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Новини Війна
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Понад 1,5 мільярда євро донори вирішили надати Україні на конференції в Копенгагені

гроші

У конференції північноєвропейських союзників з підтримки України в Копенгагені взяли участь понад 20 країн. Делегації були представлені главами оборонних відомств, заступниками або іншими високопосадовими представниками.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр оборони Данії Мортен Бьодсков.

За його словами, кошти можуть бути витрачені на закупівлю зброї для України або підготовку українських військових, і ця сума, імовірно, буде зростати.

Польща, Словаччина та Чехія також погодилися розширити виробництво артилерійських систем, боєприпасів та іншого обладнання.

Британія, своєю чергою, пообіцяла надіслати в Україну більше реактивних систем залпового вогню. Як заявив британський міністр оборони Бен Воллес, також буде відправлено "значну кількість" високоточних ракет M31A1.

У спільній заяві країни-учасниці конференції пообіцяли продовжувати військову підтримку України та домовилися провести наступну віртуальну зустріч у вересні.

Також читайте: Данія збільшить фінансову підтримку України на 110 млн євро: на зброю, оснащення та навчання ЗСУ

Автор: 

Данія (784) гроші (974) допомога (8436)


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Топ коментарі
+3
Спасибо друзьям. Украина поставит ху.лостан назад на колени.
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11.08.2022 20:19 Відповісти
+3
ща Люсьок на стрімє всьо абісніт
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11.08.2022 20:28 Відповісти
+2
Пошёл процесс и суммы красивые, главное чтобы по делу и эффективно распределялись
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11.08.2022 20:15 Відповісти
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Пошёл процесс и суммы красивые, главное чтобы по делу и эффективно распределялись
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11.08.2022 20:15 Відповісти
Зеля, ермак и компания не понимают, что их цена для снайпера намного меньше этой суммы. И, если доноры выделяют такую сумму, то для снайперов, в случае неадекватного поведения суммыполучателей, они (доноры) тем более найдут. Как и сами цели.
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11.08.2022 20:15 Відповісти
Какой то бред. Ты о чем?
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11.08.2022 20:46 Відповісти
Наркоман напевно
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11.08.2022 23:09 Відповісти
Спасибо друзьям. Украина поставит ху.лостан назад на колени.
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11.08.2022 20:19 Відповісти
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11.08.2022 20:24 Відповісти
контрнаступления Украины в Херсонской области следует ожидать в августе - Буданов
ВСУ скоро пойдут в контрнаступление - Арестович
25 июля 2022 в 09:24
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11.08.2022 20:25 Відповісти
де напступ підор?
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11.08.2022 20:27 Відповісти
ща Люсьок на стрімє всьо абісніт
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11.08.2022 20:28 Відповісти
напступ это что-то твое *********?
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11.08.2022 20:48 Відповісти
1) може в серпні наступного року?
2) "скоро" - дуже не чіткий термін. Може "скоро" по арестовичу - че після 2-3 тижнів.
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11.08.2022 21:20 Відповісти
люсе еще 50 семей содержать своим ****\\жом... нам его наверное должно быть жалко
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11.08.2022 20:32 Відповісти
Теж неонацисти зібрались проти бідної та доброї рашки?
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11.08.2022 20:35 Відповісти
"міровая руссофобія"(С)
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11.08.2022 21:22 Відповісти
 
 