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Новини Війна
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У порівнянні з минулим тижнем, війська РФ вдвічі збільшили кількість авіаударів, - Генштаб

рф,літак

У порівнянні з минулим тижнем, рашисти вдвічі збільшили кількість авіаційних ударів по позиціях українських військ та цивільній інфраструктурі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

"У порівнянні з минулим тижнем, агресор вдвічі збільшив кількість авіаційних ударів по позиціях наших військ, а також по цивільній інфраструктурі. При цьому бойові літаки та вертольоти противника уникають заходити в зону дії нашої протиповітряної оборони. Тому результативність цих ударів є низька", - зазначив він.

Читайте: Окупанти обстріляли "Смерчами" портову інфраструктуру Миколаївщини, - ОК "Південь"

Автор: 

Генштаб ЗС (6763) обстріл (29105) росія (65994)


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Топ коментарі
+8
Мстять за Саки? То треба ще їхні аеродроми бавовнити.
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11.08.2022 17:33 Відповісти
+7
Можливо, вони хочуть витратити ********** до того, як їхню авіабазу буде знищено.
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11.08.2022 17:34 Відповісти
+5
Хочуть ще? Севастополь, Бельбек, Джанкой, Мілерово и багато інших цікавих цілей
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11.08.2022 17:37 Відповісти
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https://www.youtube.com/watch?v=FooyhJlQ3SA https://www.youtube.com/watch?v=FooyhJlQ3SA

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11.08.2022 17:33 Відповісти
Мстять за Саки? То треба ще їхні аеродроми бавовнити.
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11.08.2022 17:33 Відповісти
Можливо, вони хочуть витратити ********** до того, як їхню авіабазу буде знищено.
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11.08.2022 17:34 Відповісти
Хочуть ще? Севастополь, Бельбек, Джанкой, Мілерово и багато інших цікавих цілей
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11.08.2022 17:37 Відповісти
Джанкой на очереди. Потом Бельбек. А Миллерово дедушка сказал на потом, когда начнется двигаться фронт на востоке. Думаю, это не в этом году.
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11.08.2022 17:58 Відповісти
Пусть ещё немножко полетают - мы потерпим....
А потом они вдруг и резко начнут массово падать, не залетая в нашу зону, и все начнут гадать, чем и кто их сбивает !?
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11.08.2022 17:38 Відповісти
я щось не врублюся
с300-150км робоча дистанція
і я не думаю що вони з більшої відстані пуляють
щось не сходиться
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11.08.2022 17:48 Відповісти
маневрируют, суки. И потом после отстрела прижимаются к земле над своей контролируемой территории. Часто наши объектные С-300 не засвечиваются имея свою задачу, полагаясь на армейскую ПВО в виде "ос", десятых стрел , стормеров, ну и толпы менеджеров Укрпочты.
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11.08.2022 18:15 Відповісти
В Україні нема ракет до С-300 з дальністю 150 км.
Такими ракетами оснащені комплекси, що приймалися на озброєння в середині 90-х.
Вони є у параші та її сателітів.
Максимальний радіус дії комплексів С-300, що є в Україні - 90 км.
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11.08.2022 18:48 Відповісти
У порівнянні з минулим тижнем, впс кацапії конкретно отримали по сраці.
Навіть у порівнянні з двома минулими тижнями.
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11.08.2022 18:40 Відповісти
 
 