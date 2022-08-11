Росія проводитиме Армійські міжнародні ігри-2022 на території Білорусі, можливі провокації з жертвами, - Генштаб

У Білорусі можливі провокації під час проведення міжнародних змагань.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, в Армійських міжнародних іграх-2022, проведення яких заплановано агресором з 13 по 21 серпня, передбачена участь представників 37 країн.

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"Не можливо знати дійсну мету проведення так званих ігор на території Білорусії. За деякими оцінками фахівців, не виключено проведення в цей час диверсій з навмисними жертвами серед іноземців з подальшою демонізацією України звинувачення у всіх можливих і неможливих гріхах створення підґрунтя для відкритого втягування білоруського народу в криваві плани Путіна", - наголосив Громов.