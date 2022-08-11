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Новини Допомога Україні
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Для військових передали 50 000 наборів харчування з підігрівом, - Кличко зустрівся з послом Ізраїлю

кличко

Віталій Кличко зустрівся з послом Ізраїлю в Україні Міхаелем Бродським, який передав готове харчування з нагріваючими елементами для військових.

Про це мер Києва повідомив на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Зустрівся з Надзвичайним і Повноважним Послом Держави Ізраїль в Україні Міхаелем Бродським. Посольство передало Києву 50 тисяч пакунків готового харчування, з нагріваючими елементами. Місто передасть їх на потреби Збройних Сил України, нашим захисникам. Така допомога - реалізація домовленості столиці та Посольства Ізраїлю в Україні. Ми вдячні Ізраїлю за підтримку, яку він надає Україні та Києву від початку широкомасштабного російського вторгнення. Це сотні тонн гуманітарної допомоги, медична допомога. А також підготовка наших фахівців-психологів для роботи з українцями, які постраждали від війни", - повідомив Кличко.

Віталій Кличко та Міхаель Бродський обговорили також подальше співробітництво.

"Обговорили з Міхаелем Бродським і співробітництво щодо створення реабілітаційних центрів в Україні. Також пан Посол зазначив, що Ізраїль прийматиме поранених українських захисників, зокрема, тих, кому потрібне протезування. Прийматимуть і дітей з онкологією", - зазначив Кличко.

Також дивіться: 35 мікроавтобусів передав Кличко прикордонникам. ФОТО

Автор: 

Ізраїль (1658) Кличко Віталій (3527) Бродський посол (37)


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Топ коментарі
+14
А це нічого що "жиди" "плюнули" ракетами під Дамаск і сотні дронів, які планувалися передать кацапам, не піднімуться в повітря і не принесуть нам смерть - бо згоріла і готова продукція і сам завод по їх випуску? Вони нам нічим не зобов"язані, тому дякувать треба за будь-яку підтримку! А ті "пайки" - шикарна штука для тих, хто знає, що таке мерзнуть у полі і жерти сухарі та холодну кашу з бараниною з консервної банки і снігом заїдать!
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11.08.2022 18:42 Відповісти
+5
батьки майже третини ізраїльтян вихідці з України- чесно не очікував такого наплювательського відношення з їх боку-
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11.08.2022 18:32 Відповісти
+4
Шлемы и аптечки тоже уже пошли, так что одними завтраками они не отделались, +приём раненных с протезированием, за что и спасибо
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11.08.2022 19:11 Відповісти
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Шлемы и аптечки тоже уже пошли, так что одними завтраками они не отделались, +приём раненных с протезированием, за что и спасибо
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11.08.2022 19:11 Відповісти
Ізраїль нічого так просто не робить.
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11.08.2022 18:31 Відповісти
батьки майже третини ізраїльтян вихідці з України- чесно не очікував такого наплювательського відношення з їх боку-
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11.08.2022 18:32 Відповісти
А це нічого що "жиди" "плюнули" ракетами під Дамаск і сотні дронів, які планувалися передать кацапам, не піднімуться в повітря і не принесуть нам смерть - бо згоріла і готова продукція і сам завод по їх випуску? Вони нам нічим не зобов"язані, тому дякувать треба за будь-яку підтримку! А ті "пайки" - шикарна штука для тих, хто знає, що таке мерзнуть у полі і жерти сухарі та холодну кашу з бараниною з консервної банки і снігом заїдать!
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11.08.2022 18:42 Відповісти
Одне непокоїть - спи@дять зелені курви, ой спи@дять по дорозі! Або ж згноять на митних складах! Аби тільки ЗСУ не дісталося!
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11.08.2022 19:52 Відповісти
І ще більше з параши.
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11.08.2022 18:50 Відповісти
Вони там появились після третього(між АВІ,РІ,Прусії) розділу Речі Посполитої самий кінець 18ст.на території якої проживало 70% всіх євреїв у світі в тому числі і в ЗУ.
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11.08.2022 22:07 Відповісти
Сподіваюсь мацу в сухпай поклали ?
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11.08.2022 21:43 Відповісти
нам це на один зуб
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11.08.2022 18:42 Відповісти
Еге, на півзуба, враховуючи кількість солдат на передку
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11.08.2022 21:44 Відповісти
Уряд ФРН вирішив зробити відкритою інформацію про військову допомогу Україні на тлі критики щодо відставання Берліна в цьому питанні порівняно з іншими партнерами.
Вказано, зокрема, 3 тис. патронів Panzerfaust 3; 14,9 тис. протитанкових мін; 500 ракет STINGER і 2700 STRELA; 16 мільйонів набоїв до стрілецької зброї; 100 кулеметів MG 3 з 500 запасними стволами та затворами; 100 тис. ручних гранат; 350 тис. детонаторів; 23 тис. бойових шоломів; 178 автомобілів (вантажівки, мікроавтобуси, позашляховики); 100 наметів; 12 генераторів та ін., включаючи медичні матеріали та пальне. На черзі - 10 тис. артилерійських снарядів; 53 тис. зенітних ***********; 5,8 мільйона патронів; 7 САУ *************** 2000, 5 тис. бойових шоломів, дрони, тепловізори, гармати, вантажівки та БМП; 30 зенітних танків GEPARD, ЗРК IRIS-T; РЛС COBRA; РСЗВ MARS із ************ тощо.
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11.08.2022 18:46 Відповісти
спасибі і за це
їжа ця прекрасна, я впевнена
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11.08.2022 19:58 Відповісти
мало того, пайки еще и кошерные.
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11.08.2022 20:03 Відповісти
Пригадався репортаж якоїсь західної ЗМІ з передка про операторів Стугни у засідці: дядьки тягали з собою бутильок із салом! 😂
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11.08.2022 21:49 Відповісти
 
 