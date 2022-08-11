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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Кулеба відповів Шольцу: Це війна не тільки Путіна, росіяни переважно її підтримують і схвалюють ракетні удари по українських містах

кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба не погодився із заявою канцлера Німеччини Олафа Шольца, який не підтримав ідею загальної заборони на в’їзд росіян до ЄС.

Про це йдеться у його повідомленні в Twitter, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Не Путін, а реальні російські солдати прийшли з Росії, щоб вбивати, катувати і нищити. Росіяни переважно підтримують війну, вболівають за ракетні удари по українських містах і вбивства українців. Нехай тоді російські туристи насолоджуються Росією", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо,  Шольц у четвер заявив, що це Путін веде війну в Україні і тому він проти загальної заборони в'їзду росіян до ЄС.

Також читайте: Естонія закриває кордони для громадян РФ із шенгенськими візами, але будуть винятки, - МЗС

Автор: 

віза (736) росія (65994) Кулеба Дмитро (3604) Шольц Олаф (1142)


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Топ коментарі
+25
Шольц кремлівська шльондра тому не потрібно нічого доводити-бо воно шльондра...
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11.08.2022 20:39 Відповісти
+24
У меня было наивное ожидание сначала, что россияне выйдут на протесты и сметут орка. Как такие зверства можно поддерживать? Они заслуживают полного уничтожения и ухода в небытие, весь мир вздрхнет с радостью и будут долгие гуляния
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11.08.2022 20:41 Відповісти
+14
лишний раз напомнить , что именно Шредер и Меркель взростили Гитлера №2 диктатора -массового убийцу‼️Всегда закрывали глаза на все преступления и массовый террор в Ичкерии ,Грузии,Сирии , убийства его оппонентов -Бориса Немцова, Литвиненко, Боровика Артема Политковскую и сотни других
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11.08.2022 21:06 Відповісти
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11.08.2022 20:43 Відповісти
Шольц кремлівська шльондра тому не потрібно нічого доводити-бо воно шльондра...
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11.08.2022 20:39 Відповісти
ты посмотри список шо нам передали, а потом возьми свои слова и скрути в трубочку. использовать по назначению как не скажу, так как я не кацап
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11.08.2022 20:43 Відповісти
ты просто Иван...
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11.08.2022 20:49 Відповісти
І шо передали???? Тебе? Засунь, що передали собі в сраку. Якраз влізе. Передавальник хренов.
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11.08.2022 22:26 Відповісти
При тому тиску на "твого Шольца",включаючи внутришній від громадян Німеччини,це не диво.Пригадай краще 200 касок на початку війни,та відмови навіть у старих танках Леопард 1!Так що,не треба героїзировать цього послідовника фрау Рібентроп та Шрьодера.Все пам'ятаємо.
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11.08.2022 20:54 Відповісти
А скіль ки часу він тянув резину?
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11.08.2022 20:56 Відповісти
Досить вже цієї х.йні - пєрєдалі . . Вони нам не якесь одолжєніє роблять ,, пора б це вже й зрозуміти , і їм і тобі .
Кацапня не залишить Європу в покої , поки не здохне ,, і німців у тому числі . Я не розумію , як так в них не вистачає клепки це зрозуміти нарешті ,, ну немов би ж не ідіоти якісь , кінчені .. Україна зараз воює - в тому числі і за те щоб в майбутньому не воювали вони . Німці мали б бути навпаки - зацікавлені в наданні Україні всієї необхідної зброї .

До того ж - Україна добровільно відмовилась від ЯЗ , в обмін на зобов'язання країн підписантів ( тут вже не про Німеччину мова ) - в наданні допомоги Україні, якщо вона стане жертвою акту агресії . От тепер нехай і допомагають .
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11.08.2022 21:12 Відповісти
росія давно інвестує в депресивні регіони Німеччини, провідні телеканали висвітлюють події в Україні через московське бюро, фанати росії та путіна є чи не в кожній німецькій політичній партії, а "русскій дом" у Берліні активно просуває російські наративи https://texty.org.ua/articles/107458/ekonomika-mjaka-syla-propahanda-na-chomu-hruntuyetsja-rosijskyj-vplyv-u-nimechchyni/?src=main https://texty.org.ua/articles/107458/ekonomika-mjaka-syla-propahanda-na-chomu-hruntuyetsja-rosijskyj-vplyv-u-nimechchyni/?src=main

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11.08.2022 20:55 Відповісти
лишний раз напомнить , что именно Шредер и Меркель взростили Гитлера №2 диктатора -массового убийцу‼️Всегда закрывали глаза на все преступления и массовый террор в Ичкерии ,Грузии,Сирии , убийства его оппонентов -Бориса Немцова, Литвиненко, Боровика Артема Политковскую и сотни других
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11.08.2022 21:06 Відповісти
самі одразу закрийте в'їзд
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11.08.2022 20:40 Відповісти
А у нвс видаґть туристичні візи?
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11.08.2022 20:48 Відповісти
Не звизди тут. До нас росіяни не їздять. В Європі ж шляються повсюди.
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11.08.2022 21:37 Відповісти
У меня было наивное ожидание сначала, что россияне выйдут на протесты и сметут орка. Как такие зверства можно поддерживать? Они заслуживают полного уничтожения и ухода в небытие, весь мир вздрхнет с радостью и будут долгие гуляния
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11.08.2022 20:41 Відповісти
такое же ожидание было 8 лет подряд от населения ордило, которое сначала призвали оккупанта, а потом еще с ним спокойно сотрудничали и предавали Украину. Как можно такое вообще терпеть.
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11.08.2022 20:47 Відповісти
"Как такие зверства можно поддерживать?"

Как и говорить про шашлык, когда тебя 28 раз официально предупредили.
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11.08.2022 21:11 Відповісти
Те саме вiрив Зеленський... Договоримся через Ермака й говорив нам про шашлики. Хочу сказать дуже тривiально- вчiть iсторiю. В мене була хороша вчителька. Ше з 10 рiчного вiку вона говорила нам, що це краiна , яка вирiшуе всi своi внутрiшнi проблеми вiйною. Ми добрi для них, якщо говоримо росiйською, дружимо з ними й хаемо Захiд. Говорити треба росiйською, а на украинском максимум песенки пойте. Для всього iншого наша культура для них була непридатною.Звичайна асимiляцiя. Мова й вiра - тодi в багатьох людей буде "какая разнiца" де й пiд ким житти. Ось так само Зеля думав. Те саме про озброення. От Росiя мае зброю- в Европi тiльки "пальчиком в кишенi" показують. Завжди говорила про сильну iдентифiкацiю й про вiйсько.
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12.08.2022 02:58 Відповісти
Шольц сцыкун. Страны Балтии на кую вертели ху.ла и его стадо.
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11.08.2022 20:41 Відповісти
На узкой улице в Берлине:
- Биттешон
- Данкешон
- проезжайте
- Нет вы
- А почему мы?
- А вот данкешон
- А шо за наклеечка у вас там Зю?
- Так это Зинка...(звуки крепких ударов по рылу)
- Биттешон, ..... господинчик уснул и ехать уже не хочет
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11.08.2022 20:42 Відповісти
людьми можно манипулировать. для этого и придумали гулаги лагеря и полицейские карательные отряды.
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11.08.2022 20:43 Відповісти
Шольц - це Шрьодер-2.0
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11.08.2022 20:44 Відповісти
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11.08.2022 20:49 Відповісти
виходить Україна знищила 43000 путіних
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11.08.2022 20:52 Відповісти
Пуйло то сидит в бункере, а в Украине непосредственно нажимают гашетки, сбрасывают бомбы , мародерствуют и разрушают города сотни тысяч россиян (которых так защищает немецкий чиновник). А если еще учесть кремлевские спецслужбы, чиновников, дипломатов, пропагандистов, которые обеспечивают военные действия-- наберется не менее миллиона граждан страны- террориста, которые непосредственно принимают участие в этом преступлении...
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11.08.2022 20:53 Відповісти
и все они при этом хорошо оплачиваются за свои действия
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11.08.2022 20:56 Відповісти
путін - це колективне я
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11.08.2022 20:55 Відповісти
як і сталін
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11.08.2022 20:56 Відповісти
оте дурне створіння, Шольц, міг би позбавити німецький народ від відчуття провини за гітлеризм шляхом перекидання уваги на нове зло
але щось не заладилось
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11.08.2022 20:56 Відповісти
«…якщо почитати їхні телеграм-канали, - вони обурені, що Україна досі бореться, мовляв, Путін неправильно керує війною. Виглядає, що Путін недостатньо нацистський і вони хотіли б більшого радикалізму. Деякі російські ліберали закидають, що російські командири неправильно воюють на фронті, бо женуть солдатів на забій і не можуть добре організувати атаку. Виявляється, що для них, для лібералів, помилка Росії не в тому, що вона почала війну, а в тому, що вона вбиває російських солдатів. Тут розділяти державу і суспільство буде дещо хибним ..."

(Д.Судин, Пушкін і Путін говорять те саме» https://zaxid.net/statti_tag50974/).
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11.08.2022 20:59 Відповісти
Это не просто война.... А СВЯЩЕННЫЙ ПОХОД РУССКИХ НА КИЕВ, под лозунгом "НАКАЗАТЬ ХАХЛА"...за то что посмел ********** ещё в 14 году.....
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11.08.2022 21:00 Відповісти
Шольц редкий *****.
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11.08.2022 21:23 Відповісти
Не редкий, а типичный. Если речь идёт о канцлерах ФРГ за последние 30-ь лет.
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12.08.2022 00:00 Відповісти
Сколько можно разжевывать этому двухжопому Шольцу , что ,где и когда, все оно понимает и знает , это не худший сантехник ФРГ. Гавнотерки ...
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11.08.2022 21:46 Відповісти
Система виборів у Німеччині явно ущербна. Якісь там канцлери, що не розуміють простих речей. Й президенти також. Це напевно тому, що канцлера й президента обирає парламент, а не народ.
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11.08.2022 21:50 Відповісти
ух ***** повилазили критики ******,які своїми ************ оберуть як не злодія то клоуна,їбать надмозги)))
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12.08.2022 04:18 Відповісти
А що кацапи взагалі роблять в Німеччині? А дуже просто.
Чекають коли настане час коректувати кацапські гарматні і ракетні удари по Німеччині.
В інших країнах вони такого ж ждуть.
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11.08.2022 22:01 Відповісти
тов Шольц политический проститут...
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12.08.2022 08:46 Відповісти
Дмитре,не росiяни, а розсiянi...Люди, не називайте их рос...це наша нац.Ми росичi, роськi, руськi вiд р.Рось,що пiд Киевом. Вони розсiянi, вiд розс.нар.
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12.08.2022 10:32 Відповісти
 
 