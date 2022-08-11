Дві російські крилаті ракети "Калібр" знищили в небі над Харківщиною, - Повітряні сили ЗСУ

Сили ППО знищили дві російські ракети "Калібр" в небі над Харківщиною.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"11 серпня, на Харківщині, близько 13.30, зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено дві крилаті ракети "Калібр", випущені з акваторії Чорного моря", - йдеться в повідомленні.

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