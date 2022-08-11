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Новини Війна
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Авто поліції потрапило в Мар’їнці під обстріл під час евакуації цивільних, є поранені

обстріл

У Мар’їнці Донецької області поліцейське авто під час евакуації цивільних потрапило під обстріл, поранено двох поліцейських.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Донеччини.

Як зазначається, рашисти вдарили по Мар’їнці з артилерії, снаряд розірвався біля поліцейського автомобіля. У цей момент в салоні було п’ятеро літніх людей, вони не постраждали. Двоє з трьох правоохоронців дістали осколкові поранення, водію перебило артерію. Попри кровотечу, вони продовжили рух, доки не доставили евакуйованих до безпечного місця.

"Білі янголи" забрали з адрес п’ятьох мар’їнців, що потребували евакуації, - маломобільних пенсіонерів. Але одна з жінок забула вдома свою паличку, на прохання пасажирки екіпаж повернувся за нею. У цей момент пролунав вибух, а коли поліцейські рушили з місця – ще один, вже прицільно по машині. Били з великокаліберного міномета. Броня врятувала цивільних, а співробітники поліції вчасно вивезли їх з-під вогню. Наразі всі евакуйовані у безпеці" - зазначається в повідомленні.

Також читайте: Обов’язкову евакуацію можуть розпочати й в інших областях, що постраждали від війни, - Верещук

Поранені правоохоронці дісталися до лікарні в місті Курахове, де хірурги надали їм необхідну допомогу.

Автор: 

обстріл (29105) евакуація (2342) патрульна поліція (1442) Мар’їнка (622)


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отож ніколи!!! ніколи не треба повертатися !!! (і прикмета погана і вогонь прицільнійший)
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11.08.2022 19:24 Відповісти
как точно эти гады попадают, вот такая палочка. Не слушайте никого не возвращайтесь все палочки подождут.
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11.08.2022 19:30 Відповісти
 
 