Понад 1,5 мільярда євро донори вирішили надати Україні на конференції в Копенгагені

У конференції північноєвропейських союзників з підтримки України в Копенгагені взяли участь понад 20 країн. Делегації були представлені главами оборонних відомств, заступниками або іншими високопосадовими представниками.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр оборони Данії Мортен Бьодсков.

За його словами, кошти можуть бути витрачені на закупівлю зброї для України або підготовку українських військових, і ця сума, імовірно, буде зростати.

Польща, Словаччина та Чехія також погодилися розширити виробництво артилерійських систем, боєприпасів та іншого обладнання.

Британія, своєю чергою, пообіцяла надіслати в Україну більше реактивних систем залпового вогню. Як заявив британський міністр оборони Бен Воллес, також буде відправлено "значну кількість" високоточних ракет M31A1.



У спільній заяві країни-учасниці конференції пообіцяли продовжувати військову підтримку України та домовилися провести наступну віртуальну зустріч у вересні.

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