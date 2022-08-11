У порівнянні з минулим тижнем, війська РФ вдвічі збільшили кількість авіаударів, - Генштаб
У порівнянні з минулим тижнем, рашисти вдвічі збільшили кількість авіаційних ударів по позиціях українських військ та цивільній інфраструктурі.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.
"У порівнянні з минулим тижнем, агресор вдвічі збільшив кількість авіаційних ударів по позиціях наших військ, а також по цивільній інфраструктурі. При цьому бойові літаки та вертольоти противника уникають заходити в зону дії нашої протиповітряної оборони. Тому результативність цих ударів є низька", - зазначив він.
Топ коментарі
+8 Микола Мазуренко
показати весь коментар11.08.2022 17:33 Відповісти Посилання
+7 PowerOfTheMirror
показати весь коментар11.08.2022 17:34 Відповісти Посилання
+5 Vasyl Androshchook
показати весь коментар11.08.2022 17:37 Відповісти Посилання
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А потом они вдруг и резко начнут массово падать, не залетая в нашу зону, и все начнут гадать, чем и кто их сбивает !?
с300-150км робоча дистанція
і я не думаю що вони з більшої відстані пуляють
щось не сходиться
Такими ракетами оснащені комплекси, що приймалися на озброєння в середині 90-х.
Вони є у параші та її сателітів.
Максимальний радіус дії комплексів С-300, що є в Україні - 90 км.
Навіть у порівнянні з двома минулими тижнями.