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Новини Війна
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У разі аварії на ЗАЕС постраждає не лише Україна, а вся Європа й Азія, - заява ВР

заес

У разі аварії на Запорізькій атомній енергостанції, спричиненої діями російських загарбників, її наслідки будуть відчутними не лише в Україні, а й в усій Європі та Азії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться у заяві, оприлюдненій Інформаційним управлінням Верховної Ради.

"Наслідки, які може спричинити аварія на ЗАЕС, становлять загрозу життю і можуть призвести до ядерної катастрофи. При цьому радіоактивно забруднені повітряні маси можуть становити небезпеку не тільки для України, а й для Європи та навіть Азії", - ідеться у заяві.

Як зазначається у зверненні, радіоактивне забруднення може завдати непоправної шкоди довкіллю, живій природі, життєдіяльності та здоров’ю людей, а підвищені дози радіації призводять до зростання ракових захворювань у людей, патологій у новонароджених, генетичних мутацій.

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Автори звернення нагадали, що ЗАЕС є найбільшою за потужністю атомною станцією в Європі та третьою у світі, має 6 енергоблоків, а це – 40% від усіх атомних реакторів в Україні.

Водночас наголошується, що від часу захоплення російськими військами ситуація в регіоні, де розташована ЗАЕС, з кожним днем стає дедалі небезпечнішою. При цьому наводяться слова генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Ґроссі про те, що захоплена ЗАЕС "вийшла з-під контролю" МАГАТЕ – на станції порушені "всі принципи безпеки".

У заяві йдеться також про те, що НАЕК "Енергоатом" як оператор забезпечує ядерну та радіаційну безпеку і несе відповідальність за ядерну шкоду, у тому числі й фінансову. "...Ліцензіат несе всю повноту відповідальності за радіаційний і фізичний захист та безпеку ядерної установки, об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами відповідно до наданої ліцензії. Тому на найвищому рівні треба розглянути питання про позбавлення ліцензії у зв'язку з втратою контролю над ЗАЕС з усіма наслідками, що з цього випливають, і проінформувати про це МАГАТЕ та ООН", - наголошується у заяві.

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У ній наголошується, що від самого початку військового вторгнення на територію України агресором порушено чи не всі норми Женевської конвенції та Будапештського меморандуму, який містить гарантії суверенітету та безпеки України. "Окупанти постійно погрожують нашій країні застосуванням ядерної зброї, вчиняють численні провокації на ядерних об'єктах України. Погрози ядерною зброєю неприпустимі, а наслідки її застосування можуть стати фатальними для всього людства", - підкреслюється у зверненні.

Як повідомлялося, 11 серпня російські війська вкотре обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Зафіксовано п’ять "прильотів" поблизу дільниці зварювання та сховища джерел випромінювання. Ще п’ять "прильотів" сталися в районі пожежної частини, розташованої неподалік від ЗАЕС. Є також влучання неподалік від першого енергоблоку.

Автор: 

аварія (561) ВР (15036) ядерна безпека (570) Запорізька АЕС (1426)


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Топ коментарі
+11
Профессор Талк

@SergejTalk

·

https://twitter.com/SergejTalk/status/1557495027609337856 19 ч

У украинцев нет флота, но они завалили российский флагман. У них нет большой авиации, но они спалили две эскадрильи вражеских самолётов. Эта нация войдёт в книгу рекордов Гинесса.
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11.08.2022 21:11 Відповісти
+7
так там и кубань ростов по ***** пойдут и крысчане помимо феерверков смогут добавить ингаляцию всей таблички менделеева в прейскурант отдыхающим.
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11.08.2022 20:57 Відповісти
+5
ЗАЕС, скоріше за все, для майбутнього терору і здали. Не домовляться з кацапи, і санкції нічого не дадуть..
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11.08.2022 20:57 Відповісти
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11.08.2022 20:53 Відповісти
ЗАЕС, скоріше за все, для майбутнього терору і здали. Не домовляться з кацапи, і санкції нічого не дадуть..
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11.08.2022 20:57 Відповісти
так там и кубань ростов по ***** пойдут и крысчане помимо феерверков смогут добавить ингаляцию всей таблички менделеева в прейскурант отдыхающим.
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11.08.2022 20:57 Відповісти
Вихід в цій ситуації один єдиний---ПОТРІБНО ЗАХОПИТИ ПАРУ СТАНЦІЙ В РАШЦІ і бажано поблище до Москви!!! Як я тепер,як говорят краще пізно,аніж ніколи,розумію чеченців-смертників,вони бідні вже не знали,що робити з цією ордою!!!!
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11.08.2022 21:04 Відповісти
видно, добряче свинособак ЗСУ приперло, адже ядерний шантаж - це останнє діло.
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11.08.2022 21:10 Відповісти
Профессор Талк

@SergejTalk

·

https://twitter.com/SergejTalk/status/1557495027609337856 19 ч

У украинцев нет флота, но они завалили российский флагман. У них нет большой авиации, но они спалили две эскадрильи вражеских самолётов. Эта нация войдёт в книгу рекордов Гинесса.
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11.08.2022 21:11 Відповісти
и толко кацапам по х - страшнее и тупее некуда, а вдруг эволюционируют в плюс
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11.08.2022 21:13 Відповісти
То і хай страждає. Винні є - це кацапи і будуть нести відповідальність вже як країна-терорист, в якої ніхто, навіть мадяри, не куплять і відра нафти, бо половине здохне від ядерного хлопка декількох реакторів, а вінша половина не буде мати ніяких відносин з терористами. А ми виживемо, в нас позаду три голодомори, "червоний терор", декілька війн і репресії. Позаду спеціально зірваний реактор ЧАЕС, щоб радіонукліди разом з водою і мулом через Прип'ять потрапили в Дніпро, з якого п'є воду фактично більша половина України, щоб знищити націю. Бо через одне-два покоління у жінок не буде запліднення і не будуть народжуватися діти. Все це до дрібничок продумали і зробили кацапи. Не вийшло, хоча частина все-таки буде хворіти, то пішли війною, щоб заволодіти нашою історією, нашим корінням, бо хто вони?
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11.08.2022 21:14 Відповісти
Треба сказати Європі чесно, якщо що у вас на порозі 30 мільйонів переселенців.
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11.08.2022 21:19 Відповісти
Заколупаються підривати. Для аварії подібній 86ого потрібно створити такі самі умови. На разі все модифіковано та вся реакція швидко припинеться після любих збоїв. Плавлення так просто не почнеться. А от хоят без охолодження, ризикує перегрітися та дестабилізуватися і тоді буде бум.
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11.08.2022 21:20 Відповісти
Фукусима

4 реактора разрушено

Последствия даже для Японии небольшие

Здесь тоже реакторы другого типа не как в Чернобыле
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11.08.2022 21:26 Відповісти
жиробас давно вывез семью подальше от последствий своей безмозглой деятельности
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11.08.2022 21:21 Відповісти
Аварії???

Ну, зелбо#оби.

Рашистської терористичної ДИВЕРСІЇ, Карл!!

Чи краще вас називати "Козирь", АКА (also known as) "Тімофєєв"?
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11.08.2022 21:28 Відповісти
Спасибо 73 процентам ********,что выбрали зебилов,которые разминировали чонгар,сдали Херсон,Мариуполь и Мелитополь и ЗАЭС по приказу и за доллары ***** . Наверное,******,ещё с 25.02 ,выборци *****,в ЕС сидят.
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11.08.2022 21:29 Відповісти
Не достало тебя одно и то же говорить?

Если что, я за Зеленского не голосовал, просто интересуюсь
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11.08.2022 21:39 Відповісти
та хто ж з вас тепер признається, що за це шапіто проголосував
боже-боже((((
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11.08.2022 21:43 Відповісти
Ну тем более! Так смысл одно и то же повторять? Тупо крик в никуда
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12.08.2022 12:44 Відповісти
Отже зерновий шантаж аж таким голодом у світі, що "голодуючий" Ліван відмовляється від завезеного зерна, не призвів до омріяної кацапами і підкацапниками капітуляції України. Тож перейшли до шантажу ядеркою
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11.08.2022 21:30 Відповісти
Після тих мордерств, що вчинили каZапи на окупованих територіях, українці без істерики сприймають ядерну загрозу
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11.08.2022 21:33 Відповісти
Отож. Ми тепер всі стали стоїками - "Роби що мусиш і будь що буде".
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11.08.2022 22:30 Відповісти
Кремлевский ПОНТЫгон отличается от Пентагона тем что Гимарсы США мочить в сортире Крым путлера..а не гражданские объекты срани рабZe янской...
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11.08.2022 21:36 Відповісти
Спочатку була історія із ЧАЕС...Тепер ЗАЕС...Або справді мскалі-єпонуті...Або прикриття та відмазка, якоїсь підкилимної гри/домовленності....
На кшталт... "НУ НЕ МОГЛИ МИ ВІДВОЮВАТИ ХЕРСОН, БО МОСКАЛІ ПОГРОЖУВАЛИ ПІДІРВАТИ ЗАЕС"
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11.08.2022 21:44 Відповісти
AS74

@AS7404542949

·

https://twitter.com/AS7404542949/status/1557779380587438081 1 ч

ООН должна быть распущена, как бюрократическое "онкологическое" образование, которое занимается и заинтересована исключительно выживанием и благополучием самой себя.
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11.08.2022 22:14 Відповісти
Ми пережили ЧАЕС , - переживемо і ЗАЕС 😠
а москальня ніц не отримає 😕
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11.08.2022 22:16 Відповісти
Аварії не буде! Якщо щось там станеться то це акт ядерного тероризму держави-терориста. Всю відповідальність за це понесе *********. Кацапів по всьому світу будуть вбивати тільки за те що воно кацап. І ніяке "вето в ООН" не спрацює!!!
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11.08.2022 22:28 Відповісти
 
 