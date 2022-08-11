Кулеба відповів Шольцу: Це війна не тільки Путіна, росіяни переважно її підтримують і схвалюють ракетні удари по українських містах

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба не погодився із заявою канцлера Німеччини Олафа Шольца, який не підтримав ідею загальної заборони на в’їзд росіян до ЄС.

Про це йдеться у його повідомленні в Twitter, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Не Путін, а реальні російські солдати прийшли з Росії, щоб вбивати, катувати і нищити. Росіяни переважно підтримують війну, вболівають за ракетні удари по українських містах і вбивства українців. Нехай тоді російські туристи насолоджуються Росією", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, Шольц у четвер заявив, що це Путін веде війну в Україні і тому він проти загальної заборони в'їзду росіян до ЄС.

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