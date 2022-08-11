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Новини Війна
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Листи з архіву військової прокуратури РФ підтверджують нелюдське ставлення керівництва до своїх солдатів, - Bellingcat

рф,армія,білорусь

Російських строковиків обманом чи примусом кидають у зону бойових дій в Україні, не забезпечують нормальне харчування та медичну допомогу. Їхні батьки не можуть отримати жодної інформації про своїх полонених чи вбитих дітей.

The Insider і Bellingcat оприлюднили нове розслідування, засноване на архіві скарг до військової прокуратури Росії, інформує Цензор.НЕТ.

Розслідувачам вдалося незалежно підтвердити справжність листів із цього архіву.

Скарги до прокуратури підтверджують, що багато військовослужбовців дізналися, що беруть участь не в навчаннях, а в агресивній війні, тільки коли вже опинилися на території України, причому, зрозуміло, згоди їх не питали ні до, ні після.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сім’ї російських солдатів, вбитих на війні в Україні, одержують похоронки на бланках 1974 року. ФОТО

Контрактники теж не завжди хотіли брати участь у "спецоперації", їх теж доводилося кидати на фронт обманним шляхом або силоміць. Найчастіше - загрозою кримінальної справи.

Декілька десятків офіцерів-контрактників з різних регіонів і військових частин (у тому числі мають важливе стратегічне значення) як під копірку (мабуть, за порадою тих самих юристів) написали скарги, в яких повідомили, що вони вже давно порушують всі умови контракту. Не з’являються на службу, отримують догани, публічно вивішують дані про себе і місце своєї служби в соцмережах, але їх все ніяк не звільняють.

Багато звернень до прокуратури пов'язані з розшуком родичами військових, які зникли під час бойових дій в Україні. У багатьох випадках військове керівництво виявляє цинічну байдужість щодо зниклих чи загиблих солдатів, але іноді й родичі виявляють не менший цинізм. Наприклад, історія про те, як батьки вирішили не займатися пошуком сина, який, ймовірно, потрапив у полон, бо вже отримали за нього похоронні гроші.

Здебільшого до російської військової прокуратури надсилають скарги родичі військових чи самі військові, але після 24 лютого вал звернень став надходити і від росіян, чиї родичі постраждали від насильства та мародерств на окупованих територіях.

Також дивіться: Розслідувачі Bellingcat ідентифікували російського окупанта, який кастрував українського військовополоненого. ФОТО

Автор: 

армія рф (17801) Bellingcat (128)


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Топ коментарі
+12
То давайте їх пожаліємо - піднімемо чарку, не чокаючись! За упокій! В пеклі, з чортами!)))
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11.08.2022 20:42 Відповісти
+12
"Юні строковики...Вони й наполовину не знали, що роблять і коять..." (це казала фсб-шна консерва Верещук). Останнє, що я відчуваю зараз - так це жалість до цих потвор ... Знову тихенько привідкривають вікно Овертона. Поступово привчають спочатку жаліти цих сук, потім пробачити їх, потім відшукати в мордорі "нетаких" русскіх, потім помиритися ...
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11.08.2022 21:06 Відповісти
+11
ща розридаюсь..

бідненьких примусили вбивати..

не хотіли??? отримали зброю, розвернулись і відзвіздюлили офіцерів..ридати опосля може кожна падла..
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11.08.2022 20:41 Відповісти
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Звісно нелюдське, бо люди так не роблять.
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11.08.2022 20:36 Відповісти
А на расєє люди є?
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11.08.2022 20:44 Відповісти
это из разряда фэнтези...
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11.08.2022 20:48 Відповісти
Згоден!
Ці скоти-рядові не кращі за своїх отцов-командіров і варті такого поводження!
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11.08.2022 21:13 Відповісти
Вони фіфті-фіфті:
половина патологічні скоти-вбивці, а інша половина - безвольні гівнюки, які виконують преступні накази
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11.08.2022 21:18 Відповісти
"Бачили очі що купували" !
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11.08.2022 21:30 Відповісти
Скот есть скот.
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11.08.2022 20:38 Відповісти
ща розридаюсь..

бідненьких примусили вбивати..

не хотіли??? отримали зброю, розвернулись і відзвіздюлили офіцерів..ридати опосля може кожна падла..
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11.08.2022 20:41 Відповісти
То давайте їх пожаліємо - піднімемо чарку, не чокаючись! За упокій! В пеклі, з чортами!)))
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11.08.2022 20:42 Відповісти
який - покій їм і там буде в 10 разів гірше там боги і прадіди - дадуть їм на всю катушку
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11.08.2022 21:32 Відповісти
стоит жалеть свиноцабак...?
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11.08.2022 20:46 Відповісти
Та плювати якось. Єдині хороші руццкіє - це ті, про кого казала їхня лошадь.
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11.08.2022 20:49 Відповісти
якось до спини яким чином цей непотріб потрапив зі зброєю в Україну - будуть демілітарізовані в гімно.
Хаймарси небалакучі і не задають багато питань...
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11.08.2022 20:50 Відповісти
А как с карателями поступать? Так и поступают.
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11.08.2022 21:01 Відповісти
"Юні строковики...Вони й наполовину не знали, що роблять і коять..." (це казала фсб-шна консерва Верещук). Останнє, що я відчуваю зараз - так це жалість до цих потвор ... Знову тихенько привідкривають вікно Овертона. Поступово привчають спочатку жаліти цих сук, потім пробачити їх, потім відшукати в мордорі "нетаких" русскіх, потім помиритися ...
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11.08.2022 21:06 Відповісти
Вот это и беспокоит больше всего! Тем более, что у нас во власти сидят те, которые "понять, простить и отпустить..."!
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11.08.2022 22:00 Відповісти
У раши не вышло с Амнести Интернейшнл натравить всех на украинцев, так они пошли через другие свои организации. Все раскрученные организации НА ГРАНДЫ РОССИЯН затыкают миру рты про геноцид россиян
про 1 млн убитых россиянами гражданских сирийцев все молчат , ЗАТО СТАЛИ заботиться о российских военных
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11.08.2022 22:05 Відповісти
быдло хавает...быдлу нравится...быдло не изменится
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11.08.2022 21:07 Відповісти
все так - їм туда дорога, там пращури будуть за своїх внуків відплату тримати, вони живіші від живих виють вітром, падають зливою, підіймають хвилі до неба, перевертають гори, знищують всю гниль..
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11.08.2022 21:38 Відповісти
Собакам - собача смерть.
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11.08.2022 21:45 Відповісти
Волноваться надо об украинцах . Россияне имеют то , что заслужили
https://theins.ru/politika/252097 The Insider і Bellingcat должны об украинцах беспокоиться, а не о военных оккупантах ‼️‼️‼️‼️
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11.08.2022 22:00 Відповісти
Та на бутылку(после отшвабрения) скотов рашистских. По-скрепному.
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12.08.2022 00:08 Відповісти
Чушь несусветная о рашпризывниках и контрактниках.В лето-осень 1941г,многие из РККА не хотели воевать и десятками тысяч сдавались Вермахту..Нет ничего проще россиянину, для сохранение своей никчемной жизни, как воткнуть штык в землю и взять в руки белый платок..
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12.08.2022 10:09 Відповісти
 
 