Ген штабу тоже
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11.08.2022 17:01 Відповісти
Взимку свої ТЕЦ будуть підривати. І відповідь на бомбардування наших.
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11.08.2022 17:44 Відповісти
Абсолютно вірне рішення. Головне - використовувати зброю "із спиляними номерами".
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11.08.2022 16:51 Відповісти
интересно, а шо бульбохуйло не сможет сейчас всем показать, направления из которых был приход прилётов? али карты с собой не привёз? ))
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11.08.2022 16:51 Відповісти
Звіт бульбофюрера.
- Товаріщі,єслі ми би не нанеслі прівітівний удар по нашему танку,то с нашім аеродромом сталосья бі такоєже как с аеропортом в Криму!
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11.08.2022 16:54 Відповісти
Карту не покажу,она в танке загорела.
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11.08.2022 16:56 Відповісти
да рашка и белорашка и сами могли... они большие выдумщики на этот счет...
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11.08.2022 16:55 Відповісти
Ок ок)))
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11.08.2022 16:58 Відповісти
"...кожен підрозділ мав би на меті, намагався б "зірочку" за збитий прималювати собі."

заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов

зе-гнида - ********** що ЗСУ займається приписками чужих .

бо гнилий кацап бо собі судить...

отже зробили щоб падлюки зі штабу Дєрьмака не знали.
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11.08.2022 16:59 Відповісти
приписками чужих вчинків.
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11.08.2022 17:01 Відповісти
Ти що, сказився?)
Нас там нет)
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11.08.2022 18:05 Відповісти
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11.08.2022 17:01 Відповісти
Кацапы и бульбаши !
Прекратите сами себя обстреливать !
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11.08.2022 17:05 Відповісти
Нас там ніт.

Продовжуємо спостереження. 👀
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11.08.2022 17:07 Відповісти
Ідіотизм - не виліковна хвороба для зелених потвори
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11.08.2022 17:18 Відповісти
Дядя, ти чмо тупое или просто работа? Может при кондитере и весь юг Украины "********"?
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11.08.2022 17:18 Відповісти
Справжнє чмо це ти сучий потрох.Подляковська відрижка- іди *****.
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11.08.2022 17:19 Відповісти
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11.08.2022 17:21 Відповісти
Хто може платити ботам за срач в такому питанні? - Тільки ворог.
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11.08.2022 17:26 Відповісти
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11.08.2022 18:22 Відповісти
Тут варіантів залишилось тільки два. 1. Може Зінка? 2. Інопланетяни.
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11.08.2022 20:16 Відповісти
А шо якшо це американці? Набридло чекати, влупили паприколу. Сидять тепер з попкорном і з супутника дивляться як там кацапи з сябрами метушаться.
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11.08.2022 21:34 Відповісти
Оно само ,,,И так будет везде ,,
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11.08.2022 21:49 Відповісти
Ви там не зірочки збирайте, а іржаві цвяхи, щоб було чим прибивати кацапів до посічених уламками дерев, треба ж турбуватися за лісопосадження.
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11.08.2022 21:55 Відповісти
По сообщению Министерства обороны Беларуси...

У них в районе Зябровки, оказывается... был просто "контрольный пробег одной из единиц техники", ну так сказать "после замены двигителя"... немножко произошло "возгорание"... личный состав принял меры, тушение...

Пострадавших и повреждённых нет...

"не пострадавшие" останки ЗРК "Панцирь - 1С" и пары ПУ ЗРК С-300... растаскивали всю ночь...
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11.08.2022 23:39 Відповісти
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11.08.2022 23:41 Відповісти
 
 