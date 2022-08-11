"Слуги народу" хочуть провалити голосування за призначення адвоката Маселка членом ВРП, бо їм "треба своя людина на порішать", - волонтер Сініцин
Народні депутати від "Слуги народу" не хочуть голосувати за те, щоби членом Вищої ради правосуддя став адвокат, член правління Фундації DEJURE Роман Маселко.
Про це повідомляє у фейсбуці волонтер Роман Сініцин, передає Цензор.НЕТ.
Він вказує, що зараз занурений у допомогу армії та не має особливо часу, щоб розбиратись в реформах, законах, ходить на якісь акції чи організовувати їх.
"Але те, що до мене подекуди доходить, страшенно вкурвлює. Поки більшість небайдужих людей зайняті захистом України, влада під шумок продовжує творити х#йню.
Я завжди підтримував судову реформу, бо нормальні суди - це база, без якої не може існувати нормальна держава і розвиватись економіка.
А зараз - це ще й запорука того, що ворожий коригувальник, зрадник, колаборант, продажний воєнком - присядуть надовго і серйозно, а не вийдуть з зали суду під заставу чи за хабар, чи тому що суддя сам підтримує рускій мір по тихому.
Але попри війну реформа косо-криво триває - відбувається конкурс до Вищої ради правосуддя.
Від ВРП буде залежати, хто завтра сидітиме у суді, куди ви прийдете захищати свої права.
До мене дійшли чутки, що депутати більшості не хочуть голосувати за те, щоби членом ВРП став Роман Маселко, бо він комусь там ніби дуже муляє в ОП.
Я знаю Рому як адвоката Майдану, який домігся звільнення купи зашкварних суддів за арешти активістів і хабарі. Це людина, до порядності і професійності якої взагалі немає жодних питань. І вочевидь монобільшість не хоче за нього голосувати, бо їй треба своя людина на порішать, а не незалежний член ВРП", - розповідає Сініцин.
Він просить "слугу народу" Давида Арахамію сприяти, щоб його колеги з фракції "зробили свою роботу нормально і призначили на посаду людину, яка цього заслуговує як ніхто". Він також просить всіх звернутися до нардепів, щоб ті сприяли призначенню Маселко.
Голосування проходитиме 15 або 16 серпня.
Нагадаємо, 22 лютого 10 із 15 членів Вищої ради правосуддя достроково склали повноваження за власним бажанням, в результаті чого ВРП втратила кворум і припинила свої повноваження. Причиною такого кроку у ВРП назвали дії Етичної ради, яка з 8 лютого почала оцінювати одночасно всіх членів ВРП, крім голови Верховного суду. 27 травня Етична рада відновила проведення співбесід до Вищої ради правосуддя, розпочатих в лютому.
23 липня президент Володимир Зеленський утворив конкурсну комісію з добору кандидатів у ВРП і розпорядився провести конкурс.
Планується, що новий склад ВРП буде сформовано до вересня.
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я голосував за нього на виборах 2019
пусть майо імя будєт в тайнє!
а можетє лічно прійті мєня денацифіцировать?
у мєня до вас вопроси лічнава характєра єсть
Як на мене - це була давно спланована піар акція. І навряд чи патріотами...
Живя на войне
Страна утопала
В ЗЕленом #@вне
так і будуть всякі арахамії, колі-катлети татарові і єрмаки деребанити Україну
а ті ******* в ВР яких народ не знає ні по прізвиську ні в обличчя
за 20=30 штук баксів продали нас з першого засідання
оцеВам по списках
оце Вам більшість в ВР
подивіться уважно на другу стрічку...
за них хтось з Вас голосував?
ВР їх призначала на посади?
як що ні, то якого куя ці чмирі роблять погоду в УКРАЇНІ, мать вашу?
кожного "зеленого" депутата треба відловлювати та просто ****#ти, як шуфрича. Без варіантів.