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Новини
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Молдова зобов’язала "посадовців" Придністров’я звітувати про поїздки за кордон "зі службовою метою"

молдова,уряд

"Посадовці" з Придністров’я зобов’язані повідомляти молдавську владу про свої закордонні відрядження. Такий механізм перетину державного кордону Молдови Кишинів запровадив з 1 серпня.

Про це NM повідомили у Бюро реінтеграції, передає Цензор.НЕТ.

"Підтверджуємо впровадження, починаючи з 1 серпня 2022 року, повідомлювано-дозвільного механізму перетину державного кордону Республіки Молдова, у тому числі при проїзді через Міжнародний аеропорт Кишинева. Механізм є тимчасовим і націлений лише на осіб, які обіймають відповідальні посади у так званих структурах у придністровському регіоні, які виїжджають за кордон нібито зі службовою метою", - заявили у Бюро реінтеграції.

У відомстві зазначили, що механізм не стосується свободи пересування територією Молдови та виїзду за кордон в особистих цілях, а також не вносить обмежень у права інших категорій осіб, які мешкають на лівому березі Дністра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наразі загроз з Придністров’я не спостерігається. Кордон надійно захищений, - Сили оборони півдня

Зазначимо, що молдавські офіційні особи також повідомляють Тирасполь про робочі візити до придністровського регіону.

Нагадаємо, за словами президента Молдови Маї Санду, уряд Молдови робить усе можливе, щоб не дозволити Придністров'ю загрожувати Україні та Молдові. Зокрема, Міністерство закордонних справ Молдови не дозволило в'їзд на територію своєї країни російським військовим.

Однак відомо, що в Придністров’ї проводиться широка агітація щодо вступу на військову службу за контрактом до лав збройних сил РФ.

Наприкінці липня "керівництво" невизнаної "Придністровської республіки" заявило, що має намір домагатися незалежності та увійти до складу Росії.

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Автор: 

Молдова (2087) Придністров’я (474)


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Топ коментарі
+14
давно пора прикрыть эту рашистскую республику
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11.08.2022 21:05 Відповісти
+6
а вони там в Молдові, що, визнають тих "посадовців"? В них нема статті за сепаратизм і колабораціонізм?
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11.08.2022 21:24 Відповісти
+4
Придністров'я - прищ на сході Молдови.
Донбас - чиряк на сході України.
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11.08.2022 21:40 Відповісти
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давно пора прикрыть эту рашистскую республику
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11.08.2022 21:05 Відповісти
а вони там в Молдові, що, визнають тих "посадовців"? В них нема статті за сепаратизм і колабораціонізм?
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11.08.2022 21:24 Відповісти
Ну, не те, щоб визнала. То такий "особливий статус", який передбачався і для Донбасу.
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11.08.2022 21:33 Відповісти
Придністров'я - прищ на сході Молдови.
Донбас - чиряк на сході України.
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11.08.2022 21:40 Відповісти
Придністрянщина - то наша українська земля, наші українські люди і наша повна відповідальність.
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11.08.2022 21:52 Відповісти
забирайте, отримайте та розпишіться.
до речі, південь бессарабії не забудьте віддати молдові та північ буковини - румунії. це не українська земля, це сталін покоцав карту, як йому захотілося.
до речі, крим теж українська з дуже великою натяжкою.
чуєте куди вітер дме?
давайте не будемо уподібнюватися кацапам.
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11.08.2022 22:11 Відповісти
100% +++
треба зберігати статус кво
інакше паршинський бєспредєл(
можна і треба знаходити рішення для комфортного проживання нацменшин!
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12.08.2022 00:19 Відповісти
Щодо Криму - уточни... А то так: "я натякнув" - а ви самі додумуйте що я сказать хотів..."
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12.08.2022 05:45 Відповісти
Поглянувши на карту України - можна побачити ведмедика, який чимчикує до Європи.
А те,що позаду (на Сході) - заселилось на знищені села після Голодомору, та завжди голосувало за бандюків.
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11.08.2022 21:53 Відповісти
Шо то за такое? Задавить, нафиг, тотальной блокадой этот приднестровский гнидник и за месяц-два Молдова восстановит целостность.
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12.08.2022 00:03 Відповісти
Фактично, опісля відходу додона від влади, відношення Санду до раковоі пухлини Молдови (придністров'я) не змінилося; вони (Молдова. та т.з. пмр) живуть "в мірє і согласіі"...
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12.08.2022 00:12 Відповісти
 
 