Нові фото знищених літаків та розгрому 43-го авіаполку ЗС РФ на аеродромі Новофедорівка. ФОТО
Нові супутникові знімки зруйнованої російської авіабази в окупованому Криму. На них видно бомбардувальники Су-24 і винищувачі Су-30, які дислокуються на авіабазі до і після вибухів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Necro Mancer
Нагадаємо, 9 серпня в окупованому Криму лунали гучні вибухи з боку російської авіабази в Новофедорівці.
У Росії заявили, що вибухнув авіаційний боєприпас і вогневого ураження нібито не було. Міноборони України "не може встановити причину займання" на аеродромі окупантів в українському Криму, але посилено рекомендує їм вивчати правила протипожежної безпеки та не курити там, де це не належить.
Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна обов'язково поверне окупований Крим, а російська війна має закінчитися на півострові, де і почалася в 2014 році.
Будь ласка, зачекайте...
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НО! Главное - это летуны, и технари! Сколько их,даже живых, отправилось на больничный?
https://twitter.com/i/status/1557221135321911297
https://www.youtube.com/watch?v=OFTEK2BUNZg https://www.youtube.com/watch?v=OFTEK2BUNZg
Повторювати своє видалене повідомлення не буду, щоб не стати рецидивістом і не заслужити бан пожиттєво. Вислову лише жаль, що шанований мною Борменталь опустився до хамства як до останнього аргументу.
PS Навряд чи хтось прочитає цей допис, бо за три доби з'явились інші новини, а ця десь на 90% вже втратила актуальність.
сігарети не так шкодить, а конопля навіть корисна
Вибухову хвилю та гучний звук більше за всіх чули мешканці віддалених мікрорайонів зі сторони Маріуполя.
Ймовірно, вибухи могли статися на Азовському узбережжі села Новопетрівка, де розташовано декілька захоплених окупаційними військами - для розміщення особового складу, колишніх баз відпочинку.
https://t.me/brdVP/1673
свиноцабаки - лучше сидите на бутылке...\вам не так будет обидно...)\
І здригнулася земля.
Немає москаля.
А всякі макрони з шольцами , постійно переймаються «щоб не розізлити рашку» і « зберегти морду лиця *****»..- об тих він ноги і витирає..
Маленький мальчик поджег сигарету,
Больше на аэродроме авиации нету.
нынче его одолел энурез.
Мочится мальчик совсем неспроста,
ведь всей нарабсее приходит пяаста.
Они планировали в воздушном потоке))))))))))))))
А может не хаймарсы, может цезари упражняются в точности стрельбы.
https://twitter.com/i/status/1557787280147890176
Может и F-16 в комплекте уже