У порівнянні з минулим тижнем, війська РФ вдвічі збільшили кількість авіаударів, - Генштаб

У порівнянні з минулим тижнем, рашисти вдвічі збільшили кількість авіаційних ударів по позиціях українських військ та цивільній інфраструктурі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

"У порівнянні з минулим тижнем, агресор вдвічі збільшив кількість авіаційних ударів по позиціях наших військ, а також по цивільній інфраструктурі. При цьому бойові літаки та вертольоти противника уникають заходити в зону дії нашої протиповітряної оборони. Тому результативність цих ударів є низька", - зазначив він.

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