Молдова зобов’язала "посадовців" Придністров’я звітувати про поїздки за кордон "зі службовою метою"

"Посадовці" з Придністров’я зобов’язані повідомляти молдавську владу про свої закордонні відрядження. Такий механізм перетину державного кордону Молдови Кишинів запровадив з 1 серпня.

Про це NM повідомили у Бюро реінтеграції, передає Цензор.НЕТ.

"Підтверджуємо впровадження, починаючи з 1 серпня 2022 року, повідомлювано-дозвільного механізму перетину державного кордону Республіки Молдова, у тому числі при проїзді через Міжнародний аеропорт Кишинева. Механізм є тимчасовим і націлений лише на осіб, які обіймають відповідальні посади у так званих структурах у придністровському регіоні, які виїжджають за кордон нібито зі службовою метою", - заявили у Бюро реінтеграції.

У відомстві зазначили, що механізм не стосується свободи пересування територією Молдови та виїзду за кордон в особистих цілях, а також не вносить обмежень у права інших категорій осіб, які мешкають на лівому березі Дністра.

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Зазначимо, що молдавські офіційні особи також повідомляють Тирасполь про робочі візити до придністровського регіону.

Нагадаємо, за словами президента Молдови Маї Санду, уряд Молдови робить усе можливе, щоб не дозволити Придністров'ю загрожувати Україні та Молдові. Зокрема, Міністерство закордонних справ Молдови не дозволило в'їзд на територію своєї країни російським військовим.

Однак відомо, що в Придністров’ї проводиться широка агітація щодо вступу на військову службу за контрактом до лав збройних сил РФ.

Наприкінці липня "керівництво" невизнаної "Придністровської республіки" заявило, що має намір домагатися незалежності та увійти до складу Росії.

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