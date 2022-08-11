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Новини
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Унаслідок вибухів на військовому аеродромі в Білорусі був знищений танк Т-72 та боєкомплект

зябровка

У результаті вибухів на військовому аеродромі "Зябровка" у Білорусі була пошкоджена техніка. Зокрема, російський радіолокатор підсвічування та наведення для ЗРК.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн"

За попередніми даними, внаслідок подій вночі був знищений танк Т-72 та боєкомплект - близько 10 снарядів. Підтвердженням цього є те, що сьогодні поблизу аеродрому "Зябровка" помітили МАЗ білоруських військових з написом "розмінування".

Також моніторингова група зазначає, що, ймовірно, вночі на аеродромі також був знищений російський радіолокатор підсвічування та наведення 92Н6Е. Він допомагає зенітно-ракетним комплексам виявляти цілі та знищувати їх.

Також читайте: Момент вибуху на аеродромі "Зябровка" в Білорусі. ВIДЕО

"Якщо інформація є достовірною, то як мінімум частина з дивізіону зенітно-ракетних комплексів С-400 "Тріумф", які стоять на аеродромі, тепер є недієздатними", - йдеться у повідомленні.

Також, за неперевіреною інформацією, є постраждалі внаслідок вибухів.

Унаслідок вибухів на військовому аеродромі в Білорусі був знищений танк Т-72 та боєкомплект 01

Автор: 

Білорусь (7967) вибух (4517) аеродром (310)


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Топ коментарі
+23
Бульбаши и кацапы, хватит себя обстреливать и плодить фейки !
Умерла - так умерла !
Слава ВСУ !!!
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11.08.2022 19:39 Відповісти
+14
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11.08.2022 20:47 Відповісти
+11
Так там ще й ТАНКОдром???? ....Курва....
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11.08.2022 19:42 Відповісти
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Бульбаши и кацапы, хватит себя обстреливать и плодить фейки !
Умерла - так умерла !
Слава ВСУ !!!
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11.08.2022 19:39 Відповісти
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11.08.2022 20:47 Відповісти
Так там ще й ТАНКОдром???? ....Курва....
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11.08.2022 19:42 Відповісти
сподіваюсь, хаймарси про те зябліково давно в темі...
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11.08.2022 19:46 Відповісти
Был танкодром. Теперь синепалый остался без вооружения.
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11.08.2022 20:14 Відповісти
То кондиционер в танке взорвался, а взрыв подстроили нянечки и таксисті с Гомеля
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11.08.2022 19:42 Відповісти
данні достовірно не перевірені
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11.08.2022 19:43 Відповісти
Вот это я понимаю ЗСУ показывает на карте!
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11.08.2022 19:44 Відповісти
белорашкинцы сами себя обстреливают.
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11.08.2022 19:44 Відповісти
шестой месяц дамбят бЯлорусь
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11.08.2022 19:57 Відповісти
И все?
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11.08.2022 19:46 Відповісти
та ми пОняли. воно само.
рашисти і білоруси, не вірте, то все постановка!
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11.08.2022 19:46 Відповісти
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11.08.2022 19:48 Відповісти
Што такоє, знову "головотяпство"?
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11.08.2022 19:51 Відповісти
негусто
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11.08.2022 19:54 Відповісти
Що негусто?! Зробити сліпим їхнє ППО?!
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11.08.2022 20:35 Відповісти
танк близко к кунгу подогнали, наверное бухали вместе с дежурным расчетом станции, а тут внезапно AGM-88 прямо в клистрон прилетела.
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11.08.2022 20:00 Відповісти
Я якого дідька там танк був на взльотці?
Правда виясниться.
Хто читав "Освободітєль" В. Суворова - той згадає епізод, коли там нечанно спалили мотоцикл.
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11.08.2022 20:05 Відповісти
Вот и провели учения.
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11.08.2022 20:11 Відповісти
бульбаши мой вам совет "курите" возле всего военного русского ... и мабуть кара в майбутньому буде не така жорстока.....
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11.08.2022 20:14 Відповісти
Жаль, що на аеродромі тоді не було кацапських літаків.
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11.08.2022 20:26 Відповісти
а вот не факт
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11.08.2022 20:54 Відповісти
************ намагаються навчитись літати на танках?
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11.08.2022 20:27 Відповісти
Протирадарні ракети в дії. Боже, благослови Америку.
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11.08.2022 20:28 Відповісти
"а шо так можна было раньше?" или
"а чего же вы не говорили что у вас коньяк есть ? столько времени потрачено зря на шмурдяк"
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12.08.2022 01:32 Відповісти
нехер ставити купу радарів під боком
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11.08.2022 20:36 Відповісти
а где же им еще ставить? у белорусов все бока и яйца в литовско-украинских тисках
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12.08.2022 01:34 Відповісти
Здається наши жахнули по кацпам у Криму та РБ не тільки щоб знищити кацапів, але й щоб перевірити їх реакцію. І то, як вони це проковтнути, представивши це як якесь "дітяче непорозуміння", дає усі підстави вважати, що таких непорозумінь скоро буде більше і більше.
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11.08.2022 20:41 Відповісти
интересно, а что в Каче произошло....
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11.08.2022 20:55 Відповісти
"чуточку по-медленнее пожалуйста , я записываю" ))
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12.08.2022 01:36 Відповісти
с почином вас,белорусы...не хотели прогнать Лукавого,то теперь втянуты в войну с Украиной и в презрении всего мира..А атаки всё равно когда-то бы начались,нельзя оставлять безнаказанные запуски ракет с РБ и авианалёты с территории РБ (уж про военный контингент в составе войск РФ в войне с Украиной уже и упоминать не нужно)
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11.08.2022 21:32 Відповісти
так а что беларусам по их то многоэтажкам никто не бьет и по торговым центарм и по школам - им то чего боятся
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12.08.2022 01:37 Відповісти
 
 