Рашисти знову вдарили по Запорізькій АЕС: Влучили на територію станції поблизу першого енергоблоку
Російські окупанти продовжують обстрілювати територію поблизу Запорізької АЕС. Цього разу рашисти влучили по території АЕС.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Енергоатома".
"Загарбники знову поцілили на територію атомної електростанції, влучивши зовсім неподалік від першого енергоблоку. Вони пошкодили насосну станцію господарсько-побутових стоків. Поблизу зафіксовано обширне задимлення.
Ситуація загострюється, адже зовсім поруч розташовані джерела випромінювання та пошкоджено кілька радіаційних датчиків", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+8 Vladyslav Novikov
показати весь коментар11.08.2022 19:21 Відповісти Посилання
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показати весь коментар11.08.2022 18:44 Відповісти Посилання
+5 Alexander Savely
показати весь коментар11.08.2022 19:15 Відповісти Посилання
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Привіт від ЗСУ.
А потом "ликвидация последствий"
Очередные перемирия и т п.
на курской РБМК-1000 стоит, путину это ни о чем не говорит (он идиот), а тот кто кое-что знает, тот поймет всю глубину вопроса=)
Но ведь понятно что этого не будет
Если подумать реально
Украина будет либо целостной и свободной, либо ядерной пустыней. Для всех. И не только она.
Но рабами она НЕ БУДЕТ.