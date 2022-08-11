РФ не надає інформації щодо загиблих українських військовополонених в Оленівці, - Міноборони

Повної інформації щодо загиблих у колонії в смт Оленівка українських військовополонених немає, Росія не надає до неї доступу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"На сьогодні немає достеменної інформації, хто саме і в якій кількості загинули в Оленівці. Оскільки Російська Федерація не дає доступу до цієї інформації попри звернення України до міжнародних організацій, які могли б в цій ситуації допомогти. Встановлення наразі триває", розповіла вона.

Заступниця міністра наголосила, що наразі триває робота зі звільнення українських військових і громадян, які були переміщені з "Азовсталі".

"Що стосується тих осіб, які ще знаходяться на тимчасово окупованій території, Україна проводить роботу, яку і проводила, щодо повернення цих людей в Україну. Цю інформацію, цю ситуацію багато хто використовує з різними цілями, але ми з вами повинні опиратися на факти", - сказала Маляр.

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Нагадаємо, в ніч на 29 липня пролунав вибух на території колишньої виправної колонії окупованій Оленівці Донецької області, де утримувалися українські військовополонені, виведені з заводу "Азовсталь". Міноборони РФ звинуватили в цьому ЗСУ.

В Генштабі заявили, що ЗСУ не завдавали ударів по окупованій Оленівці, а російські загарбники таким чином хочуть приховати тортури та розстріли полонених.

В СБУ опублікували перехоплення, які підтверджують, що Оленівську колонію "обстріляли" російські окупанти. За інформацією української розвідки, вбивство українських полонених у тимчасово окупованій Оленівці здійснили найманці зі складу приватної військової компанії "Вагнер".

Україна вимагає провести міжнародне розслідування і чекає від РФ список жертв теракту в Оленівці. Відомо про загибель щонайменше 50 українських військовополонених.

Також стало відомо, що ООН готова направити своїх експертів для розслідування.

Влада України закликала західних партнерів визнати Росію "терористичною державою".

На міжнародні організації скаржаться і родичі бійців полку "Азов".

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