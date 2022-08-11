Нові фото знищених літаків та розгрому 43-го авіаполку ЗС РФ на аеродромі Новофедорівка. ФОТО

Нові супутникові знімки зруйнованої російської авіабази в окупованому Криму. На них видно бомбардувальники Су-24 і винищувачі Су-30, які дислокуються на авіабазі до і після вибухів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Necro Mancer









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Нагадаємо, 9 серпня в окупованому Криму лунали гучні вибухи з боку російської авіабази в Новофедорівці.

У Росії заявили, що вибухнув авіаційний боєприпас і вогневого ураження нібито не було. Міноборони України "не може встановити причину займання" на аеродромі окупантів в українському Криму, але посилено рекомендує їм вивчати правила протипожежної безпеки та не курити там, де це не належить.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна обов'язково поверне окупований Крим, а російська війна має закінчитися на півострові, де і почалася в 2014 році.