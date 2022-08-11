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Новини Війна
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Рашисти знову вдарили по Запорізькій АЕС: Влучили на територію станції поблизу першого енергоблоку

заес

Російські окупанти продовжують обстрілювати територію поблизу Запорізької АЕС. Цього разу рашисти влучили по території АЕС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Енергоатома".

"Загарбники знову поцілили на територію атомної електростанції, влучивши зовсім неподалік від першого енергоблоку. Вони пошкодили насосну станцію господарсько-побутових стоків. Поблизу зафіксовано обширне задимлення.

Ситуація загострюється, адже зовсім поруч розташовані джерела випромінювання та пошкоджено кілька радіаційних датчиків", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти втретє за добу обстрілювали район поблизу ЗАЕС, влучили в пожежну частину, - "Енергоатом". ФОТО

Автор: 

АЕС (1157) обстріл (29105) Енергоатом (1644) Запорізька АЕС (1426)


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Топ коментарі
+8
Украина пока терпит. Но терпение может закончится. И, раз ООН, Красный Крест и прочая х#йня так лижут жопу путину, то ЗАЭС взлетает на воздух, и в мире начинается резкий движ.
Украина будет либо целостной и свободной, либо ядерной пустыней. Для всех. И не только она.
Но рабами она НЕ БУДЕТ.
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11.08.2022 19:21 Відповісти
+7
У передмісті Бердянська пролунав сильний вибух, після якого в небо піднявся стовп диму.
Привіт від ЗСУ.
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11.08.2022 18:44 Відповісти
+5
переговоров с єрмаком просят: перемирие и закрепление "успехов".
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11.08.2022 19:15 Відповісти
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Прям перед совбезом ООН!!!Как неожиданно!
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11.08.2022 18:28 Відповісти
Імперський дух шкалить! Аби не зашкалило…
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11.08.2022 18:31 Відповісти
Мабуть ***** домагається перемовин таким чином.
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11.08.2022 18:34 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ZyL0umN1IZ0 КРЫМ и HIRMAS | Перспективные объекты для атаки видео
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11.08.2022 18:34 Відповісти
Хотят суки с помощью ядерного терроризма надавить на запад, чтобы не дать возможности контрнаступления ЗСУ
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11.08.2022 18:41 Відповісти
І з соплежуями на заході то, нажаль, може ще й спрацювати.
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11.08.2022 18:43 Відповісти
вони ж її контролюють. навіщо стріляють?
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11.08.2022 18:42 Відповісти
переговоров с єрмаком просят: перемирие и закрепление "успехов".
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11.08.2022 19:15 Відповісти
У передмісті Бердянська пролунав сильний вибух, після якого в небо піднявся стовп диму.
Привіт від ЗСУ.
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11.08.2022 18:44 Відповісти
Могут и повредить специально немного

А потом "ликвидация последствий"
Очередные перемирия и т п.
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11.08.2022 18:49 Відповісти
Якщо станція генерую електроенергію в мережу України, чого окупанти її не зупиняють?
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11.08.2022 18:54 Відповісти
А ***** не думает, что курскую АЭС в ответ может прилететь?
на курской РБМК-1000 стоит, путину это ни о чем не говорит (он идиот), а тот кто кое-что знает, тот поймет всю глубину вопроса=)
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11.08.2022 19:03 Відповісти
Может

Но ведь понятно что этого не будет

Если подумать реально
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11.08.2022 19:06 Відповісти
блеф, - это не то, что "будет", а то, что "может быть". Это понимать надо)
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11.08.2022 19:21 Відповісти
Я понял всю глубину: такой же как на ЧАЭС
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11.08.2022 19:35 Відповісти
ты, явно, умнее путина=)
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11.08.2022 19:36 Відповісти
А что ты предлагаешь им прямо заявить что они взорвут АЭС если не выполнят требования?
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11.08.2022 19:16 Відповісти
Украина пока терпит. Но терпение может закончится. И, раз ООН, Красный Крест и прочая х#йня так лижут жопу путину, то ЗАЭС взлетает на воздух, и в мире начинается резкий движ.
Украина будет либо целостной и свободной, либо ядерной пустыней. Для всех. И не только она.
Но рабами она НЕ БУДЕТ.
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11.08.2022 19:21 Відповісти
Так вони це декілька днів тому заявили, але чомусь всі організації строчущі антиукраїнські звіти як води в рота набрали інші вважають що це нібито фейк бо росіяни на таке не здатні.
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11.08.2022 19:35 Відповісти
А не пошел бы ты нах,тролль кацапский?🤔
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11.08.2022 19:33 Відповісти
Та хай стріляють. Пох. Не звертайте увагу. Раніше треба було думати. А тепер морською капустою запасаємось. Головне,що дєрьмак і татаров повинні здохнути.
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11.08.2022 19:32 Відповісти
И не только они. Там список
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11.08.2022 21:48 Відповісти
Хоч розуміє бєніна макака що вона накоїла, три роки руйнуючи обороноздатність країни і запустивши ворога так глибоко, дозволивши захопити спочатку Чорнобильську, а потім і Запорожську АЕС??? Заглядач мамін, в очі #уйла…
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11.08.2022 22:50 Відповісти
 
 