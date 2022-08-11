Унаслідок вибухів на військовому аеродромі в Білорусі був знищений танк Т-72 та боєкомплект

У результаті вибухів на військовому аеродромі "Зябровка" у Білорусі була пошкоджена техніка. Зокрема, російський радіолокатор підсвічування та наведення для ЗРК.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн"

За попередніми даними, внаслідок подій вночі був знищений танк Т-72 та боєкомплект - близько 10 снарядів. Підтвердженням цього є те, що сьогодні поблизу аеродрому "Зябровка" помітили МАЗ білоруських військових з написом "розмінування".

Також моніторингова група зазначає, що, ймовірно, вночі на аеродромі також був знищений російський радіолокатор підсвічування та наведення 92Н6Е. Він допомагає зенітно-ракетним комплексам виявляти цілі та знищувати їх.

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"Якщо інформація є достовірною, то як мінімум частина з дивізіону зенітно-ракетних комплексів С-400 "Тріумф", які стоять на аеродромі, тепер є недієздатними", - йдеться у повідомленні.

Також, за неперевіреною інформацією, є постраждалі внаслідок вибухів.