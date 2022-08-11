"Слуги народу" хочуть провалити голосування за призначення адвоката Маселка членом ВРП, бо їм "треба своя людина на порішать", - волонтер Сініцин

Народні депутати від "Слуги народу" не хочуть голосувати за те, щоби членом Вищої ради правосуддя став адвокат, член правління Фундації DEJURE Роман Маселко.

Про це повідомляє у фейсбуці волонтер Роман Сініцин, передає Цензор.НЕТ.

Він вказує, що зараз занурений у допомогу армії та не має особливо часу, щоб розбиратись в реформах, законах, ходить на якісь акції чи організовувати їх.

"Але те, що до мене подекуди доходить, страшенно вкурвлює. Поки більшість небайдужих людей зайняті захистом України, влада під шумок продовжує творити х#йню.

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Я завжди підтримував судову реформу, бо нормальні суди - це база, без якої не може існувати нормальна держава і розвиватись економіка.

А зараз - це ще й запорука того, що ворожий коригувальник, зрадник, колаборант, продажний воєнком - присядуть надовго і серйозно, а не вийдуть з зали суду під заставу чи за хабар, чи тому що суддя сам підтримує рускій мір по тихому.

Але попри війну реформа косо-криво триває - відбувається конкурс до Вищої ради правосуддя.

Від ВРП буде залежати, хто завтра сидітиме у суді, куди ви прийдете захищати свої права.

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До мене дійшли чутки, що депутати більшості не хочуть голосувати за те, щоби членом ВРП став Роман Маселко, бо він комусь там ніби дуже муляє в ОП.

Я знаю Рому як адвоката Майдану, який домігся звільнення купи зашкварних суддів за арешти активістів і хабарі. Це людина, до порядності і професійності якої взагалі немає жодних питань. І вочевидь монобільшість не хоче за нього голосувати, бо їй треба своя людина на порішать, а не незалежний член ВРП", - розповідає Сініцин.

Він просить "слугу народу" Давида Арахамію сприяти, щоб його колеги з фракції "зробили свою роботу нормально і призначили на посаду людину, яка цього заслуговує як ніхто". Він також просить всіх звернутися до нардепів, щоб ті сприяли призначенню Маселко.

Голосування проходитиме 15 або 16 серпня.

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Нагадаємо, 22 лютого 10 із 15 членів Вищої ради правосуддя достроково склали повноваження за власним бажанням, в результаті чого ВРП втратила кворум і припинила свої повноваження. Причиною такого кроку у ВРП назвали дії Етичної ради, яка з 8 лютого почала оцінювати одночасно всіх членів ВРП, крім голови Верховного суду. 27 травня Етична рада відновила проведення співбесід до Вищої ради правосуддя, розпочатих в лютому.

23 липня президент Володимир Зеленський утворив конкурсну комісію з добору кандидатів у ВРП і розпорядився провести конкурс.

Планується, що новий склад ВРП буде сформовано до вересня.

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