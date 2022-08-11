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Новини Війна Російська агресія
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В Україні знищено дві ескадрильї новітніх Су-35, окупанти підійматимуть в небо застарілі бомбардувальники, - Генштаб

су

Повітряні сили України нищать новітні російські бомбардувальники, тож ворогу доводиться залучати старі моделі із запасів.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, агресор планує залучати застарілі бомбардувальники Су- 24М для бойових дій в Україні, адже втратив дві ескадрильї новітніх Су-35, близько 24 одиниць.

Читайте також: У порівнянні з минулим тижнем, війська РФ вдвічі збільшили кількість авіаударів, - Генштаб

"За останній тиждень сили ППО України знищили 27 повітряних цілей. У зв’язку зі значними втратами авіаційної техніки, окупанти розглядають варіант залучення застарілих бомбардувальників – Су-24М, що протягом 2005 – 2018 років були виведені з бойового складу агресора", – сказав Громов.

Також він наголосив, що Су-35 показали не надто добрі результати на полі бою. Раніше з 24 одиниць літаків, які Росія поставляла Китаю, справними були лише 9. Найчастіше від їх використання відмовлялися через несправності бортових систем.

Також читайте: Росія виставила близько 137 тис. військових для війни проти України, - Резніков

авіація (4161) армія рф (17801) ВПС (177) Генштаб ЗС (6763) ППО (3270) росія (65994) знищення (7542) втрати (4443)


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Топ коментарі
+15
Далі буде... І це ж оця "**********" СУшка будувалася за відсутності санкцій!
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11.08.2022 17:41 Відповісти
+13
І це вони ще не починали...
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11.08.2022 17:42 Відповісти
+13
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11.08.2022 17:45 Відповісти
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Далі буде... І це ж оця "**********" СУшка будувалася за відсутності санкцій!
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11.08.2022 17:41 Відповісти
І це вони ще не починали...
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11.08.2022 17:42 Відповісти
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11.08.2022 17:45 Відповісти
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11.08.2022 17:48 Відповісти
Це бомбер "Илья Муромец", який зроблений за кресленнями Ігоря Сікорського - інженера з Києва
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11.08.2022 17:56 Відповісти
АН-2 українська розробка.
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11.08.2022 18:29 Відповісти
Ні. АН-2 розроблено 1947 року, коли КБ Антонова ще було в Новосибірську (де і було засновано роком раніше. Сам Антонов теж москаль, хоча багато хто з наших думає, що українець). До Києва бюро переїхало в 1952-му році.
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11.08.2022 20:04 Відповісти
Полное говнище эта руснявая техника. Весь мир уже в этом убедился. Разрывы контрактов в этом убеждает. К сожалению рашку пока спасает большие залежи совецкой.
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11.08.2022 17:48 Відповісти
Ничё....
Скоро кацапы подтянут У-2, Як-3, Ил-2 и с криком "*** твою мать" будут прорываться на позиции ВСУ......
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11.08.2022 17:55 Відповісти
Так еще По- 2 (Поликарпова) нужно разыскать и тряхнуть стариной!
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11.08.2022 18:10 Відповісти
А когда будут полыхать и падать, будут орать:"за пацаноффф!"
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11.08.2022 18:21 Відповісти
еще И-16 хорошо показал себя на испанских фронтах.
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11.08.2022 18:26 Відповісти
а танк АРМАТА случайно не летающий ?? мож и его будем поглядеть ...
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11.08.2022 18:03 Відповісти
та оно пешком по красной площади и то на тросе как скотыняку тянули...куды тама лететь????
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11.08.2022 18:08 Відповісти
Можно катапультой запустить 😉
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11.08.2022 18:18 Відповісти
Катапульту Рогозин поломал
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11.08.2022 19:03 Відповісти
запросто, він же з фанери, трохи змінити конфігурацію і буде літаюча срамата
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11.08.2022 18:21 Відповісти
Эт конечно хорошо, что сбили новьё, но смущает ссылка в конце статьи
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11.08.2022 18:11 Відповісти
давно шукаю інфу по типах втрачених кацальотів
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11.08.2022 18:13 Відповісти
просто прекрасно, не зря ведь кацапы вывели его из експлуатации...Су-24М был самый аварийный военный самолет в СССР...а значит нас ждет еще больше жестов доброй воли со стороны российских летчиков
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11.08.2022 18:27 Відповісти
Ну, як сказать... Ці "застарілі" - основа нашої бомбадувальної авіації... До війни у нас їх налічувалося більше сотні!
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11.08.2022 18:30 Відповісти
У нас є боєць 19ти років, іглою збиває суку35(збив 6 штук) ,а суки 24м буде збивати десятками
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11.08.2022 18:53 Відповісти
Яким чином Су-35 перетворився на бомбардувальник? - "Су-35 (Су-27М, заводський шифр Т-10М) (за кодифікації НАТО: Flanker-E) - радянський/російський багатоцільовий винищувач четвертого покоління." (Вікіпедія) Бомбардувальник - це Су-34. А на ілюстрації, чомусь, Су-25 - штурмовик. Переплуталися сушки у чиїйсь голові.
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11.08.2022 18:56 Відповісти
У кацапів ще були Су 30 см,Су 34.У Новофедорівці певно стояли.В Криму таких аеродромів штук 5 було.СУ 30 см нехороший літак для України,є ще вони у болотників,чи нема?Стоянки Су 30 см потрібно шукати в Криму,антирадарні ракети в України є,а може вже нема їх у кацапів,ніхто ж їх не рахував.Кацапи літаками торгували,можуть десь відкопати.Добре,що СУ 35 повбивали.
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11.08.2022 19:04 Відповісти
ихние запасы,пусть это будет ихняя головная боль,а вот где наши запасы авиации?в 1992 году в украине было 3 воздушные армии-всего 1100 боевых самолетов,и где все это?я думаю каждый здравомыслящий может подумав сказать-все просрали,продали на карман,а теперь с протянутой рукой стоим...
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11.08.2022 19:11 Відповісти
а ты сам где был в 1992? небось за кравчука голосовал?
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11.08.2022 20:09 Відповісти
тим літакам можливо вже тоді було по 15-20 років, а сьогодні їм вже під 50 років доходило би!!! це все морально і фізично застарілий хлам був би на сьогодні, навіть без розкрадання. Ось в сша не крадуть і в Арізоні є величезний цвинтар військових літаків і там їх також тисячі списаних стоять без толку...
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11.08.2022 22:43 Відповісти
ты где бот стоишь с протянутой рукой ? в Германии?
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12.08.2022 02:10 Відповісти
А наши истребители и бомбардировщики С аэродромами и полигонами , а также ракеты с танками, продали Росии и за рубеж и набили карманы "ярые патриоты Украины"- типа Кучмы, тимошенко, гриценко, патологического бездельника Ющенко и прочая пророссиская шваль!!!
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11.08.2022 20:04 Відповісти
а чего же ты раньше молчал падло и не возмущался?
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12.08.2022 02:12 Відповісти
І що? Танки Т- 62 мона,а Су - 24 ні?
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11.08.2022 20:45 Відповісти
з таким скаженим темпом, то 'через 2-3 тижні (с)' москалі пересядуть на дирижаблі і повітряні кулі!
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11.08.2022 22:39 Відповісти
 
 