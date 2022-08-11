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Новини Війна
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Майже 40% генералів та офіцерів армії РФ, які брали участь у плануванні "спецоперації" в Україні, перебувають під слідством, - Генштаб ЗСУ

генштаб

У Російській Федерації близько 30-40% генералів та офіцерів, які брали участь у плануванні "спеціальної військової операції" в Україні, усунуті від виконання своїх обов’язків та перебувають під слідством.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Продовжуються репресивні заходи стосовно вищого та старшого офіцерського складу збройних сил Росії через провали стратегічних планів на українському напрямку... Близько 30-40% генералів і офіцерів, які брали участь у плануванні "спеціальної військової операції", усунуті від виконання своїх обов'язків і перебувають під слідством", - повідомив на брифінгу в четвер заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Збройних сил України Олексій Громов.

При цьому, за даними, які є в Генштабі, міністр оборони РФ Сергій Шойгу і начальник генштабу РФ генерал Валерій Герасимов залишаються на посадах "виключно для запобігання дискредитації вищого військового керівництва".

Також читайте: Росія виставила близько 137 тис. військових для війни проти України, - Резніков

Автор: 

армія рф (17801) Генштаб ЗС (6763)


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Кацапам це вже не допоможе!
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11.08.2022 17:54 Відповісти
А скільки вмерло? Відсотків 20?
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11.08.2022 17:58 Відповісти
Захотілося халяви, як завжди. Але не проконало
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11.08.2022 18:05 Відповісти
шо командиры - говно, шо оружие - говно, шо вся рашка -
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11.08.2022 18:06 Відповісти
Так вони ж всі як один мріяли про воскресіння т.Сталіна? А де т.Сталін, там і т.Бєрія поруч...
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11.08.2022 18:07 Відповісти
сталин уже не тот..так шо посидят на бутылке и вернутся
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11.08.2022 21:20 Відповісти
в Україні жодного *******..щика тим часом не під слідством не спостерігається... ну шо - з кого тут кепкувати треба?
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11.08.2022 19:02 Відповісти
40% це добре,а в штуках кіко.
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11.08.2022 21:39 Відповісти
 
 