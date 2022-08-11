Для військових передали 50 000 наборів харчування з підігрівом, - Кличко зустрівся з послом Ізраїлю
Віталій Кличко зустрівся з послом Ізраїлю в Україні Міхаелем Бродським, який передав готове харчування з нагріваючими елементами для військових.
Про це мер Києва повідомив на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Зустрівся з Надзвичайним і Повноважним Послом Держави Ізраїль в Україні Міхаелем Бродським. Посольство передало Києву 50 тисяч пакунків готового харчування, з нагріваючими елементами. Місто передасть їх на потреби Збройних Сил України, нашим захисникам. Така допомога - реалізація домовленості столиці та Посольства Ізраїлю в Україні. Ми вдячні Ізраїлю за підтримку, яку він надає Україні та Києву від початку широкомасштабного російського вторгнення. Це сотні тонн гуманітарної допомоги, медична допомога. А також підготовка наших фахівців-психологів для роботи з українцями, які постраждали від війни", - повідомив Кличко.
Віталій Кличко та Міхаель Бродський обговорили також подальше співробітництво.
"Обговорили з Міхаелем Бродським і співробітництво щодо створення реабілітаційних центрів в Україні. Також пан Посол зазначив, що Ізраїль прийматиме поранених українських захисників, зокрема, тих, кому потрібне протезування. Прийматимуть і дітей з онкологією", - зазначив Кличко.
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їжа ця прекрасна, я впевнена