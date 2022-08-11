Рашисти знову вдарили по Запорізькій АЕС: Влучили на територію станції поблизу першого енергоблоку

Російські окупанти продовжують обстрілювати територію поблизу Запорізької АЕС. Цього разу рашисти влучили по території АЕС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Енергоатома".

"Загарбники знову поцілили на територію атомної електростанції, влучивши зовсім неподалік від першого енергоблоку. Вони пошкодили насосну станцію господарсько-побутових стоків. Поблизу зафіксовано обширне задимлення.



Ситуація загострюється, адже зовсім поруч розташовані джерела випромінювання та пошкоджено кілька радіаційних датчиків", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти втретє за добу обстрілювали район поблизу ЗАЕС, влучили в пожежну частину, - "Енергоатом". ФОТО