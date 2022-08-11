До порту "Південний" прибуде судно під навантаження зерном для Африки, - Мінінфраструктури

З України пшениця буде доставлена до Ефіопії

Про це повідомляють на сторінці Міністерства інфраструктури України, передає Цензор.НЕТ.

12 серпня у порт "Південний" має прибути судно Brave commander під прапором Ліберії. На нього буде навантажено 23 тисячі тонн пшениці. Судно зафрахтоване в рамках Світової продовольчої програми ООН і буде направлено через порт Джибуті до Ефіопії для боротьби з голодом в Східній Африці.

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З початку серпня з українських морських портів Чорноморськ, Одеса та Південний вийшло в Середземне море 12 суден. Всього гуманітарним коридором з морських портів було вивезено близько 375 тисяч тонн зернових вантажів та інших продуктів харчування. Про це повідомив представник Генерального штабу ЗСУ під час брифінгу.

