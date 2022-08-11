Кулеба відповів Шольцу: Це війна не тільки Путіна, росіяни переважно її підтримують і схвалюють ракетні удари по українських містах
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба не погодився із заявою канцлера Німеччини Олафа Шольца, який не підтримав ідею загальної заборони на в’їзд росіян до ЄС.
Про це йдеться у його повідомленні в Twitter, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Не Путін, а реальні російські солдати прийшли з Росії, щоб вбивати, катувати і нищити. Росіяни переважно підтримують війну, вболівають за ракетні удари по українських містах і вбивства українців. Нехай тоді російські туристи насолоджуються Росією", - зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, Шольц у четвер заявив, що це Путін веде війну в Україні і тому він проти загальної заборони в'їзду росіян до ЄС.
Топ коментарі
+25 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар11.08.2022 20:39 Відповісти Посилання
+24 Nov
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+14 Vika Lysenko
показати весь коментар11.08.2022 21:06 Відповісти Посилання
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Кацапня не залишить Європу в покої , поки не здохне ,, і німців у тому числі . Я не розумію , як так в них не вистачає клепки це зрозуміти нарешті ,, ну немов би ж не ідіоти якісь , кінчені .. Україна зараз воює - в тому числі і за те щоб в майбутньому не воювали вони . Німці мали б бути навпаки - зацікавлені в наданні Україні всієї необхідної зброї .
До того ж - Україна добровільно відмовилась від ЯЗ , в обмін на зобов'язання країн підписантів ( тут вже не про Німеччину мова ) - в наданні допомоги Україні, якщо вона стане жертвою акту агресії . От тепер нехай і допомагають .
Как и говорить про шашлык, когда тебя 28 раз официально предупредили.
- Биттешон
- Данкешон
- проезжайте
- Нет вы
- А почему мы?
- А вот данкешон
- А шо за наклеечка у вас там Зю?
- Так это Зинка...(звуки крепких ударов по рылу)
- Биттешон, ..... господинчик уснул и ехать уже не хочет
але щось не заладилось
(Д.Судин, Пушкін і Путін говорять те саме» https://zaxid.net/statti_tag50974/).
Чекають коли настане час коректувати кацапські гарматні і ракетні удари по Німеччині.
В інших країнах вони такого ж ждуть.