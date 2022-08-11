Майже 40% генералів та офіцерів армії РФ, які брали участь у плануванні "спецоперації" в Україні, перебувають під слідством, - Генштаб ЗСУ

У Російській Федерації близько 30-40% генералів та офіцерів, які брали участь у плануванні "спеціальної військової операції" в Україні, усунуті від виконання своїх обов’язків та перебувають під слідством.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Продовжуються репресивні заходи стосовно вищого та старшого офіцерського складу збройних сил Росії через провали стратегічних планів на українському напрямку... Близько 30-40% генералів і офіцерів, які брали участь у плануванні "спеціальної військової операції", усунуті від виконання своїх обов'язків і перебувають під слідством", - повідомив на брифінгу в четвер заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Збройних сил України Олексій Громов.

При цьому, за даними, які є в Генштабі, міністр оборони РФ Сергій Шойгу і начальник генштабу РФ генерал Валерій Герасимов залишаються на посадах "виключно для запобігання дискредитації вищого військового керівництва".

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