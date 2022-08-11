У Генштабі не підтвердили причетність ЗСУ до вибухів на аеродромах в окупованому Криму та Білорусі

Кожен український захисник мріяв би знищити ворога та отримати за це нагороду, однак щодо вибухів у районі білоруського аеродрому Зябровка Генштаб ЗСУ володіє лише тою інформацією, яку оприлюднили міністерства оборони Білорусі та Росії.

Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Так, дійсно на аеродромі "Зябровка" були вибухи. Напередодні були подібні вибухи на аеродромі Саки. Звичайно, що кожен військовослужбовець ЗСУ, кожен підрозділ мав би на меті, намагався б "зірочку" за збитий прималювати собі. Але на даний час ми маємо лише ті факти, які коментують міністерство оборони Білорусі і міністерство оборони Росії", - наголосив він.

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