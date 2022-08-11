У разі аварії на ЗАЕС постраждає не лише Україна, а вся Європа й Азія, - заява ВР

У разі аварії на Запорізькій атомній енергостанції, спричиненої діями російських загарбників, її наслідки будуть відчутними не лише в Україні, а й в усій Європі та Азії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться у заяві, оприлюдненій Інформаційним управлінням Верховної Ради.

"Наслідки, які може спричинити аварія на ЗАЕС, становлять загрозу життю і можуть призвести до ядерної катастрофи. При цьому радіоактивно забруднені повітряні маси можуть становити небезпеку не тільки для України, а й для Європи та навіть Азії", - ідеться у заяві.

Як зазначається у зверненні, радіоактивне забруднення може завдати непоправної шкоди довкіллю, живій природі, життєдіяльності та здоров’ю людей, а підвищені дози радіації призводять до зростання ракових захворювань у людей, патологій у новонароджених, генетичних мутацій.

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Автори звернення нагадали, що ЗАЕС є найбільшою за потужністю атомною станцією в Європі та третьою у світі, має 6 енергоблоків, а це – 40% від усіх атомних реакторів в Україні.

Водночас наголошується, що від часу захоплення російськими військами ситуація в регіоні, де розташована ЗАЕС, з кожним днем стає дедалі небезпечнішою. При цьому наводяться слова генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Ґроссі про те, що захоплена ЗАЕС "вийшла з-під контролю" МАГАТЕ – на станції порушені "всі принципи безпеки".

У заяві йдеться також про те, що НАЕК "Енергоатом" як оператор забезпечує ядерну та радіаційну безпеку і несе відповідальність за ядерну шкоду, у тому числі й фінансову. "...Ліцензіат несе всю повноту відповідальності за радіаційний і фізичний захист та безпеку ядерної установки, об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами відповідно до наданої ліцензії. Тому на найвищому рівні треба розглянути питання про позбавлення ліцензії у зв'язку з втратою контролю над ЗАЕС з усіма наслідками, що з цього випливають, і проінформувати про це МАГАТЕ та ООН", - наголошується у заяві.

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У ній наголошується, що від самого початку військового вторгнення на територію України агресором порушено чи не всі норми Женевської конвенції та Будапештського меморандуму, який містить гарантії суверенітету та безпеки України. "Окупанти постійно погрожують нашій країні застосуванням ядерної зброї, вчиняють численні провокації на ядерних об'єктах України. Погрози ядерною зброєю неприпустимі, а наслідки її застосування можуть стати фатальними для всього людства", - підкреслюється у зверненні.

Як повідомлялося, 11 серпня російські війська вкотре обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Зафіксовано п’ять "прильотів" поблизу дільниці зварювання та сховища джерел випромінювання. Ще п’ять "прильотів" сталися в районі пожежної частини, розташованої неподалік від ЗАЕС. Є також влучання неподалік від першого енергоблоку.