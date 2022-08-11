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Новини Війна
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Росія проводитиме Армійські міжнародні ігри-2022 на території Білорусі, можливі провокації з жертвами, - Генштаб

білорусь

У Білорусі можливі провокації під час проведення міжнародних змагань.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, в Армійських міжнародних іграх-2022, проведення яких заплановано агресором з 13 по 21 серпня, передбачена участь представників 37 країн.

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"Не можливо знати дійсну мету проведення так званих ігор на території Білорусії. За деякими оцінками фахівців, не виключено проведення в цей час диверсій з навмисними жертвами серед іноземців з подальшою демонізацією України звинувачення у всіх можливих і неможливих гріхах створення підґрунтя для відкритого втягування білоруського народу в криваві плани Путіна", - наголосив Громов.

Білорусь (7966) Генштаб ЗС (6754) росія (65949) військові навчання (2781) диверсія (355)


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Топ коментарі
+12
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11.08.2022 17:19 Відповісти
+11
///
«Укрзалізниця» дотепно потролила москву у своєму додатку (фото)


Уважні українці почали вводити в пошуковик місце призначення Москву,
на що додаток відповідає «До дна моря залізниця не курсує. Слава Україні».
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11.08.2022 17:22 Відповісти
+9
ненагралася ще кацапня в війну.
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11.08.2022 17:06 Відповісти
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Международные? Россия Белоруссия КНДР и Эритрея?
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11.08.2022 17:02 Відповісти
бульбу збиратимуть
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11.08.2022 17:04 Відповісти
ненагралася ще кацапня в війну.
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11.08.2022 17:06 Відповісти
А як Ви думали? Ще ж не всі фанерні рейхстаги взято!
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11.08.2022 17:18 Відповісти
Так ми ж усіх російських чемпіонів з танового біатлону в Україні перебили - треба нових призначать!
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11.08.2022 17:49 Відповісти
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11.08.2022 17:06 Відповісти
Спекотно мабуть дуже на пляжі, всі поховались в "домике, который мамуличку не спасёт"
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11.08.2022 17:22 Відповісти
на автоматі прочитав "сцикотно" ))
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11.08.2022 18:57 Відповісти
А Армєнія? Армєнію забули!
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11.08.2022 17:09 Відповісти
Ми будемо бити по кацапам в Білорусі? Чи блазень зассить?
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11.08.2022 17:11 Відповісти
А ти тут до чого? У тебе є своя "Луб"янка"!
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11.08.2022 17:51 Відповісти
37 країн? Це що жарт? Список де?
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11.08.2022 17:14 Відповісти
З африканскіх диктаторських країн
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11.08.2022 17:20 Відповісти
***** готовит сюрприз...
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11.08.2022 17:15 Відповісти
Ще не награлися ублюдки! Що ж дограєтеся.
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11.08.2022 17:15 Відповісти
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11.08.2022 17:19 Відповісти
"... экипаж машины боевой.." ))
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11.08.2022 17:21 Відповісти
та да...
или просто старый экипаж (папередники) в карманы семки не забыли покласть (как их просили))
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11.08.2022 17:23 Відповісти
Окопались??
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11.08.2022 17:38 Відповісти
Бачу ці орки слухняні булі, насіння поклали в кармани!
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11.08.2022 17:23 Відповісти
По кількості соняшників,всі 5 танкістів слухняні)))
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11.08.2022 18:01 Відповісти
гарні соняхи на добривах...
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11.08.2022 18:01 Відповісти
бульбу зажарят?
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11.08.2022 17:22 Відповісти
///
«Укрзалізниця» дотепно потролила москву у своєму додатку (фото)


Уважні українці почали вводити в пошуковик місце призначення Москву,
на що додаток відповідає «До дна моря залізниця не курсує. Слава Україні».
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11.08.2022 17:22 Відповісти
треба посилити кордони. І не розумію теж, чому б не атакувати російські війська на території білорусі?
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11.08.2022 17:22 Відповісти
Какие ето международные игры если рашка и беларашка адиннарот? Или уже нарот не адин?
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11.08.2022 17:23 Відповісти
Як намордник накидати - то "адіннарот", а як жерти - то два різних роти.
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11.08.2022 17:36 Відповісти
Украинская армия будет в качестве «специального гостя»)))
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11.08.2022 17:23 Відповісти
Із позаконкурсним виступом "Добрий вечір, ми з України"?
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11.08.2022 17:32 Відповісти
міжнародні))

кім чен приїде і еритрея?
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11.08.2022 17:38 Відповісти
Я так зрозумів, приїжджати на змагання може хто завгодно на своїй техніці)))
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11.08.2022 17:52 Відповісти
Мозирський НПЗ треба розбомбити, ось, що буде болюче для фашистської білорусі!

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11.08.2022 19:59 Відповісти
Можливі??? Там 100% буде гора жертв.

РФ як може намагається замотивувати бидлорусів воювати.
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11.08.2022 20:06 Відповісти
Крім того де рф там завжди бавовна і десятки тисяч цілей для смерті. Тому якщо білоруси не хочуть стати мертвими бидлорусами то їм бажано покидати як найдальше територію розміщення росіян.
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11.08.2022 20:07 Відповісти
 
 