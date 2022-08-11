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До порту "Південний" прибуде судно під навантаження зерном для Африки, - Мінінфраструктури

зерно

З України пшениця буде доставлена до Ефіопії

Про це повідомляють на сторінці Міністерства інфраструктури України, передає Цензор.НЕТ.

12 серпня у порт "Південний" має прибути судно Brave commander під прапором Ліберії. На нього буде навантажено 23 тисячі тонн пшениці. Судно зафрахтоване в рамках Світової продовольчої програми ООН і буде направлено через порт Джибуті до Ефіопії для боротьби з голодом в Східній Африці.

Читайте також: Судно з українським зерном через негоду не змогло вийти з Чорноморського порту, - Міноборони Туреччини

З початку серпня з українських морських портів Чорноморськ, Одеса та Південний вийшло в Середземне море 12 суден. Всього гуманітарним коридором з морських портів було вивезено близько 375 тисяч тонн зернових вантажів та інших продуктів харчування. Про це повідомив представник Генерального штабу ЗСУ під час брифінгу.

Африка (311) зерно (3133) зернові (1241) Мінінфраструктури (2060)


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Топ коментарі
+1
Теперь понятен вояж лаврова в Африку. Там большие залежи совецкого вооружения. Решил проехаться и попроситься, тварь...
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11.08.2022 17:55 Відповісти
+1
Спочатку передзвоніть спитай чи воно їм треба. Бо буде як з Лівією яка вже закупилася краденим.
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11.08.2022 18:28 Відповісти
+1
ну це вже прогрес. пшениця в ефіопію. а була кукурудза в сомалі.
я впевнена, ці всі інвестори/зернотрейдери - це все коломойша і зелена шобла, того вони так за ту кукурудзу і паряться.
шось ботиха наша зернова десь поділася, не пише. мабуть, замовлення від подоляка нема.
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11.08.2022 20:09 Відповісти
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Теперь понятен вояж лаврова в Африку. Там большие залежи совецкого вооружения. Решил проехаться и попроситься, тварь...
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11.08.2022 17:55 Відповісти
арааааааа!!!! це пырымога!! пофуй азовстальці, тереторіі украінські - такі да, пофуй!!
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11.08.2022 17:57 Відповісти
Окупанти готують СУДИЛИЩЕ над бійцями полку "АЗОВ" https://youtu.be/AhYGtK3yc54 https://youtu.be/AhYGtK3yc54

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11.08.2022 20:11 Відповісти
казали, що в місяць хочуть відвантажувати 3-3,5 млн тон, а якщо навіть кожного дня буде приходити таке судно, то це всього 0,7 млн тон на місяць. Не густо. Але одне судно прийшло і це вже новина.
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11.08.2022 18:00 Відповісти
На голод в Україні відповімо організаторам розстрілом.
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11.08.2022 18:47 Відповісти
Русня от этого видео пьет антидепресанты
Последствия прилетов в Крыму -17 самолетов и около 100 военных включая обслуживающий персонал и пилоты https://m.youtube.com/watch?v=rhaJN2XkQL0&t=6s
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11.08.2022 18:03 Відповісти
віктор, ти як пилип з конопель. ми цю тему в іншому місці обговорюємо. неприлічно.
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11.08.2022 20:10 Відповісти
Спочатку передзвоніть спитай чи воно їм треба. Бо буде як з Лівією яка вже закупилася краденим.
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11.08.2022 18:28 Відповісти
ну це вже прогрес. пшениця в ефіопію. а була кукурудза в сомалі.
я впевнена, ці всі інвестори/зернотрейдери - це все коломойша і зелена шобла, того вони так за ту кукурудзу і паряться.
шось ботиха наша зернова десь поділася, не пише. мабуть, замовлення від подоляка нема.
показати весь коментар
11.08.2022 20:09 Відповісти
 
 