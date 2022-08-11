УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12422 відвідувача онлайн
Новини Війна
7 485 36

Дві російські крилаті ракети "Калібр" знищили в небі над Харківщиною, - Повітряні сили ЗСУ

калибр

Сили ППО знищили дві російські ракети "Калібр" в небі над Харківщиною.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"11 серпня, на Харківщині, близько 13.30, зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено дві крилаті ракети "Калібр", випущені з акваторії Чорного моря", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: У Чорному морі РФ тримає 2 ракетні носії та 2 ВДК, напоготові до застосування 16 "Калібрів, - ОК "Південь"

Автор: 

крилаті ракети (1080) Харківщина (6054) Повітряні сили (2751)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+11
Якраз тоді тривога по всій Україні була.Молодці наші хлопці
показати весь коментар
11.08.2022 17:42 Відповісти
+10
так какашенков его ещё позавчера уничтожил ))
показати весь коментар
11.08.2022 17:49 Відповісти
+10
Героям слава !!!
показати весь коментар
11.08.2022 17:52 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мабуть німецький "Гепард" в дії
показати весь коментар
11.08.2022 17:39 Відповісти
може так, а може ні
показати весь коментар
11.08.2022 17:40 Відповісти
так какашенков его ещё позавчера уничтожил ))
показати весь коментар
11.08.2022 17:49 Відповісти
Гепард сбивает самолеты и вертолеты, а не крылатые ракеты. Скорее всего это норвежские NASAMS.
показати весь коментар
11.08.2022 17:51 Відповісти
Калібри збивали навіть з ЗУ-23
показати весь коментар
11.08.2022 17:55 Відповісти
Гепард по Калібрам найкраща зброя
показати весь коментар
11.08.2022 17:57 Відповісти
Mozet sbit i kalibr,glavnoje zafiksirovat ego.Geopard kak strelniot srazu celoje obloko oskolkov padajet na cel i ocen tocno
показати весь коментар
11.08.2022 18:16 Відповісти
Краще б знищили носія цих ракет. Моцква чекає до пари.
показати весь коментар
11.08.2022 18:43 Відповісти
Якраз тоді тривога по всій Україні була.Молодці наші хлопці
показати весь коментар
11.08.2022 17:42 Відповісти
Браво! Якщо не помиляюсь, за останній тиждень чи два саме калібри почали непогано збиватися
показати весь коментар
11.08.2022 17:45 Відповісти
Что ты несешь, дебил.
показати весь коментар
11.08.2022 17:49 Відповісти
Куча жертв, убийств, сломанные судьбы, калеки, а ему неплохо.
показати весь коментар
11.08.2022 17:50 Відповісти
Большивик???Маскировка 20 левел!!!В спам ботяра
показати весь коментар
11.08.2022 17:53 Відповісти
Большевік! Що ти верзеш Не так плохо .... що "наші" спцслужби в особі лейтенанта Баканова та його зама Наумова здали Південь України.
показати весь коментар
11.08.2022 17:52 Відповісти
я строчу з Кривого Рогу.. рф - це *********, а путін - *****, москва - *****бад
показати весь коментар
11.08.2022 18:05 Відповісти
так ти напиши що путін *****
показати весь коментар
11.08.2022 18:10 Відповісти
Большевік ! Так путін *****???
показати весь коментар
11.08.2022 18:08 Відповісти
вже є прогрес напісав призвище упиря з маленької літери
показати весь коментар
11.08.2022 18:12 Відповісти
Точно, з нами Зеленский і Коломойский!
показати весь коментар
11.08.2022 18:12 Відповісти
Куй з тобою і з ними.
показати весь коментар
11.08.2022 19:53 Відповісти
А он по сути прав. Только аккупация может выявить всех сепаров и колабарантов в стране. Да, печально, много жертв, но без этого, к сожалению, мы с рашкой не можем разойтись. И только сепар или ольгинец может писать ты куйню, которую пишешь ты. К сожалению. таких как ты не банят на ЦЕНЗОРЕ!
показати весь коментар
11.08.2022 18:13 Відповісти
бооооже.... Яке кончене...
показати весь коментар
11.08.2022 18:22 Відповісти
Героям слава !!!
показати весь коментар
11.08.2022 17:52 Відповісти
Слава ЗСУ!
показати весь коментар
11.08.2022 18:50 Відповісти
Хз.
Но в это время ничего не слышал.
Хотя если их действительно сбили то на другом конце города быстрей всего.
показати весь коментар
11.08.2022 19:16 Відповісти
ооо, як це прекрасно!!!!
показати весь коментар
11.08.2022 20:05 Відповісти
 
 