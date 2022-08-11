В Україні знищено дві ескадрильї новітніх Су-35, окупанти підійматимуть в небо застарілі бомбардувальники, - Генштаб
Повітряні сили України нищать новітні російські бомбардувальники, тож ворогу доводиться залучати старі моделі із запасів.
Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, агресор планує залучати застарілі бомбардувальники Су- 24М для бойових дій в Україні, адже втратив дві ескадрильї новітніх Су-35, близько 24 одиниць.
"За останній тиждень сили ППО України знищили 27 повітряних цілей. У зв’язку зі значними втратами авіаційної техніки, окупанти розглядають варіант залучення застарілих бомбардувальників – Су-24М, що протягом 2005 – 2018 років були виведені з бойового складу агресора", – сказав Громов.
Також він наголосив, що Су-35 показали не надто добрі результати на полі бою. Раніше з 24 одиниць літаків, які Росія поставляла Китаю, справними були лише 9. Найчастіше від їх використання відмовлялися через несправності бортових систем.
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