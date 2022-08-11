Листи з архіву військової прокуратури РФ підтверджують нелюдське ставлення керівництва до своїх солдатів, - Bellingcat
Російських строковиків обманом чи примусом кидають у зону бойових дій в Україні, не забезпечують нормальне харчування та медичну допомогу. Їхні батьки не можуть отримати жодної інформації про своїх полонених чи вбитих дітей.
The Insider і Bellingcat оприлюднили нове розслідування, засноване на архіві скарг до військової прокуратури Росії, інформує Цензор.НЕТ.
Розслідувачам вдалося незалежно підтвердити справжність листів із цього архіву.
Скарги до прокуратури підтверджують, що багато військовослужбовців дізналися, що беруть участь не в навчаннях, а в агресивній війні, тільки коли вже опинилися на території України, причому, зрозуміло, згоди їх не питали ні до, ні після.
Контрактники теж не завжди хотіли брати участь у "спецоперації", їх теж доводилося кидати на фронт обманним шляхом або силоміць. Найчастіше - загрозою кримінальної справи.
Декілька десятків офіцерів-контрактників з різних регіонів і військових частин (у тому числі мають важливе стратегічне значення) як під копірку (мабуть, за порадою тих самих юристів) написали скарги, в яких повідомили, що вони вже давно порушують всі умови контракту. Не з’являються на службу, отримують догани, публічно вивішують дані про себе і місце своєї служби в соцмережах, але їх все ніяк не звільняють.
Багато звернень до прокуратури пов'язані з розшуком родичами військових, які зникли під час бойових дій в Україні. У багатьох випадках військове керівництво виявляє цинічну байдужість щодо зниклих чи загиблих солдатів, але іноді й родичі виявляють не менший цинізм. Наприклад, історія про те, як батьки вирішили не займатися пошуком сина, який, ймовірно, потрапив у полон, бо вже отримали за нього похоронні гроші.
Здебільшого до російської військової прокуратури надсилають скарги родичі військових чи самі військові, але після 24 лютого вал звернень став надходити і від росіян, чиї родичі постраждали від насильства та мародерств на окупованих територіях.
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Ці скоти-рядові не кращі за своїх отцов-командіров і варті такого поводження!
половина патологічні скоти-вбивці, а інша половина - безвольні гівнюки, які виконують преступні накази
бідненьких примусили вбивати..
не хотіли??? отримали зброю, розвернулись і відзвіздюлили офіцерів..ридати опосля може кожна падла..
Хаймарси небалакучі і не задають багато питань...
про 1 млн убитых россиянами гражданских сирийцев все молчат , ЗАТО СТАЛИ заботиться о российских военных
https://theins.ru/politika/252097 The Insider і Bellingcat должны об украинцах беспокоиться, а не о военных оккупантах ‼️‼️‼️‼️