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Новини Судова реформа
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"Слуги народу" хочуть провалити голосування за призначення адвоката Маселка членом ВРП, бо їм "треба своя людина на порішать", - волонтер Сініцин

маселко,сініцин

Народні депутати від "Слуги народу" не хочуть голосувати за те, щоби членом Вищої ради правосуддя став адвокат, член правління Фундації DEJURE Роман Маселко.

Про це повідомляє у фейсбуці волонтер Роман Сініцин, передає Цензор.НЕТ.

Він вказує, що зараз занурений у допомогу армії та не має особливо часу, щоб розбиратись в реформах, законах, ходить на якісь акції чи організовувати їх.

"Але те, що до мене подекуди доходить, страшенно вкурвлює. Поки більшість небайдужих людей зайняті захистом України, влада під шумок продовжує творити х#йню.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До вересня планують обрати доброчесний склад Вищої ради правосуддя, - нардеп Маслов

Я завжди підтримував судову реформу, бо нормальні суди - це база, без якої не може існувати нормальна держава і розвиватись економіка.

А зараз - це ще й запорука того, що ворожий коригувальник, зрадник, колаборант, продажний воєнком - присядуть надовго і серйозно, а не вийдуть з зали суду під заставу чи за хабар, чи тому що суддя сам підтримує рускій мір по тихому.

Але попри війну реформа косо-криво триває - відбувається конкурс до Вищої ради правосуддя.

Від ВРП буде залежати, хто завтра сидітиме у суді, куди ви прийдете захищати свої права.

Також читайте: Судова мафія проштовхує через Верховну Раду низку неконституційних рішень з відновлення ВРП, - Жернаков

До мене дійшли чутки, що депутати більшості не хочуть голосувати за те, щоби членом ВРП став Роман Маселко, бо він комусь там ніби дуже муляє в ОП.

Я знаю Рому як адвоката Майдану, який домігся звільнення купи зашкварних суддів за арешти активістів і хабарі. Це людина, до порядності і професійності якої взагалі немає жодних питань. І вочевидь монобільшість не хоче за нього голосувати, бо їй треба своя людина на порішать, а не незалежний член ВРП", - розповідає Сініцин.

Він просить "слугу народу" Давида Арахамію сприяти, щоб його колеги з фракції "зробили свою роботу нормально і призначили на посаду людину, яка цього заслуговує як ніхто". Він також просить всіх звернутися до нардепів, щоб ті сприяли призначенню Маселко.

Голосування проходитиме 15 або 16 серпня.

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Слуги народу хочуть провалити голосування за призначення адвоката Маселка членом ВРП, бо їм треба своя людина на порішать, - волонтер Сініцин 01

Нагадаємо, 22 лютого 10 із 15 членів Вищої ради правосуддя достроково склали повноваження за власним бажанням, в результаті чого ВРП втратила кворум і припинила свої повноваження. Причиною такого кроку у ВРП назвали дії Етичної ради, яка з 8 лютого почала оцінювати одночасно всіх членів ВРП, крім голови Верховного суду. 27 травня Етична рада відновила проведення співбесід до Вищої ради правосуддя, розпочатих в лютому.

23 липня президент Володимир Зеленський утворив конкурсну комісію з добору кандидатів у ВРП і розпорядився провести конкурс.

Планується, що новий склад ВРП буде сформовано до вересня.

Читайте також: "Побоялись співбесід з міжнародниками", - ЦПК про відставку 10 членів Вищої ради правосуддя

Автор: 

судова реформа (1459) Арахамія Давид (1106) Сініцин Роман (37) Вища рада правосуддя (583) Маселко Роман (98) Слуга народу (2819)


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Топ коментарі
+20
Довольні хами, ситі в них *****"
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11.08.2022 19:40 Відповісти
+17
Та не потрібно вже пальцем показувати на "слуг" і Зеленського. Це ви 73% все це зробили. Хавайте, дивіться "свати" і Голобородьку і платіть за все в 10 раз дорожче, бо кінець епохи бідності у них пройшов у 2019 році, грошей стало купа, то і платіть і мовчіть. Ви все своє і наше профукали.
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11.08.2022 19:10 Відповісти
+16
Цікаво було б розібратися про джерела фінансування серіалу "Слуга народу".
Як на мене - це була давно спланована піар акція. І навряд чи патріотами...
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11.08.2022 19:13 Відповісти
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слава преЗеденту Єрмаку!
я голосував за нього на виборах 2019
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11.08.2022 19:05 Відповісти
ой, байюсь разаблачєнія!
пусть майо імя будєт в тайнє!
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11.08.2022 19:11 Відповісти
ой, тока нє ето! мєня можетє рєзать на кускі, тока нє накривайтє ботофєрму!
а можетє лічно прійті мєня денацифіцировать?
у мєня до вас вопроси лічнава характєра єсть
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11.08.2022 19:23 Відповісти
Не отвечайте новорождённому на Цензоре каZZапу. Сразу в спам его.
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11.08.2022 19:26 Відповісти
))) междупрочим, это один из тутошних многолетних "ветеранов", судя по его "почерку".
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11.08.2022 19:51 Відповісти
"Почерк" забаненного каZZапа уже никто здесь не увидит, но как видите предельную степень тупости любого коммента- то это каZZап обыкновенный.
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11.08.2022 22:25 Відповісти
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11.08.2022 19:30 Відповісти
ни хера себе тебя накрыло ? ты рядом с арестовичем сидел ? или слугам свежие бошки подогнали ?
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11.08.2022 19:16 Відповісти
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11.08.2022 19:37 Відповісти
пєтушиний куточок
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11.08.2022 19:38 Відповісти
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11.08.2022 19:56 Відповісти
Псевдовченість... Напускна вченість для плебсу...
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11.08.2022 22:32 Відповісти
)))))))))))) главное, шо зе откопал топор войны и щас порубает им всех и слева и справа!
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11.08.2022 19:26 Відповісти
Та не потрібно вже пальцем показувати на "слуг" і Зеленського. Це ви 73% все це зробили. Хавайте, дивіться "свати" і Голобородьку і платіть за все в 10 раз дорожче, бо кінець епохи бідності у них пройшов у 2019 році, грошей стало купа, то і платіть і мовчіть. Ви все своє і наше профукали.
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11.08.2022 19:10 Відповісти
Цікаво було б розібратися про джерела фінансування серіалу "Слуга народу".
Як на мене - це була давно спланована піар акція. І навряд чи патріотами...
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11.08.2022 19:13 Відповісти
так визнали всі, і рашисти, і зеслуги, що кремль давав зекоманді гроші на передвиборчу компанію, а зекоманда брала.
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11.08.2022 19:53 Відповісти
зелені підарки
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11.08.2022 19:16 Відповісти
Слуги дорішаються, що «порєшають» іх самих!
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11.08.2022 19:16 Відповісти
А хто буде "решать" "слуг"? Вівці 73%? Та ні, "оні ужє нє галасавалі", " ані палітікаю нє занімаюца", "во всьом вінават Парашенка, млг би както даходчівіє расказать, шо нє нужно біло єтого дєлать".
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11.08.2022 19:21 Відповісти
Та досить вже скиглити/істерити в кожному пості про 73%. Хто буде «рішать» - народ України, вам що досі не видно,що всупереч, і що було до того в нашій історії не пам'ятаєте?
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11.08.2022 20:23 Відповісти
а що Вам у написаному мною не зрозуміло? Все, що твориться сьогодні в державі зробили своїми копитцями вівці і барани 73%, чи не так? Не думали єрмаки, подоляки, лисі, юзіки, тамбовські вовки, зеленські, портнови сідати у владні кабінети і косити бабло.Вони попробували биканути і вийшло, 73% надивилися бігуса, сучкимойсея, яка правильно звучить ********** і кіно про Голоборольку зганьбили державу і наперед своїх дітей, внуків, те що себе, то хто їм дохтор. Я буду продовжувати при кожній нагоді нагадувати про це наріду 73% не скігліти, бо це їх копиток справа.
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11.08.2022 20:33 Відповісти
Ви хоче звинувати міфічні 73%, бо на виборах були не 100% виборців, ) доречі чому?) при цьому не хочете проаналізувати чому така маніпуляція мала змогу з'явитися. Це результат не року і не двох, а процес довжино з нашу незалежність, багато уроків було, висновків зроблено не достатньо, і урок виборів 2019р нам прийдеться «відкашляти» але безумовно, краще б без цього всьго гівна…
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11.08.2022 21:03 Відповісти
я нікого не бажаю звинувачувати, я констатую факт не міфічного, а реального відсотку за Боневтіка і серед проголосовавших 73%, які реально були за нього, були за війну, за підвищення цін, за долар по 50, за безробіття, за знищення економіки, за страждання дітей і жінок, за постійні нічні обстріли Миколаєва, Харкова, Нікополя, Маріуполя...
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11.08.2022 21:20 Відповісти
Їх так і не поменшало , ну може 1%. Так що нічого доброго нас не чекає. Ось маляр повідомило що один із високопоставлених військових повідомив пресі секретну інформацію. Тепер гадають хто. Є версія що Кривоніс хоча він не в справі і може викласти тільки свою думку - це не зрада. Другий Марченко ( між іншим я слухав обох і ніякої зради не помітив) . Так от справи на півдні пішли на краще , можна Марченко відсторонити в кращому випадку і поставити свого пацика. До кінця війни це чекає і Залужного. Війну повинні виграти - величайший , арестович , єрмак, маляр, резніков ,верещак і т.д.
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12.08.2022 07:01 Відповісти
Всіх зелених ********* загрузити на вантажівки та відправити в Піски копати окопи. Хто виживе - повернути в Раду і нехай далі приймають закони.
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11.08.2022 19:21 Відповісти
Тільки після тебе
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11.08.2022 19:37 Відповісти
Каклета, це ти? Значить сидіти в Раді красти бабло - це ти. А захищати тебе - це я. Так виходить?
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11.08.2022 19:57 Відповісти
На скільки треба бути конченими уродами,ну просто д..білами щоб в такий час займатись головотяпством,жадністю,і цинізмом.Ви йолопи зелені,сьогодні ви є а завтра може і не бути,зробіль щось для держави реально нормального,для військових які бережуть ваші дупи від оркостану.Дурепи, там вас кинуть на підвал або тупо спалять,якщо ми не будемо в нато і єс нам всім п велика,ну як того не розуміти.Трутні зелені ви розумієте що зараз вас годує США і євросоюз,купу соціалки покривають їхні фінанси.
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11.08.2022 19:28 Відповісти
Позбавити Маселка громадянства і не має проблем... а за компанію і волонтера Сініцина.,
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11.08.2022 19:29 Відповісти
а що є підстави, мають інше громадянство?
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11.08.2022 19:42 Відповісти
Харкая кровью

Живя на войне

Страна утопала

В ЗЕленом #@вне
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11.08.2022 19:29 Відповісти
Довольні хами, ситі в них *****"
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11.08.2022 19:40 Відповісти
чем больше тєла, тем больше можно на нём патриотических тату набить! понимать надо! )
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11.08.2022 19:53 Відповісти
Біба і Боба...
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11.08.2022 20:10 Відповісти
А шо? У Польщі ситно, не стріляють. Тим більше, що за все платить нарід. Чому б і не відростити рило?
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11.08.2022 20:57 Відповісти
адвокатам вірити не можна, депутатам вірити не можна. там де немає відповідальності ні якої
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11.08.2022 19:56 Відповісти
Окупанти готують СУДИЛИЩЕ над бійцями полку "АЗОВ" https://youtu.be/AhYGtK3yc54 https://youtu.be/AhYGtK3yc54

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11.08.2022 19:56 Відповісти
Не може такого бути. Я особисто бачив відос нашого президента де він чітко заявив про контрольовану евакуацію наших захисників Маріуполя. То як тоді могло таке статися? Невже двіяв на боці ворога? Якщо так,тоді скадається пазл із "вагнерівцями" і не підготовку до війни, розмінування Чонгара і здача півдня із Запорізькою АЕС.
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11.08.2022 20:06 Відповісти
Та вже пазл давно склався. А діють по обставинам, ну якби 73% відсотків про які ви часто згадуєте, підтримали Стамбул наприклад, то… а так проти більшість і промови під це коректуються. Не сприймають арахама - от і немає його в медіапросторі з ранку до ночі. Чи є ? Бо марафон не дивлюсь ))
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11.08.2022 20:35 Відповісти
То і правильно робите, що марафон "Бені-Зелі" не дивитися, бо то частинки підготовки нового кіно замість Голобородько. Привчають худобу до стойла і пастухів.
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11.08.2022 21:06 Відповісти
А що можна ще чекати від зеленого лайна ...
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11.08.2022 20:09 Відповісти
Шо шо, він просить абдристрвича щоб він допоміг. Та абдристович серед тих хто проти того призначення.
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11.08.2022 20:12 Відповісти
поки якийсь комбат чи комбриг своїми силами не зробить дострокові вибори в ВР
так і будуть всякі арахамії, колі-катлети татарові і єрмаки деребанити Україну
а ті ******* в ВР яких народ не знає ні по прізвиську ні в обличчя
за 20=30 штук баксів продали нас з першого засідання
оцеВам по списках
оце Вам більшість в ВР
подивіться уважно на другу стрічку...
за них хтось з Вас голосував?
ВР їх призначала на посади?
як що ні, то якого куя ці чмирі роблять погоду в УКРАЇНІ, мать вашу?
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11.08.2022 20:54 Відповісти
Слугу народу арахамію треба *******, а не просити
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11.08.2022 23:50 Відповісти
Без коментарів, одразу резюме:
кожного "зеленого" депутата треба відловлювати та просто ****#ти, як шуфрича. Без варіантів.
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12.08.2022 00:36 Відповісти
Слуги Зе готовят себя к трём срокам пребывания в Раде , при трёх или четырёх пребываниях Зе президентом. Сейчас в законодательной и исполнительной власти - легкий лукашизм , но идём мы в сторону С Кореи и ,, любимого сына Солнца и утренней зари,, Лукашизм уже есть , Лукашенко первые 10 лет все аплодировали. СН и Зе постоянно нарушают все мыслимые и не мыслимые законы и Констииуцию...
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12.08.2022 09:28 Відповісти
Захисники та ветерани дуже обурені тим, що два зрадника. труса та ухилянти від служби в ЗСУ постійно виступають на каналі Рада за рахунок держави. ЧОМУ держава оплачує їх виступи на цьому телеканалі?. Зараз усіх цікавить питання, чому усі мовчать, чому Квартал 95, Свати та інші заробляють гроші в рф, платять там податки чим спонсорують армію рф? У поточному році тільки їх представники вийшли з російських структур? Надходить ветеранам багато пропозицій назвати ці структури спонсорами тероризму та запретити їх виступ в Україні. Ця пропозиція має дуже велику підтримку.
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12.08.2022 20:22 Відповісти
 
 